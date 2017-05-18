Минэкологии Крыма позволило на один день бесплатно посетить парки и заповедники

Вход на особо охраняемые природные территории (ООПТ) Крыма будет свободным в течение одного дня — 22 мая. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов республики.

«В рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий 22 мая на ООПТ Республики Крым состоится акция "День открытых дверей"», — говорится в сообщении. Отмечается, что в этот день вход во все заповедники, парки и заказники полуострова будет свободным.

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«Все желающие могут заблаговременно записаться на мероприятие или приехать в любое удобное время без предварительной записи», — отметили в Минэкологии Крыма.

Вместе с тем ранее в мае заместитель главы природоохранного ведомства полуострова Сергей Компанейцев сообщил, что «платы за вход на особо охраняемые природные территории не может быть, это неправильно и этого не будет». «Деньги за вход не взимаются, если требуют оплату за вход, то сообщайте и пишите в Минприроды Крыма», — отметил он.

Как передавал «Крыминформ», в феврале замминистра экологии и природных ресурсов региона Алла Архангельская также заявляла, что плата за вход в ООПТ в Крыму взиматься не будет, поскольку это незаконно. «Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым будет утверждать своим приказом плату за туристические услуги, а проход — бесплатный», — подчеркнула она.