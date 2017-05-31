Театр начинается с вешалки

Российский бизнесмен Александр Лебедев 29 мая уведомил главу Республики Крым Сергея Аксенова о том, что не будет продлевать договор аренды Ялтинского театра имени Чехова и передает его в полное распоряжение местных органов власти. Это заявление прозвучало как гром среди ясного неба. Никто не ожидал, что человек, возродивший театральное здание из пепла и вложивший в него 10 миллионов евро, возьмет и попросту подарит его. Тем более накануне меценат заверял, что непременно продолжит финансирование театра после решения некоторых экономических и организационных вопросов. Свой отказ от театра Лебедев мотивировал недобросовестностью руководства учреждения культуры, а именно директора Николая Рудника, создающего искусственные проблемы в его управлении. Что на самом деле творится в закулисье ялтинского храма Мельпомены и выживет ли единственный в городе театр после ухода арендатора — разбиралась «Лента.ру».

Дважды горевший

К концу XIX века Ялта стала излюбленным местом отдыха русских аристократов. Для развлечения отдыхающих в городе решили возвести собственный театр, который и построили в 1883 году на территории городского сада. Это было небольшое деревянное строение с двумя гримерными и кассами. Театральный зал вмещал чуть более 300 зрителей. Свой премьерный сезон Ялтинский театр открыл постановкой «Без вины виноватые» Островского.

В 1888 году театром берется управлять поселившийся в Ялте бывший артист императорских театров Семен Новиков. По его приглашению здесь гастролировали знаменитые театральные труппы, в том числе Московского Художественного театра (МХТ). В 1900 году МХТ приехал в город в полном составе во главе со Станиславским и Немировичем-Данченко. В том сезоне мхатовцы давали «Чайку» и «Дядю Ваню» модного молодого драматурга Чехова, который присутствовал на всех репетициях и спектаклях.

В сентябре того же года первый Ялтинский театр сгорел. Спустя восемь лет Новиков отстроил новое, более монументальное театральное здание. Свою вторую жизнь курортный храм Мельпомены начал 5 сентября 1908 года концертом солистки театра Его Императорского Величества Марии Долиной. Затем в разные годы на сцену ялтинского театра выходили Шаляпин, Рахманинов, Комиссаржевская, Качалов, Собинов, Вертинский. Весной 1917-го на сцене театра вновь ставит свои спектакли труппа МХТ.

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Театр снова горел в апреле 1944-го: его подожгли покидавшие Ялту фашисты. В июле того же года ему присвоили имя Чехова, и уже в августе учреждение культуры возобновило свою деятельность. В советское время здесь побывали на гастролях все известные труппы Москвы, Ленинграда, Киева, а также театральные коллективы из США, Англии, Норвегии, Венгрии. Ялтинцам и гостям города дарили свое искусство Смоктуновский, Ефремов, Савина, Вертинская, Лаврова, Калягин, Евстигнеев, Борисов, Яковлев, Хворостовский, Шульженко.

Поднятый из руин

Однако к концу прошлого века здание Ялтинского театра заметно обветшало, и в 1996 году его вынуждены были закрыть. Только через 10 лет Союзу театральных деятелей (СТД) России удалось привлечь внимание к проблеме театра в Ялте. По инициативе тогдашнего председателя СТД Александра Калягина у почти разрушенного здания побывал российский лидер Владимир Путин. Пораженный состоянием театра, он пообещал свою поддержку. И не обманул. Соглашение о реконструкции театра было заключено на самом высоком уровне — президентами России и Украины. Возродить памятник истории и культуры взялся Александр Лебедев, который, продолжая традиции российского меценатства, вложил в реконструкцию театра собственные средства — около 10 миллионов евро. Строительные работы длились почти два года, и 4 марта 2008-го состоялось торжественное открытие возрожденного театра имени Чехова.

В настоящее время Ялтинский театр оснащен самым современным оборудованием: начиная от систем кондиционирования и пожарной безопасности, заканчивая звуком, светом, вращающейся сценой, подъемниками оркестровой ямы и арьера (задняя часть сцены, служащая резервным помещением для установки декораций). Посетители театра отмечают стильный современный интерьер, удобные кресла и прекрасную акустику. Вместе с тем театр сохранил ауру и облик исторического памятника — от рисунка мраморных полов и лестниц до потолков и светильников. Сегодня театр имени Чехова — это многофункциональный культурный центр, позволяющий осуществить и самые новаторские театральные постановки, и симпозиумы, конференции, концерты, фестивали, кинопоказы. По словам ялтинцев, в обновленном театре трудится настоящая команда профессионалов, для которых историческое и культурное достояние родного города — не пустой звук.

Чехов присутствовал на всех спектаклях МХТ в Ялтинском театре Фото: Сафонов / РИА Новости

Дорогие зрители!

На днях «команда профессионалов» обратилась к общественности с открытым письмом, в котором также продемонстрировала беззаветное служение культуре. «С 1 июня мы вынуждены уйти на 0,25 процента заработной платы. Но мы будем продолжать выполнять свою работу на все 100 процентов. Потому что мы любим наш театр, как любите его вы!» — написали сотрудники на сайте театра.

Помимо этого, они назвали причины, по которым учреждение культуры доведено до критического состояния. Дескать, в 2006 году театр взял в долгосрочную аренду (до 2055-го) российский бизнесмен и меценат Александр Лебедев, который принял на себя обязательства по реконструкции здания и развитию театра в его профильной деятельности. Договор аренды был заключен с подконтрольным бизнесмену украинским ООО «Коммерческая компания», находящимся в Киеве. В 2008 году театр имени Чехова получил статус филиала данной фирмы.

По утверждению сотрудников театра, в настоящее время «Коммерческая компания» является банкротом, фактический адрес предприятия — неизвестен, финансирование театра прекращено. «Принимая во внимание изложенные факты, вызывает искреннее непонимание то безразличие, с которым крымская власть относится к крупнейшему и старейшему на Южнобережье храму русской культуры, во времена Украины восстановленному из руин президентом Российской Федерации В.В. Путиным и погибающем после воссоединения Крыма с Россией», — возмутились театральные работники. Они подчеркнули, что с 2014 года крымчанам возвращено более полутысячи объектов рекреационного, исторического и культурного наследия. «Среди них — все до единого театры Крыма за исключением театра имени Чехова в Ялте», — с горечью добавили они.

По мнению трудового коллектива, пока Ялтинский театр остается арендным предприятием юридического лица Украины, они не смогут получать бюджетные дотации. А без них учреждению культуры не выжить. «Не трудно представить, как быстро и безжалостно все разворуется, а взлелеянный многими поколениями ялтинцев храм культуры вновь превратится в жалкие руины», — заметили сотрудники, добавляя, что будет трагедией и позором, если, пережив войны, перестройку и украинскую бесхозяйственность, ялтинский театр умрет через три года после возвращения в Россию.

Александр Лебедев уведомил главу Крыма Сергея Аксенова об отказе от театра имени Чехова Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

«Отжать» театр

О том, что не все благополучно в «королевстве», сам Лебедев заявлял еще в декабре 2016-го. Бизнесмен написал тогда в своем блоге, что испытал настоящий шок, ознакомившись с результатами последней ревизии финансово-хозяйственной деятельности театра. Он обнаружил, что все дела учреждения культуры велись через конторы, которые не имеют к нему ни малейшего отношения. Также выяснилось, что некоторые «ушлые граждане» и вовсе попытались переоформить договор аренды и имущество театра на свою подставную контору. Лебедев отметил, что за годы работы в Крыму, особенно в украинский период, он «много раз сталкивался с попытками со стороны недобросовестных менеджеров "отжать" наши объекты». «Однако тогда речь шла о коммерческой недвижимости. «Рейдерский захват учреждения культуры — это для меня открытие», — подчеркнул он.

Меценат также сообщил, что обратился к властям Ялты с просьбой переоформить договор аренды театра имени Чехова со своей дочерней фирмы «Коммерческая компания» на принадлежащую ему же «Национальную резервную корпорацию». «Чтобы больше не возникало подобных казусов», — уточнил он, сообщив, что по результатам проверки директор театра Николай Рудник будет уволен со своего поста.

Однако спустя пару месяцев стало известно, что бывшего директора оставят в театре в качестве художественного руководителя. При этом от хозяйственной деятельности он будет отстранен. «Мне кажется, мы разобрались с Николаем Семеновичем [Рудником] в сложившейся ситуации. Однако, чтобы в будущем избежать каких-либо недоразумений, финансовыми вопросами займутся другие люди», — сказал крымским журналистам Лебедев.

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Кроме того, меценат сообщил, что планирует внести изменения в хозяйственную деятельность театра с целью улучшения уровня предоставления услуг, а также расширения финансовых возможностей для содержания и развития самого театра и его коллектива.

Или национализировать

29 мая крымские СМИ опубликовали заявление Рудника, который, к слову, остался на посту директора, о том, что чеховский театр в Ялте — банкрот, находится на грани закрытия, и театру осталось жить «максимум 15 дней». Во всех бедах и финансовых проблемах учреждения культуры он винил Лебедева. «Коллектив культурного заведения не понимает, почему легендарное здание до сих пор принадлежит украинской компании, и будет добиваться национализации театра», — говорилось в пресс-релизе, распространенном отделом маркетинга театра.

Помощник мецената, директор по внешним коммуникациям «Национальной резервной корпорации» Артем Артемов прокомментировал выпад Рудника. «Театр не может быть банкротом потому, что он никогда не рассматривался как прибыльное коммерческое предприятие. Его деятельность всегда финансировалась за собственные средства Александра Лебедева. Никаких долгов у театра нет, и разговоры о банкротстве совершенно не корректны», — объяснил Артемов.

Он отметил, что причины, по которым бизнесмен приостановил выделение средств Ялтинскому театру, иные. «Это связано с нерешенными до конца юридическими вопросами. Процесс переоформления имущества театра с украинского на российское предприятие Лебедева затянулся, в том числе и по вине нынешнего руководства этого учреждения»,— указал помощник мецената. Он добавил, что, как только будут закончены все юридические процедуры, а также решены организационные моменты, связанные с руководством театра, Лебедев продолжит финансирование «в том объеме, в котором нужно».

Александр Лебедев вложил в восстановление театра в Ялте 10 миллионов евро Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

«Все разговоры о национализации театра являются откровенной глупостью, — продолжил Артемов, — Невозможно национализировать то, что и так является собственностью народа». Он подчеркнул, что и здание театра, и земля принадлежат городу. «Лебедев лишь арендует это имущество и исправно вносит в местный бюджет арендную плату в соответствии с заключенным договором», — резюмировал представитель бизнесмена, выразив уверенность, что в ближайшее время все вопросы будут решены и ялтинский театр поднимется на качественно новый уровень.

Под занавес

Заявление Лебедева о том, что он отказывается от театра имени Чехова, появилось следом за этим комментарием помощника. В тот же день. «По предложению руководства Крыма мною принято решение отказаться от переоформления договора аренды здания театра и земельного участка. Восстановленный из руин театр, по праву именуемый жемчужиной Ялты, передаю в управление и полное распоряжение органов государственной власти Республики Крым и органов местного самоуправления Ялты», — сообщил меценат.

Он отметил, что театр всегда оставался в государственной собственности. По его словам, там проходили постановки различного уровня сложности, а нынешнее руководство культурного учреждения «из-за своей недобросовестности создает искусственные проблемы в его управлении». Бизнесмен уточнил, что договор долгосрочной аренды был заключен после проведенного за его счет капитального ремонта театрального здания. «Компания имела законное право претендовать на заключение нового договора аренды», — подчеркнул Лебедев, добавив, что делать это не намерен.

Письма с таким текстом бизнесмен направил главе Крыма Сергею Аксенову, министру культуры полуострова Арине Новосельской и главе администрации Ялты Андрею Ростенко. Реакция от крымских властей последовала только на следующий день, 30 мая. Аксенов назвал решение Лебедева конструктивным и выразил ему благодарность за решение отдать театр под патронат местного Минкульта. При этом он заверил, что изменений в деятельности учреждения не будет. Судя по всему, нынешний директор Рудник, к которому у мецената возникли финансовые вопросы, республиканские власти устраивает.