Крым
 

В Крыму три заповедника и два заказника передадут в федеральную собственность

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В Крыму три заповедника и два морских заказника будут переданы в федеральную собственность до конца 2017 года. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского.

Речь идет о Ялтинском, Казантипском и Опукском заповедниках, а также о морских заказниках «Каркинитский» и «Малое филлофорное поле». «Мы планируем это [передать в федеральную собственность] сделать в этом году», — сказал глава природоохранного ведомства.

30 мая Совет министров Республики Крыма (РК) принял распоряжение, которым официально установил границы Ялтинского горно-лесного заповедника, сообщал «Крыминформ».

18 мая министерство экологии и природных ресурсов РК объявило, что вход на особо охраняемые природные территории (ООПТ) будет свободным в течение одного дня — 22 мая.

Вместе с тем несколькими днями ранее замглавы Минэкологии республики Сергей Компанейцев сообщил, что «платы за вход на особо охраняемые природные территории не может быть, это неправильно и этого не будет».

В начале мая вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи РК Дмитрий Полонский призвал правоохранительные органы проверить действия сотрудников Минэкологии, которые разрешили проведение ралли на территории Тарханкутского заповедника.

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