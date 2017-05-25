Аксенов исключил уплотнение застройки в центре Ялты

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что нельзя допустить уплотнения застройки в центральной части Ялты. С таким обращением он выступил на заседании архитектурно-градостроительного совета, на котором рассматривался проект планировки города, передает в четверг, 25 мая, «Крыминформ».

«Это та зона, где нельзя допустить никакого уплотнения, никакого нового строительства. Мы не должны сделать так, что у ялтинцев за счет приезжих увеличится население на миллион человек. Максимально открытые пространства, максимально широкие улицы, максимально удобные тротуары», — рассказал о своем видении будущего Ялты Аксенов.

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Глава Крыма пояснил, что надо создать такой город, в который хотелось бы вернуться. По словам Аксенова, все изменения в планировке будут реализованы только с согласия жителей южной столицы Крыма.

В конце марта глава региона высказал мнение, что Ялта является лидером по строительному беспределу, а также запретил директору департамента архитектуры и градостроительства Ялты Владимиру Приступе подписывать какие-либо официальные документы. Аксенов также объявил о создании рабочей группы с участием правоохранительных органов, которая проверит все новостройки Ялты.

Ранее в том же месяце эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России в опубликованной в «Ленте.ру» статье подчеркнули, что для спасения уникальных эколого-ландшафтных условий Южного берега Крыма, а именно Большой Ялты, необходимо жесткое ограничение на строительную деятельность в этих местах.