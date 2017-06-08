В Ялте вход в Воронцовский и Ливадийский парки сделают платным

В Ялте Воронцовский и Ливадийский парки обнесут заборами, после чего вход в них станет платным. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает интернет-издание «Примечания».

По информации портала, ялтинцы стали писать в социальных сетях, что вскоре для прогулки в самых знаменитых парках города нужно будет приобретать входной билет. «Будет плата за вход с 9 до 21 часа — 50 рублей с человека. Бесплатный вход с 6 до 9 часов утра», — говорится в сообщении одного из пользователей.

По его словам, в парках запретят курить, распивать спиртные напитки и выгуливать животных. Также отмечается, что для местных жителей, которые часто посещают парковую территорию, будет предусмотрен абонемент на месяц стоимостью 300 рублей.

Директор «Ялтинского дворцово-паркового музея-заповедника» Александр Балинченко подтвердил, что вход в парки будет переведен на платную основу. «Наш музей вошел в элитный клуб из 16 лучших дворцово-парковых ансамблей России — "Ассоциацию возрождения садов и парков"», — рассказал он.

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Глава музея-заповедника отметил, что в связи с этим администрации порекомендовали ввести на парковых территориях режим посещения. «Забор мы восстанавливаем стахановскими методами и не ставим цели нажиться на ком-то. Моя цель — сохранность музея — ведь парк, по сути, это экспозиция под открытым небом», — подчеркнул Балинченко.

Он добавил, что плата за вход будет символической — от 10 до 50 рублей, — и ее размер будет установлен по согласованию с общественностью, ялтинскими властями и Госсоветом Республики Крым (РК).

В мае замглавы Минэкологии республики Сергей Компанейцев сообщил, что «платы за вход на особо охраняемые природные территории не может быть, это неправильно и этого не будет».