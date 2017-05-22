Аксенов поведал об узаконенных участках под застройку в Воронцовском парке

Росреестр зарегистрировал шесть земельных участков в Воронцовском парке, выделенных под частную застройку Алупкинским поселковым советом в разные годы украинского периода Крыма. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил глава республики Сергей Аксёнов, передает «Крыминформ».

«То есть мы должны прямо посреди памятника ЮНЕСКО разрешить кому-то строить частные дома?» — возмутился Аксенов. Он подчеркнул, что считает это неправильным.

Глава Крыма заверил, что будет добиваться отмены таких решений и искать нормативные варианты очистки прибрежной зоны от самостроя. «Если будет принято политическое решение этого не делать, пусть его принимают в столице. А я буду категорически против», — отметил он.

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4 мая глава администрации Ялты Андрей Ростенко прокомментировал возбуждение уголовного дела против начальника департамента имущественных и земельных отношений города Лилии Молостовой, которая подозревается в причинении ущерба бюджету в особо крупных размерах. Он назвал дело преждевременным, а чиновницу — «одним из самых добросовестных сотрудников».

Днем ранее стало известно, что Следственный комитет России по материалам ФСБ возбудил уголовное дело в отношении Молостовой.Следствие полагает, что в результате действий чиновницы при продаже земельных участков в 2015 году местный бюджет недополучил более 2,3 миллиарда рублей.