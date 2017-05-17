С ралли в лесу

На прошлой неделе власти Крыма потребовали от правоохранительных органов проверить действия сотрудников министерства экологии и природных ресурсов региона, разрешивших проведение в Тарханкутском заповеднике ралли с участием большегрузного транспорта «Баха-Крым-2017». До сих пор в эту особо охраняемую природную зону ведомство отказывалось пропускать даже легковые автомобили дайверов, давно облюбовавших местную лагуну. В ответ чиновники от экологии заявили, что гонок в заповеднике, собственно, и не было — дескать, многотонные грузовики в сопровождении нескольких десятков легковушек просто тихонько проехались по раритетным землям «с экскурсионными целями». Как по уникальным природным территориям могли колесить КаМАЗы и что по этому поводу говорят в самом Минэкологии, разбиралась «Лента.ру».

Когда приехал цирк

Призвать к ответу чиновников от экологии попытался вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым (РК) Дмитрий Полонский. «Совершенно непонятна позиция Минприроды РК, когда с разрешения ведомства на территории заповедника мчатся КаМАЗы, которые на своем пути уничтожают краснокнижные растения и животных», — возмутился он во время совещания с главами муниципалитетов. Чиновник отметил, что на том же Тарханкуте, в ландшафтно-рекреационном парке «Атлеш», сотрудники профильного министерства неправомерно «гоняют дайверов, которые приехали спокойно по туристическому маршруту нырять и никому не мешают». По словам Полонского, министерство должно заниматься защитой и развитием особо охраняемых природных территорий (ООПТ), а не выдавать разрешения на мероприятия, наносящие вред крымской природе.

В ответ на критику присутствовавший на совещании замминистра Минэкологии РК Сергей Компанейцев заявил, что в заповеднике «как такового ралли не было», а скорость движения была ограничена 60 километрами в час. «Ралли происходило до заповедника — по территории Сакского района. На территории ООПТ "Тарханкутский" было соответствующее движение. И были проведены две ознакомительные экскурсии членами команд», — пояснил он, добавив, что маршрут следования автотранспорта был одобрен на заседании ученого совета экологического ведомства.

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«То есть раздавленные животные и растения в ходе ознакомительной экскурсии на скорости 60 километров в час — это нормальная история? А дайверы, которые выезжают и традиционно там отдыхают, ныряют и тем самым обеспечивают туристическую привлекательность этого региона — это плохо? Устроили там цирк!» — гневно резюмировал Полонский, попросив подключиться к этому правоохранителей.

Прекрасная незнакомка

Тарханкутский заповедник или «Прекрасная гавань» — одно из самых красивых мест на западном побережье Крыма и вместе с тем одно из самых не раскрученных в плане туризма. Этот национальный природный парк, расположенный на территории Черноморского района полуострова, был образован 11 декабря 2009 года указом бывшего тогда президентом Украины Виктора Ющенко. В подписанном им документе говорилось, что заповедник создается «с целью сохранения, воссоздания и рационального использования типичных и уникальных степных и приморских природных комплексов и объектов северо-западного побережья Черного моря, имеющих важное природоохранное, научное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение».

Однако из-за безразличия властей национальный парк в украинский период развивался лишь на бумаге. И хотя совет министров Крыма разрешил парку заказать разработку проекта землеустройства по организации и установлению границ, из-за отсутствия финансирования, по сути, они так и не были установлены.

Зимой 2014-го Тарханкутский национальный природный парк фактически был создан вновь — посредством реорганизации «Прекрасной гавани». На этот раз документ «О государственном бюджетном учреждении Республики Крым национальный природный парк Тарханкутский» был подписан председателем Госкомлеса региона. Только после этого границы заповедника были вынесены в натуре, о чем и гласили установленные повсюду информационные щиты.

В настоящее время в состав Тарханкутского парка включено без малого одиннадцать гектаров земли. Заповедник состоит из двух частей: северной и южной. Парк представлен преимущественно степными участками Тарханкутской возвышенности, а также балками — Белая, Кастель, Терновая, которые как бы врезаются в нее. Таким образом заповедник почти полностью огибает все западное побережье полуострова. С 2014 года на территории парка установлен дифференцированный режим особой охраны и выделено пять зон: заповедная, особо охраняемая, рекреационная, а также зоны охраны объектов культурного наследия и хозяйственного назначения.

Самые частые гости Тарханкута — дайверы. Их манят труднодоступные пещеры и гроты, скрытые от посторонних глаз бухты и кристально чистые воды местной лагуны. Веками мимо скалистых берегов полуострова пролегал путь мореплавателей — греков, римлян, тавров, русичей. На дне Черного моря покоятся останки древних кораблей, тайны гибели которых и влекут сюда искателей подводных приключений.

Крымский вице-премьер Дмитрий Полонский призвал правоохранителей разобраться с сотрудниками Минэкологии Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости

А было ль ралли?

История с ралли, проходившем в Крыму в последних числах апреля, началась еще в марте. Тогда представители министерства спорта, чиновники правительства региона и представители команды «Камаз-Дакар» обратились в местное Минэкологии для согласования проведения одного из этапов пробега по территории Тарханкутского заповедника. По утверждению Компанейцева, поскольку любые ралли на природоохранных землях категорически запрещены, поначалу гонщики получили отказ.

Однако переговоры между представителями команды и научным советом экологического ведомства продолжились. В результате, спустя месяц двум КаМАЗам и почти 60 единицам другого автотранспорта разрешение на проезд по заповеднику все-таки было выдано. Правда, машинам предписывалось двигаться с определенным интервалом и ограниченным скоростным режимом.

«На одну треть был урезан маршрут, запрещены обгоны и установлена определенная скорость. Все это было проведено в рамках эколого-просветительского движения», — объяснял Компанейцев. По его словам, на следующий день после гонок научный совет ведомства провел мониторинговые исследования на предмет нанесения урона заповедной природе и не обнаружил сколько-нибудь серьезных последствий.

Мама, я дайвера люблю

Попутно чиновникам от природы пришлось держать ответ и за притеснение дайверов, которые чаще других туристов приезжают на западное побережье Крыма. Произвол республиканского Минэкологии в отношении любителей подводного плавания вскрылся благодаря соцсетям. 10 мая в местных СМИ появилась информация, что сотрудники регионального природоохранного ведомства заставили выйти из воды всех аквалангистов, прибывших на мыс Атлеш (традиционное место отдыха любителей подводного плавания). Свои действия чиновники объяснили тем, что без специального разрешения министерства погружаться с аквалангом и въезжать на Атлеш на автомобиле запрещено.

Голицынская тропа в Новом Свете теперь тоже платная, жалуются местные жители Фото: Public Domain / Wikimedia

«Дайвинг на территории ландшафтно-рекреационного парка осуществлять можно, но любая антропогенная деятельность должна быть нормирована. Чтобы осуществлять дайвинг, необходимо получить согласование в министерстве экологии и в государственном автономном учреждении "Управление особо охраняемыми природными территориями"», — прокомментировала инцидент заместитель министра экологии и природных ресурсов РК Ольга Славгородская. Однако получить разрешение на месте невозможно: за ним нужно ехать в Симферополь (примерно 160 километров от Тарханкута). Иных вариантов профильное ведомство не предусмотрело.

Дайверы считают установленный порядок обычной бюрократией. А крымчане в соцсетях подмечают, что такие условия приведут к срыву сезона. Не секрет, что любители подводного плавания — основной источник дохода для местных жителей. На Тарханкут можно попасть только на личном автомобиле. Если же дайверов обяжут получать специальное разрешение на погружение и въезд, то они предпочтут Крыму какое-то другое место. И произойдет это очень скоро, если Минэкологии не пересмотрит свое отношение к туристам.

На страже природы

В последнее время в соцсетях все чаще сообщается о рейдах инспекторов Минэкологии РК на особо охраняемых территориях. Так, крымчанка Ольга Филлипс рассказала, что стала свидетельницей одной из таких проверок на территории природного парка «Белая скала» (Белогорский район). Претензия сотрудников ведомства — «парковка автомобиля в неустановленном месте».

«Нам сказали: вы поставили свою машину на траву. Это абсурд какой-то. Нет ни знаков, запрещающих проезд, ничего, — говорит женщина. — Там знак висит о том, что нельзя выбрасывать мусор, нельзя курить и нельзя разжигать открытый огонь. Причем сам инспектор курил около стенда, выбросил бычок с самой Белой скалы. О чем еще говорить?»

Многие отдыхающие жаловались на взимание платы за проход к популярным природным и туристическим объектам. Называли даже цену — от 50 до 200 рублей. «В Ялте вообще огородили водопад Учан-Су и с 1 апреля 2017 собирают деньги за проход. Директор Ялтинского горно-лесного природного заповедника Писаревский заявил, что цену за проход в огороженную территорию водопада утвердили еще в ликвидированном Госкомлесе Крыма», — рассказывает Юрий Жаловский. Другой пользователь — Елена Ильницкая — сообщила, что на основной тропе к горе Демерджи тоже стоит «какая-то халабуда» с кассиром. Аналогичная картина в Большом Каньоне, на зубцах и в пещерах Ай-Петри, на тропе Голицына, на мысе Мартьян, в Лисьей и Тихой бухтах, на Генеральских пляжах, Мангупе, Эски-Кермене.

Тема песчаных карьеров не исчезает из повестки дня в республиканском Минэкологии Фото: primechaniya.ru

Комментируя подобные сигналы, чиновники Минэкологии настаивают, что проход ко всем крымским достопримечательностям остается бесплатным. И призывают граждан обо всех фактах незаконного взимания средств сообщать им или в правоохранительные органы. Очевидно, посты крымчан в социальных сетях сотрудники ведомства игнорируют.

Песком занесет

Хотя, надо сказать, что к сигналам, как и к скандалам, в природоохранном ведомстве, привыкли. Например, объяснения по поводу разработки в разных частях полуострова песчаных карьеров превратились у руководства министерства в обычный рабочий момент. Так, на днях чиновникам Минэкологии пришлось оправдываться перед учеными, указавшими на уничтожение добытчиками песка античного городища у села Чистополье Ленинского района.

«Добыча песка не несет никакой угрозы близлежащему античному поселению Артезианское», — не моргнув глазом заверили в министерстве и добавили, что Госкомитет Крыма по охране культурного наследия одобрил разработку песчаного месторождения. «Согласно данному документу, античное поселение Артезиан не попадает под разработку карьера, а песок остро необходим для строительства трассы "Таврида", поскольку не хватает своего песка в Крыму, который бы удовлетворял строительным требованиям», — вмешался в скандал министр экологии Крыма Геннадий Нараев.

Кстати, в скандальных ситуациях глава экологического ведомства обычно хранит молчание. И, как выяснилось, не зря. В ответ на это его выказывание в Госкомитете по охране культурного наследия РК сообщили, что никакого согласия на разработку карьера возле античного городища не давали. В ведомстве отметили, что решение по карьеру будет принято только после проведения государственной историко-культурной экспертизы местности. А до тех пор вести какие-либо работы вблизи античного городища и некрополя Артезиан запрещено.

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Однако для Крыма разработка карьеров — вопрос не столько экологический, сколько коммерческий. На 31 января 2017 года в реестр выданных Минэкологии РК лицензий на пользование участками недр местного значения занесено 677 лицензий, 201 из них — на стройматериалы. Среди лицензиатов — немало известных в регионе фамилий, в том числе и... Нараев. Оказывается, брат главы Минэкологии Крыма Владимир Нараев — заместитель директора предприятия «Ген Инвест», производящего стройматериалы, для изготовления которых требуются добываемые в карьерах щебенка, песок и другие ископаемые.

Несмотря ни на что, в Минэкологии Крыма своей главной проблемой считают... воровство дорожных знаков, запрещающих въезд на особо охраняемые природные территории. «Это самая большая наша головная боль. Мы, знаете, до чего дошли? До фотосъемки через космос, и каждые четыре часа получаем данные о том, стоят знаки или нет», — пожаловались в экологическом ведомстве, подчеркнув, что при отсутствии специальной маркировки нарушители могут легко уходить от ответственности.