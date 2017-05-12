Минэкологии Крыма сочло приемлемой добычу песка у античного поселения

Добыча песка у села Чистополье Ленинского района Крыма не несет никакой угрозы близлежащему античному поселению Артезианское. Так в Минэкологии республики ответили на критику ученых, пожаловавшихся на уничтожение античного городища из-за разработки песчаного карьера. Заявление замглавы ведомства Алексея Яценко приводит ТАСС.

«Была выдана лицензия ГУП "Крымгеология" на проведение геологических изысканий у села Чистополье Ленинского района. Было обнаружено месторождение песка на трех артезианских участках. Все, что рядом с ними, в эту зону не попадает. Непонятно, почему поднялась такая шумиха», — удивился Яценко.

Как отметил чиновник, Госкомитет Крыма по охране культурного наследия одобрил разработку месторождения. «Согласно данному документу, античное поселение Артезиан не попадает под разработку карьера, а песок остро необходим для строительства трассы "Таврида", поскольку не хватает своего песка в Крыму, который бы удовлетворял строительным требованиям», — указал министр.

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Днем ранее сообщалось, что вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым (РК) Дмитрий Полонский призвал правоохранительные органы проверить действия сотрудников Минэкологии, которые разрешили проведение ралли на территории Тарханкутского заповедника в конце апреля. По его словам, с разрешения ведомства по заповеднику мчались КамАЗы, которые на своем пути уничтожали краснокнижные растения и животных.

В начале мая в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике заявили, что незаконная добыча песка в Ленинском районе уничтожает археологические объекты античного городища и некрополя Артезиан, передавал «Крыминформ». По словам начальника Артезианской археологической экспедиции, доктора исторических наук Николая Винокурова, в зоне карьера оказались 20 курганов и 450 квадратных метров некрополя с античными гробницами.

«В настоящее время к северо-западу от городища и некрополя Артезиан идет стихийная незаконная хищническая добыча песка из нелегальных карьеров в территориях Ленинского района РК. Идут вскрышные работы с глубинным бурением на территории, где расположено несколько курганных групп (с насыпями высотой до двух метров), античная дорога, эллинистическое селище и грунтовый некрополь», — пожаловались ученые, добавив, что под тяжелым колесным трактором оказались античные гробницы.