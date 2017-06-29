Раз словечко — будет лесенка

Митридатская лестница в Керчи — визитная карточка города — в последние годы пребывает в удручающем состоянии. Местные жители жаловались, что в упадок достопримечательность пришла из-за бездействия крымских властей. В 2016 году в городе побывал президент Владимир Путин и, находясь под впечатлением от увиденного, дал распоряжение главе республики Сергею Аксенову: привести объект культурного наследия в надлежащий вид. Каково же было удивление президента, когда он узнал, что спустя год после визита работы не продвинулись ни на йоту. Почему реконструкция откладывается и кому это выгодно, разбиралась «Лента.ру».

Царские развалины

Запланированная реконструкция — не первая в истории Митридатской лестницы, построенной в XIX веке по проекту итальянского архитектора Александра Дигби. В годы Крымской войны она пострадала во время обстрелов города с кораблей. Лестница, а также находившийся на вершине горы музей древностей, простояли в руинах около 130 лет. Во время Великой Отечественной войны лестница также получила серьезные повреждения: возле горы Митридат проходили сражения за освобождение Керчи. Позже на вершине был возведен обелиск Славы.

Реставрация лестницы началась уже в 1960-х годах. Восстановлением занимался керченский скульптор Роман Сердюк. Во время раскопок были обнаружены обломки древних скульптур: они послужили прообразами декоративных ваз и каменных грифонов, украшающих пролеты. Раскопки на горе продолжаются и до сих пор. В древности здесь располагался античный город Пантикапей, его остатки представляют интерес для исследователей.

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Спустя полвека с момента последней реконструкции в руины стала превращаться и сама лестница: ступеньки надколоты, вазы и грифоны повреждены. Сначала появились трещины в арочном своде под одним из лестничных пролетов, следом от самой лестницы начали отваливаться куски камней, а между ступеньками стала прорастать трава. Аварийный участок перекрыли для прохода, перегородив бетонными блоками. Однако тогда ремонтные работы так и не начались: власти города утверждали, что укрепление свода представляет угрозу для жизни рабочих. При попустительстве администрации два года назад крыло лестницы рухнуло прямо во время спектакля о царе Митридате под открытым небом. Однако и это не послужило сигналом для принятия экстренных мер.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев посетили объект в 2016 году Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Реставрируйте это немедленно

В 2016 году в Керчь прибыли с визитом президент страны Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Рабочая поездка началась как раз с посещения горы Митридат. По итогам визита глава государства дал распоряжение привести все в порядок. Несмотря на то что проект реконструкции лестницы так и не был представлен, на эти цели было выделено 15 миллионов рублей.

Спустя несколько месяцев в районе обвалившегося участка лестницы приступили к подготовке к противоаварийным работам: вокруг ступенек убрали мусор, опасный участок огородили красно-белой ленточкой. Правда, через два месяца из стены другой арки лестницы потекла вода, которая грозила обрушить уже второй пролет сооружения. Предварительный этап ремонтных работ начался в январе этого года. Рабочие разобрали элементы лестницы и укрепили пролеты арматурой. На этом работы приостановились.

24 июня Путин в ходе своего визита в лагерь «Артек» поинтересовался у Аксенова, как продвигается реконструкция Митридатской лестницы. «Мы в Керчи были в прошлом году и обещали помочь отреставрировать лестницу. Я хочу у главы Крыма спросить, у Сергея Валерьевича, а там что-то происходит?» — спросил Путин.

Митридатская лестница в Керчи — визитная карточка города Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Оказалось, что о поручении президента, видимо, позабыли. Глава республики сообщил, что в настоящий момент разрабатывается проектная документация, затем пройдет экспертиза. Ожидать начала строительных работ, по его словам, следует не раньше будущего года. Ответ несколько удивил главу государства: за целый год не удосужились подготовить документы и сметы. Президент потребовал ускорить процесс.

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А воз и ныне там

После беседы с президентом Аксенов пожаловался на недостаточное финансирование проекта. «В 2016 году на разработку проектно-сметной документации, на выполнение проектно-изыскательских, первоочередных противоаварийных и реставрационных работ было выделено 15,6 миллиона рублей. Однако этих средств недостаточно. Ориентировочная сметная стоимость проекта, по заключению государственной экспертизы, на сегодняшний день составляет более 1,136 миллиарда рублей. Благодаря поддержке президента и правительства РФ эти средства заложены в план реализации ФЦП», — цитирует слова главы республики его пресс-служба.

В глаза бросается и то, что никаких «проектно-изыскательных работ» в прошлом году не проводилось. Документы о конкурсе по выбору разработчика этой документации появились на портале госзакупок лишь 28 июня. Тут же объявились четыре претендента и обозначены сроки: к июлю вопрос должен быть закрыт. Заявки подали от ООО «Эпоха Возрождения» и ООО «Меандр» (с предлагаемой ценой — около 101 миллиона рублей) Томский государственный архитектурно-строительный университет (81 миллион рублей) и ООО «Асгард» (76 миллионов рублей). Стоимость контракта на разработку научно-проектной документации по объекту культурного наследия «Лестницы Большие и Малые» в Керчи уже определена: на эти цели будет потрачено 101,5 миллиона рублей.

Открытка с видом на Митридатскую лестницу, 1901 год Фото: Ольга Осутина / Flickr

Кроме того, по словам Аксенова, сроки проведения работ могут быть передвинуты на год вперед. То есть завершить работы, которые еще так и не начались, могут уже к концу 2018 года. «По плану реализация проекта должна завершиться в 2019 году. На сегодняшний день никаких отклонений по срокам нет. Сейчас мы рассматриваем вопросы, связанные с ускорением реставрации. Планируем завершить работы в 2018 году», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

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Оценить объем предстоящих работ можно будет лишь после выбора проектировщика, считает крымский общественник и юрист Александр Талипов. «Как можно утверждать, когда будут завершены работы, если пока даже не определено, что именно будут делать?» — отмечает он. По мнению Талипова, вина за происходящее во многом лежит на местных властях, которые саботировали исполнение и за год не сумели организовать конкурс на разработку проекта. «Бесконтрольность этой ситуации привела к тому, что за год для реконструкции лестницы практически ничего не делалось. Говорить о том, что в Керчи разрабатывались разные проекты, — неправильно. Возможно, речь идет о концепциях. Но по факту нужно было привести в первоначальное состояние памятник истории. Сделать так, как было раньше. Для этого нужно было с самого начала организовать конкурс и заказывать проект. Тем более деньги на это были выделены немалые», — добавляет юрист.

Ситуация с памятниками культурного наследия — одна из наболевших проблем полуострова. Если местные власти не способны привести в порядок объект, когда об этом просит лично президент, то что говорить о состоянии остальных памятников? «Например, та же башня Константинова в Феодосии, которая обвалилась год назад. За это время они даже подпорки не поставили, зато разрабатывают проект, который тоже стоит сумасшедших денег», — резюмирует Талипов.