Мэр Ялты посетовал на излишнее количество зеленых зон в новом Генплане города

Мэр Ялты Андрей Ростенко, комментируя прозвучавшие серьезные замечания к разработанному новому Генплану города, заявил, что критика необоснованна. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает «Крыминформ».

В частности, нарекания общественности и главы Республики Крым (РК) Сергея Аксенова в адрес разработчиков проекта Генерального плана вызвало значительное сокращение зеленых зон в городе. Однако, по мнению Ростенко, разработчикам «если и можно сделать замечание, то, наоборот — за то, что они оставили слишком много парков и скверов».

«А сокращение количества зеленых зон произошло из-за изменения границ населенных пунктов», — пояснил градоначальник, добавив, что на самом деле площадь зеленых насаждений увеличивается на 31 процент. Также он заявил, что «проект делался в полном соответствии со схемой территориального планирования РФ». По его словам, в «вышестоящих документах» заложили запланированную к 2030-2035 годам численность населения Большой Ялты в 165 тысяч человек.

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Кроме того, сокращение площади санаторно-курортных учреждений Ростенко объяснил их переводом в «другую функциональную зону земель».

1 июня Сергей Аксенов поручил архитектурно-градостроительному совету заставить разработчиков Генерального плана Ялты полностью поменять концепцию проекта, а нынешний вариант — выбросить. Выяснилось, что предложенный разработчиками план предусматривает расширение зон жилой многоэтажной застройки за счет уменьшения санаторно-курортной и парковой зон. По словам главного архитектора РК Анны Царевой, согласно нынешнему проекту, данные зоны сокращаются на 122 гектара.

20 мая в «Ленте.ру» была опубликована статья экспертов РАНХиГС при президенте России Владимира Комарова и Владимира Коцюбинского, посвященная презентации ялтинского Генплана. Они раскритиковали проект, объяснив, что если такой документ будет принят, Ялта навсегда утратит статус курорта.

В 2016 году эксперты РАНХиГС выступили разработчиками Стратегии развития Большой Ялты, которую единогласно поддержали ялтинцы на публичных слушаниях. Однако Стратегия не легла в основу проекта Генплана.