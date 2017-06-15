В Крыму поправки к закону о природных территориях связали со строительным лобби

Инициированные в Госсовете Крыма поправки в законодательство позволят снимать статус особо охраняемых территорий с земель и застраивать такие территории. Такое мнение в комментарии «Ленте.ру» в четверг, 15 июня, высказал крымский юрист и общественник Александр Талипов.

«Действующий закон давно нуждается в переработке. Но изменения нужны в сторону защиты особо охраняемых объектов», — отметил он.

Талипов подчеркнул, что в Крыму есть особый подвид парков — ландшафтно-рекреационные. «Это крымское ноу-хау (...). Закон позволит снять с этих территорий их статус и создать лазейку для застройки. Хотя даже при Украине на всей площади был заповедник».

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Днем ранее стало известно, что в республике намерены снять ответственность за сохранность парков-памятников. Соответствующий законопроект был инициирован комитетом по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Госсовета и направлен на обсуждение в другие комитеты регионального законодательного органа.

Согласно действующему законодательству, обязанность по сохранению и охране памятников садово-паркового искусства несут владельцы и пользователи. В предложенной Госсовету редакции отсутствует упоминание о парках-памятниках, а на пользователей предлагается возложить только обязанности по обеспечению сохранности «водных и других природных объектов, объявленных заповедными урочищами».

Кроме того, новые нормы могут позволить снимать правовой статус особых территорий, изменить их категорию. На территории Мисхорского парка, который отнесен к категории памятников садово-паркового искусства, компанией «Консоль» возводится многоэтажный дом. Данную фирму связывают с председателем Госсовета Крыма Владимиром Константиновым (с июля 1993 года по ноябрь 2001 года занимал пост генерального директора фирмы «Консоль ЛТД»). Статус парка-памятника не позволяет завершить данную стройку.

