Мэр Ялты заступился за подозреваемую в ущербе бюджету на два миллиарда чиновницу

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко прокомментировал возбуждение уголовного дела против начальника департамента имущественных и земельных отношений города Лилии Молостовой, которая подозревается в причинении ущерба бюджету на 2,3 миллиарда рублей. Он назвал дело преждевременным, а чиновницу — «одним из самых добросовестных сотрудников», передает в четверг, 4 мая, «Крыминформ».

«От себя могу сказать, что Лилия Васильевна Молостова в данном случае точно не виновата. Может, и были допущены какие-то ошибки — следствие все выяснит, оно идет в полном взаимодействии с администрацией», — заявил Ростенко.

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По его словам, возникшая ситуация связана с переходным периодом и разной регламентацией законодательства. В связи с этим версию следствия о ненадлежащем исполнении подозреваемой своих обязанностей мэр Ялты счел «скоропалительной», понадеявшись на «объективное разбирательство».

Вместе с тем, как уточнил Ростенко, на данный момент из-за пережитого стресса чиновница находится на больничном. При этом, по мнению градоначальника, «она — один из из самых добросовестных сотрудников администрации, честная и порядочная», которая все делала только для пользы города.

Днем ранее стало известно, что Следственный комитет России по материалам ФСБ возбудил уголовное дело в отношении Лилии Молостовой.

Расследование ведется по части 1.1 статьи 293 УК РФ («Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе и повлекшее причинение особо крупного ущерба»). Следствие полагает, что в результате действий чиновницы при продаже земельных участков в 2015 году местный бюджет недополучил более 2,3 миллиарда рублей.