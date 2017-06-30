Разобрали по камешку

29 июня в Феодосии начались ремонтные работы на башне Константина — символе города, который разрушается буквально на глазах. По плану вокруг строения закрепят подпорки и удалят растительность, в которой утопает башня. Работы, как обещают, завершат в течение месяца: на эти цели из бюджета уже выделили около 700 тысяч рублей. Правда, о масштабной реконструкции памятника архитектуры пока говорить рано. Не лучше обстоят дела и в других культурных объектах города. Почему власти решили ограничиться «косметикой» и не хотят приводить достопримечательности в нормальный вид, разбиралась «Лента.ру».

Башню сносит

Жители Феодосии и общественность уже почти оставили надежды на то, что «открыточный» памятник — башня Константина — когда-нибудь вернет свой первозданный вид. В мае из-за сильных дождей часть стены сооружения просто рухнула.

В горадминистрации, однако, поспешили опровергнуть ее разрушение. По мнению чиновников, речь идет о вываливании отдельных камней. «Назвать это можно следующим образом: там происходит вывал бутового камня, регулярно время от времени эти камни выпадают. Но в связи с тем, что это объект культурного наследия, без разрешения комитета по охране культурного наследия мы не можем там ничего делать, потому что это все жестко регламентируется законом», — пояснил начальник отдела по вопросам культуры администрации Феодосии Альберт Доржеев.

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Представители подрядчика, занимающегося ремонтом, утверждают: башня рушится не из-за тотального игнорирования проблемы, а в связи с некачественными работами, проведенными ранее. Фирма, выполнявшая прошлый ремонт, использовала ракушечник — материал, который способствует быстрому разрушению конструкции.

Стоит отметить, что это не первое обрушение башни: почти год назад в августе 2016 года осыпалась часть каменной кладки нижней части западной стены башни. Тогда груду камней у подножия башни огородили лентой, на этом работы были завершены. Администрация Феодосии попросила на ремонт башни 500 тысяч рублей из регионального бюджета, однако выделенные деньги ушли на неизвестные нужды. Башня осталась стоять в том состоянии, в каком и была прежде.

Вид на жилой сектор из башни Генуэзской крепости Кафа в Феодосии Фото: Макс Ветров / РИА Новости .

Зарыто на ремонт

Башня Константина — один из немногих в Феодосии сохранившихся памятников древности — была частью генуэзской крепости. Ее строительство датировано XIV веком. Фортификационное сооружение использовалось для защиты города. Строили башню из известняка, у основания здание укрепляли откосами, чтобы уберечь от воздействия морских волн. Особенностью конструкции стало то, что у башни было всего три стены. Историки считают, что так было задумано для того, чтобы в случае захвата крепости оставить пути к отступлению.

Уже в начале XX века башню реставрировали специально приглашенные мастера из Италии. Тогда же вокруг нее высадили аллею деревьев и замостили дорожки. С тех пор башню никто не трогал: крымским властям подобная щепетильность в вопросах восстановления средневековых памятников не свойственна. «Необходимо предотвратить растаскивание камней. Нельзя просто оставить их лежать и забетонировать часть стены. Эту кладку нужно делать по той же технологии, которую использовали в XV веке. Половину камней уже растащили, ведь башня стояла неогороженная», — рассказал «Ленте.ру» крымский общественник Александр Талипов.

В 2016 году он обращался в полицию с требованием проверить действия властей на предмет преступной халатности. Однако оснований для возбуждения дела не нашли. Оказалось, что башня «никому не принадлежит», а значит, ответственность за ее аварийное состояние нести некому. В ответе на обращение общественника говорится, что якобы башня находится не на балансе города, а вообще принадлежит Украине.

Башня Константина Фото: Макс Ветров / РИА Новости

«Вокруг башни все поросло сорняками. В отдельных местах сквозь нее прорываются деревья. Корни прорастают между кладкой, образуя трещины. В период дождей туда попадала вода, которая разрушала раствор. В итоге вся башня "гуляла". Но понять эти вещи удалось только через год после того, как кусок башни рухнул», — недоумевает Талипов. По его словам, год назад находились меценаты, готовые финансировать восстановление объекта, но отклика от чиновников они не нашли.

Маслом по воде

Башня Константина, увы, далеко не единственный памятник культуры в Феодосии, который находится в плачевном состоянии. Немногим лучше обстоят дела в картинной галерее Ивана Айвазовского. Именно здесь, в доме, построенном по проекту самого мариниста, хранится крупнейшая в мире коллекция его картин. После смерти художника 416 картин по завещанию перешли в собственность города.

В ноябре прошлого года галерею подтопило грунтовыми водами. Тогда общественники забили тревогу: стены здания облупились, оконные рамы вздулись, а сырость в хранилище угрожала нанести серьезный вред полотнам. Депутат Госдумы от Республики Крым Андрей Козенко после посещения галереи обвинил чиновников, ответственных за состояние хранилища, в бездействии и пообещал поднять вопрос на уровне Министерства культуры России.

«Передо мной прямо сейчас стоит выбор: или промолчать, и тогда к юбилею фасад здания побелят, паркет парадно натрут, чтобы принимать почетных гостей. Или публично поднимать этот вопрос, инициировать встречу с министром культуры РФ, пробовать внести подготовку к 200-летию Айвазовского в поправки ко второму чтению федерального бюджета», — написал в своем Facebook Козенко, подчеркнув, что он выбрал второй путь.

Депутат Андрей Козенко был шокирован состоянием картинной галереи в преддверии юбилея Айвазовского Фото: страница Андрея Козенко в Facebook

За несколько месяцев до 200-летия Айвазовского на «вилле маэстро» все-таки удосужились начать косметический ремонт, хотя она давно нуждается в капитальном. На ремонт выделили 32 миллиона рублей. Изначально администрация просила почти 50 миллионов: из них 20 миллионов — на проект реставрации, а еще 29 — на работы по фасаду.

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В итоге рабочие начали ремонтировать фасад здания и заменили черепицу на кровле. Здание до сих пор стоит в строительных лесах. Что любопытно, закрывать галерею на ремонт не стали: посетителей принимают в обычном режиме. Сроки сдачи объекта сдвинули на середину июля. По плану к юбилею художника — 29 июля — рабочие все-таки успеют очистить могилу художника от плесени и отштукатурить обшарпанные стены.

Чтобы облагородить территорию вокруг музея к приезду почетных гостей и при этом обойтись малой кровью, власти города придумали элегантное решение. Не тратить бюджетные средства на расчистку территории, а согнать горожан на субботник в честь 200-летия Айвазовского. «За две недели до празднования мы проведем грандиозный субботник с привлечением общественности и молодежных движений», — проявила смекалку председатель Феодосийского горсовета Светлана Гевчук.