На обломках империи

В последнем бою, прошедшем под эгидой промоушена Bellator, Федор Емельяненко проиграл американцу Мэтту Митриону нокаутом в первом раунде. Не пора ли 40-летней легенде ММА на пенсию? «Лента.ру» оценивает дальнейшие перспективы некогда непобедимого Последнего Императора.

Продолжит ли Федор Емельяненко драться?

«Конечно, я же боец», — заверил россиянин на пресс-конференции после боя.

И вряд ли в этот момент фанаты Последнего Императора вздохнули с облегчением.

Спортивный век профессионального атлета короток. Особенно если речь идет о столь травмоопасных видах, как единоборства. Особенно — об ММА. Такого количества ударов по голове не получают даже боксеры. Но одно дело, когда ты молод, быстр и здорово защищаешься даже со слегка опущенными руками (это про Емельяненко в эпоху расцвета), и совсем другое, когда ты приближаешься к 41-му дню рождения: ноги уже не те, да и на одних рефлексах уже не выедешь (это про Емельяненко в бою с Митрионом). После поединка с американцем Федору советуют не торопить события, взять паузу и оценить ущерб здоровью. На первый взгляд, с ним все в порядке, но в такой ситуации лучше перестраховаться.

Назвать причину поражения сложно, уж слишком стремительно завершился поединок. Много говорят о банальном невезении. Обоюдный нокдаун, Митрион, получивший удар немного вскользь, оправился быстрее и добил дезориентированного Федора. Обычное дело! Но и здесь можно вспомнить о возрасте. А вот молодой Емельяненко поднялся бы быстрее... Конечно, все это не имеет смысла. Есть то, что есть, откатить Федора к старой «прошивке», к сожалению, невозможно.

Федор Емельяненко (слева) против Мирко Филипповича Фото: Tomokazu Tazawa / Getty Images

При подготовке к этому бою Емельяненко изменил себе и выбрался наконец из Старого Оскола. Нанял новых тренеров, не отказавшись от старых. Просто именно к поединку с Митрионом нужно было что-то новенькое. Хорошо знакомые спарринг-партнеры — это, конечно, здорово, но уж слишком домашними и уютными всякий раз получались тренировочные лагеря Федора. На сей раз Емельяненко готовился к бою в Нидерландах с местными специалистами. Дало это результат или нет, никто понять так и не успел.

Так или иначе, но после жуткого по содержанию поединка с Фабио Мальдонадо Федору реабилитироваться не удалось. Он в очередной раз проиграл в США и вряд ли оправдал ожидания главы Bellator Скотта Кокера. По действующему контракту у него остался еще один гарантированный бой, а что дальше — не знает, наверное, и сам Емельяненко.

Кто же может стать соперником Федора по потенциально последнему бою в карьере?

Мэтт Митрион

Американец, только что нокаутировавший Федора в первом раунде, вряд ли самый реальный кандидат. Хотя Емельяненко сразу выразил желание провести повторный бой. Мотивировал он это случайностью победы Митриона: «Движение прошло обоюдное, и Мэтт просто чуть раньше поставился и затем поднялся».

И хотя после победы Мэтт пришел в раздевалку Емельяненко, попросив кумира поставить автограф на перчатках, он, похоже, все же подхватил звездную болезнь. Симптомы не заставили себя ждать: 38-летний Митрион вызвал на бой чемпиона UFC в тяжелом весе Стипе Миочича. Вряд ли на волне хайпа Мэтт захочет рискнуть всем в реванше с Федором, который, как ни крути, остается для него опасным оппонентом.

Чейл Соннен

Бой Емельяненко и Митриона не был главным в карде вечера единоборств Bellator NYC. Поединок живых легенд ММА Чейла Соннена и Вандерлея Сильвы привлек не меньше болельщиков, чем долгожданное возвращение в Америку Последнего Императора. Соннен по прозвищу Гангстер одержал победу судейским решением, заставив грозного бразильца провести большую часть боя в партере. Давая интервью в клетке, Чейл в очередной раз походя пнул Тито Ортиза и неожиданно для всех выразил желание подраться с Емельяненко.

Федор Емельяненко в бою с Бреттом Роджерсом Фото: Paul Beaty / AP

Соннен выступает в более легкой весовой категории, но чего не сделаешь ради славы. Теоретически и Емельяненко мог бы согнать вес, но стоит ли это делать ради поединка с болтливым Гангстером, непонятно. С точки зрения болельщиков, это очень хороший соперник, а вот в спортивном плане... Последний раз Федор по собственной инициативе переводил бой в партер в декабре 2015 года в поединке с безвестным Джайдипом Сингхом. Ходят слухи, что Федор, обладающий великолепными борцовскими навыками (17 из 36 побед в карьере Последнего Императора одержаны болевыми приемами), отказался от коронного компонента из-за проблем со спиной. Выполнить бросок 100-килограммового оппонента в 25 лет и в 40 — совсем не одно и то же.

Другие тяжеловесы Bellator

Организация Скотта Кокера по праву считается второй по силе на планете, но все же только второй. В пул тяжеловесов Bellator входят такие бойцы, как Рой Нельсон, Рэмпейдж Джексон и Шейх Конго. Не последние имена в мире ММА, но все они, как и Емельяненко, находятся на том этапе карьеры, когда надеяться на резкий взлет уже не приходится. При этом каждый из них опасен по-своему и вряд ли уступит Митриону в желании добавить себе известности за счет здоровья Федора.

Какой бы вариант продолжения карьеры не выбрал Емельяненко, ему нужно время, чтобы принять решение. Как точно подметил Вадим Тихомиров в статье на сайте «Матч ТВ», вернись в большой теннис Марат Сафин и уступи какому-нибудь ноунейму, никто бы не корил его за это. А в Емельяненко полетели стрелы критики. Потому что смотреть, как легендарного российского бойца, для многих кумира молодости или детства, избивают, физически больно.

Слово за Федором. В Bellator ему хорошо платят. Он имеет возможность реализовываться как спортсмен, соревнуясь если не с лучшими, то с бойцами довольно высокого уровня. Таких в России ему условный Fight Nights точно не предложит.

Да и как можно обвинять человека в нежелании уйти вовремя (кто, интересно, это время отмеряет), если после поединка он говорит: «Я боец. И в спорте, и по жизни. Я не могу жить без смешанных единоборств»?