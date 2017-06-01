Аксенов наказал выбросить предложенный Генплан Ялты и разработать новый

Глава Республики Крым (РК) Сергей Аксенов поручил архитектурно-градостроительному совету заставить разработчиков Генерального плана Ялты полностью поменять концепцию проекта. Так он отреагировал на презентацию Генплана главным архитектором РК Анной Царевой, сообщает в четверг, 1 июня, «Крыминформ».

Выяснилось, что нынешний вариант Генплана главного крымского курорта предусматривает расширение зон жилой многоэтажной застройки за счет уменьшения санаторно-курортной и парковой зон. «Концепцию всю снести. Она не принимается. Проектировщикам дать задание: сделать новый Генплан с нуля. Если он не захочет, следует искать нового проектировщика», — распорядился Аксенов.

По словам руководителя региона, проект должен предусматривать расширение парковой зоны, а не жилой застройки. «Этот Генплан однозначно следует выкинуть», — подытожил глава РК.

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Как отметила Царева, согласно нынешнему проекту Генплана, санаторно-курортная и парковая зоны сокращаются на 122 гектара. Вместе с тем она пообещала, что поручение Аксенова о пересмотре Генплана «будет принято к исполнению», добавив, что следует выслушать позицию проектировщиков.

20 мая в «Ленте.ру» была опубликована статья экспертов РАНХиГС при президенте России Владимира Комарова и Владимира Коцюбинского, посвященная презентации ялтинского Генплана. Они раскритиковали проект, объяснив, что если такой документ будет принят, Ялта навсегда утратит статус курорта. «Генеральный план масштабирует существующий девелоперский подход, предусматривая кратное увеличение жилой застройки и антропогенной нагрузки, отражая фактически интересы строительного бизнеса и аффилированных с ними представителей власти», — предупредили ученые.

В 2016 году эксперты РАНХиГС выступили разработчиками Стратегии развития Большой Ялты, которую единогласно поддержали ялтинцы на публичных слушаниях. Однако Стратегия не легла в основу проекта Генплана.