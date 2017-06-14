В Крыму задумались об освобождении от ответственности за сохранность парков

В Крыму намерены снять ответственность за сохранность парков-памятников. Соответствующий законопроект находится на обсуждении в комитетах Государственного совета республики, передает в среду, 14 июня, «Новый день».

Как отмечает издание, согласно действующему законодательству, обязанность по сохранению и охране памятников садово-паркового искусства несут владельцы и пользователи. В предложенной Госсовету редакции отсутствует упоминание о парках-памятниках, а на пользователей предлагается возложить только обязанности по обеспечению сохранности «водных и других природных объектов, объявленных заповедными урочищами».

Кроме того, новые нормы могут позволить снимать правовой статус особых территорий, изменить их категорию. Проект изменений в закон «Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым» был внесен комитетом по аграрной политике, экологии и природным ресурсам.

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По информации «Нового дня», на территории Мисхорского парка, который отнесен к категории памятников садово-паркового искусства, возводится многоэтажный дом. Его строительство, как утверждают в издании, ведет компания «Консоль», близкая к председателю Госсовета Крыма Владимиром Константиновым (с июля 1993 года по ноябрь 2001 года занимал пост генерального директора фирмы «Консоль ЛТД»). Статус парка-памятника не позволяет завершить данную стройку.

11 июня глава республики Сергей Аксенов пообещал, что доступ в Ливадийский и Воронцовский парки для всех желающих останется свободным и бесплатным, передавал «Крыминформ». Так он отозвался на обращение жителей Алупки, которые возмутились планами огородить парк и сделать его платным. Аксенов также отметил, что в то время, когда Крым находился под юрисдикцией Киева, в 2007 году, депутатами алупкинского совета на территории Воронцовского дворца были выделены участки под частное домовладение. Глава Крыма пообещал не допускать подобных действий на охраняемых территориях.

9 июня мэр Ялты Андрей Ростенко посетовал на излишнее количество зеленых зон в новом Генплане города

Помимо Мисхорского парка, памятниками садово-паркового искусства являются Ливадийский и Массандровский парки. Все они располагаются на Южном берегу Крыма, в Ялте.