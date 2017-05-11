Крымский вице-премьер призвал правоохранителей заняться сотрудниками Минэкологии

Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым (РК) Дмитрий Полонский призвал правоохранительные органы проверить действия сотрудников министерства экологии и природных ресурсов региона, которые разрешили проведение ралли на территории Тарханкутского заповедника. Такое заявление он сделал в ходе видеоселекторного совещания с главами муниципалитетов, сообщается на сайте правительства РК.

Ралли-рейд «Баха-Крым-2017» проходил 28-29 апреля. «Совершенно непонятна позиция Минприроды РК, когда с разрешения ведомства на территории заповедника мчатся КаМАЗы, которые на своем пути уничтожают краснокнижные растения и животных», — заявил Полонский, попросив правоохранителей заняться этим вопросом.

При этом, как отметил вице-премьер, на том же Тарханкуте, в ландшафтно-рекреационном парке «Атлеш», сотрудники профильного министерства неправомерно «гоняют дайверов, которые приехали спокойно по туристическому маршруту нырять и никому не мешают», передает «Крыминформ».

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По его словам, Минэкологии доложно в первую очередь организовать защиту и развитие особо охранных природный территорий (ООПТ), а не выдавать разрешения на проведение мероприятий, которые наносят вред крымской природе, и не разгонять дайверов.

В ответ на критику присутствовавший на совещании замминистра Минэкологии РК Сергей Компанейцев заявил, что «как такового ралли не было», а скорость движения была ограничена до 60 километров в час. «Ралли происходило до территории заповедника — по территории Сакского района. На территории ООПТ "Тарханкутский" было соответствующее движение. И были проведены две ознакомительные экскурсии членами команд», — сказал он. Соответствующий маршрут, пояснил Компанейцев, был одобрен на заседании ученого совета Минэкологии.

«То есть раздавленные животные и растения в ходе ознакомительной экскурсии на скорости 60 километров в час — это нормальная история? А дайверы, которые выезжают и традиционно там отдыхают, ныряют и тем самым обеспечивают туристическую привлекательность этого региона — это плохо? Устроили там цирк!» — возмутился в свою очередь Полонский.

Национальный природный парк «Тарханкутский» — одно из самых красивых мест на западном побережье полуострова. Географически находится в Черноморском районе РК.