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Вне зоны доступа

Для чего ялтинские дворцы пытаются отгородить от посторонних глаз

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Дворец в Алупке, бывшее владение графа Воронцова
Дворец в Алупке, бывшее владение графа Воронцова
Фото: Владимир Первенцев / РИА Новости

В Крыму задумали сделать платным вход в парки и оградить территорию двух ключевых культурных объектов Ялты: Воронцовского и Ливадийского дворцов. Вокруг них уже началось строительство забора, несмотря на массовые протесты местных жителей. Администрация ГБУ РК «Ялтинский дворцово-парковый музей-заповедник» считает такие меры оправданными: собранные со входа средства пойдут на оплату охраны парка. Так ли это на самом деле и для чего нужно скрывать парки от посторонних глаз, разбиралась «Лента.ру».

Нагородили тут

Решение отгородить парки продиктовано даже не руководством музейных комплексов, а министерством культуры республики. Во время конференции с участием директоров 48 музейных учреждений администрации Воронцовского парка в Алупке посоветовали ввести режим посещения, рассказал изданию «Примечания» директор комплекса Александр Балинченко. По его словам, без этого невозможно обеспечить сохранность музея.

«Цена на билеты во дворец не менялась уже три года. А 400 человек сотрудников хотят зарплаты. 60 дворников и садовников не должны сидеть на шее у кассиров и экскурсоводов», — отметил он. То есть теперь для того, чтобы попасть во дворец, платить придется дважды. Балинченко уверяет, что плата за вход в парк будет символической: не выше 50 рублей. Впрочем, ничто не гарантирует, что она будет оставаться на этом уровне постоянно. Для местных жителей предложили ввести льготные абонементы — по предварительным расчетам, их цена составит 300 рублей в месяц. Если данную инициативу воплотят в жизнь, тем горожанам, которые вынуждены проходить через парковую территорию на работу, придется отдавать 3600 рублей в год.

Еще одним доводом в пользу платного входа директор назвал контроль за незаконной застройкой. «Без охраны и контроля парки Крыма разбазариваются, застраиваются и уничтожаются, как Мисхорский парк», — добавил Балинченко. При этом директор музейного комплекса игнорирует то обстоятельство, что на территории парка Воронцовского дворца еще в украинский период под частную застройку отдали шесть участков земли. О чем в мае рассказал глава республики Сергей Аксенов.

Кроме того, из-за свободного доступа Воронцовский парк привлекает «асоциальных элементов» и самоубийц, сетует директор музея. Ежедневно территорию в 40 гектаров убирают около 60 человек. Впрочем, руководитель учреждения готов поступиться своими интересами за 10 миллионов рублей в год. В такую сумму, по его словам, обходится содержание парка. Из чьего кармана будут выделяться деньги, Балинченко не принципиально. «Может, какой-то неравнодушный человек будет платить 10 миллионов рублей в год или государство возьмет это на себя — такое тоже может быть», — добавил он.

С Ливадийским парком история несколько иная: забор вокруг него также планируют построить. Но, по информации местных СМИ, не столько для того, чтобы брать плату за вход, сколько для того, чтобы освоить выделенные из бюджета средства. Как сообщил «Примечаниям» источник в руководстве музея, первоначальная стоимость контракта составляет 9,9 миллиона рублей, забор должен быть построен до 30 сентября текущего года.

Алупкинский бунт

Узнав о попытках сделать платным вход в Воронцовский парк, недовольные жители Алупки сразу же начали бить тревогу: обратились во все инстанции, собрали подписи и даже записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. «Лицо города — достояние народа, достояние всей России — огораживается металлическим забором. Также планируется взимать плату за его посещение. Таким образом, перекрывается доступ на все городские пляжи, на остановки, к единственному месту отдыха в нашем городе», — говорит член инициативной группы в видеообращении.

Директор музея также пришел на встречу с алупкинской общественностью и посоветовал «направить свою энергию на созидание». Он уточнил, что жители могут своими силами превратить весь город в удобное для жизни место. Вместе с тем Балинченко утешил недовольных горожан тем, что не планирует принимать решений, против которых выступает местная община.

Следом с заявлением выступил и Сергей Аксенов, назвав слухи про платный вход в парки «абсолютной дезинформацией». «Ливадийский и Воронцовский парки огораживались исключительно для того, чтобы не допустить попыток реализации мошеннических схем, которые были предприняты при Украине, — сообщил он. — Доступ во все без исключения парки бесплатный, с министерством культуры все эти вопросы оговорены. Все эти объекты для посещения россиян и граждан Крыма. Никакой платы, я гарантирую, там браться не будет».

Но оказалось, что праздновать победу преждевременно. Через два дня конфликт между общественностью и администрацией дворца получил новый виток. В своем следующем письме в адрес местной жительницы руководство музея и парка как ни в чем ни бывало обещает сделать цену за вход «приемлемой». «Понимая не только социальную значимость парка, но и его оздоровительные свойства, решение о стоимости посещения будет максимально приемлемым для любой категории граждан, поскольку главной целью закрытия территории является сохранность экспозиции под открытым небом, которой и является Алупкинский парк», — говорится в послании.

14 июня наконец выступило профильное министерство — культуры Крыма. Напомним, что его и называли инициатором решения о закрытии парков. Глава ведомства Арина Новосельская пообещала, что парк останется бесплатным, а появившийся забор — это ремонт уже существующего заграждения. «Цель — сохранность экспозиций под открытым небом, которыми и являются наши парки. Мы понимаем не только социальную значимость парка, но и его оздоровительные свойства, поэтому речь о введении какой-либо стоимости за посещение парков вообще не идет», — заверила чиновница.

Тем временем в Госсовете

Однако история на этом не заканчивается. В тот же день стало известно, что в Госсовет Крыма был внесен любопытный документ. Комитет по аграрной политике, экологии и природным ресурсам разработал поправки к закону республики «Об особо охраняемых природных территориях РК». Согласно предложенным нововведениям, с пользователей парков-памятников снимается обязанность за сохранность вверенных им территорий. То есть три крымских парка — Ливадийский, Мисхорский и Массандровский — могут лишиться правового статуса особых территорий. На практике, предупреждают эксперты, это означает то, что в них можно будет осуществлять строительство без проведения госэкспертизы.

«Инициатором этих изменений является комитет, возглавляемый депутатом Игорем Будановым. Действующий закон давно нуждается в переработке. Но изменения нужны в сторону защиты особо охраняемых объектов», — поясняет крымский юрист и общественник Александр Талипов. Инициированные поправки, наоборот, позволят не только снимать с земель статус особо охраняемых территорий, но и застраивать их. Законопроект снимает ответственность с ведомств, в чьи обязанности и входит их охранять. Таким образом, статус особо охраняемых территорий может как устанавливаться, так и сниматься по усмотрению Совета министров РК.

Кроме того, в Крыму есть особый подвид парков — ландшафтно-рекреационные. Такого понятия нет в российском законодательстве. «Это крымское ноу-хау. Эти парки разделили на три зоны: заповедную, зону рекреации и пеших прогулок и зону стационарной рекреации, где можно строить рестораны, парковки, — рассказывается Талипов. — Например, Тихая Бухта в Феодосии. По сути она является особо охраняемой территорией. Но в ее границах оказались посторонние землепользователи, завладевшие 50 гектарами. Закон позволит снять с этих территорий их статус и создать лазейку для застройки. Хотя даже при Украине на всей площади был заповедник».

Таким образом, первые изменения позволят снять правовой статус охраняемого объекта, статья о планировании ландшафтно-рекреационного парка даст возможность отдавать территории под застройку. Однако принять схему размещения объектов можно только на основании заключения государственной экологической экспертизы. В республике для проведения указанной экспертизы должен был давно быть разработан соответствующий закон, как это есть в других субъектах, например в Краснодарском крае, но Госсовет отдает, по сути, экспертизу в руки Совета министров.

«Самый яркий пример: строительство многоэтажки в Мисхорском парке. Какой эколог даст заключение, что уже построенная высотка органично вписалась в парк и не нарушила сложившийся ландшафт? А с принятием поправок экологическое заключение станет попросту не нужно», — указывает Талипов. Многоэтажку на территории Мисхорского парка, который отнесен к категории памятников садово-паркового искусства, строит компания «Консоль», близкая к председателю Госсовета Крыма Владимиром Константиновым. (С июля 1993 года по ноябрь 2001 года Константинов занимал пост генерального директора фирмы «Консоль ЛТД».) Но Мисхорский парк — отнюдь не единственная точка. Стройка вовсю развернута в старейшем парке Ялты — Приморском, в сквере Некрасова на набережной, в Массандровском парке и даже вокруг мемориального комплекса «Холм Славы». Ситуация в соседних поселках не менее тревожная.

В действующем законе пользователь, за которым закреплена территория, несет ответственность за сохранение объекта. Изменения выводят эти обязательства из правового поля. Если предлагаемые поправки утвердят, то решения будут приниматься исключительно на усмотрение и в интересах крымских чиновников.

Александр Широков

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