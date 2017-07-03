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«Как гражданин и патриот требую провести расследование»

Судьба немецкого «марсианина» в Америке

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Фото: Ted Soqui / Sygma / Getty Images

Протянув кому-то руку можно изменить свою жизнь к лучшему, перевернуть ход истории или дать повод для размышлений тысячам любителей тайн и загадок. Главное — найти правильный повод и время, или просто послушаться папу, как сделал когда-то пятилетний немецкий мальчишка Петер Шеффлер. «Лента.ру» совместно с Rexona продолжает цикл партнерских материалов о знаменитых и необычных людях, которые уловили нужный момент или, наоборот, упустили свой шанс.

Агент управления ФБР по Новому Орлеану Джон Куинн тяжело вздохнул, глядя на высившуюся перед ним на столе груду корреспонденции. Понедельник — день тяжелый, а этот — 22 мая 1950 года — вообще какой-то ад. Еще раз вздохнув, Куинн взял из стопки первый конверт и вскрыл его. Внутри он обнаружил мутную фотографию, переснятую, судя по крупному растру, из газеты. На ней были запечатлены двое в форме американской военной полиции. Между ними стояло печальное маленькое существо; один из офицеров держал его за перепончатую лапу, у другого в руках был баллон, от которого к голове существа тянулся шланг. К фотографии прилагалась записка: «Я купил это фото за доллар у неизвестного. На нем изображен инопланетянин, приземлившийся в США. Как гражданин и патриот требую провести расследование, не является ли это частью коммунистического заговора против Америки». Подписи на записке не было.

Вздохнув в третий раз, Куинн внимательно посмотрел на фото. Печальное маленькое существо определенно не походило на агента Москвы, но служба есть служба, и фотография, должным образом оформленная, отправилась в экспертный отдел. Спустя несколько дней специалисты дали заключение: изображение подвергалось ретуши, установить личности мужчин в форме не представляется возможным, рост существа — приблизительно 1,1 метра, вероятнее всего, это обычный земной ребенок, к которому не очень аккуратно пририсовали перепончатые лапы и приклеили противогаз с другой фотографии.

Дело благополучно сдали в архив, но среди поклонников конспирологических теорий и фанатов НЛО поползли упорные слухи о таинственном фото пришельца, скрываемом от глаз публики правительством. И в 1979 году некто Барри Гринберг, активист организации «Граждане против секретности вокруг НЛО» (Citizens Against UFO Secrecy, CAUS) затребовал фото из архивов ФБР — на основании Закона о свободе информации. Фотография была передана им другой группе энтузиастов, «Информационной сети НЛО» (UFO Information Network, UFOIN), чьи лидеры Уильям Мур и Чарльз Берлиц опубликовали его в своей книге «Инцидент в Розуэлле» как неоспоримое доказательство прибытия на Землю инопланетян. После этого размытая фотография начала кочевать из одной книги про НЛО в другую.

В 1981 году энтузиаст-краевед из немецкого города Висбаден Клаус Вебнер приобрел книгу Мура и Берлица и с удивлением увидел в ней знакомую ему по подшивкам местной газеты Wiesbadener Tagblatt фотографию «инопланетянина». Оригинал появился в первоапрельском номере за 1950 год с заголовком «Марсиане приземлились в Висбадене». В статье за подписью некоего Вильгельма Шпрюнкеля сообщалось, что в небе над городом потерпел аварию НЛО, пилот арестован американскими оккупационными властями и содержится в отеле «Нероберг», где его допрашивает военная полиция (автор, впрочем, не пояснил, каким языком владеет пришелец — английским или немецким?). Спустя пару дней Wiesbadener Tagblatt на всякий случай уведомила уважаемых читателей, что публикация от 1 апреля была, как и положено, шуткой.

Вебнер разыскал автора мистификации, местного фотографа Ханса Шеффлера. Тот и рассказал, как было дело. Ясным мартовским днем 1950 года Шеффлер с пятилетним сыном Петером приехал на местную американскую базу. С начальством договорились заранее. Сыграть роль сопровождающих «марсианина» вызвались два представительных офицера военной полиции. Улыбающийся мальчик протянул им руки, щелкнул затвор фотоаппарата… остальное было уже делом нехитрой техники — ножниц, клея и ретушерской краски.

Упорный правдолюб Вебнер не поленился и связался с Уильямом Муром, сообщив ему, что фотография «пришельца из Висбадена» — не более чем первоапрельский розыгрыш. Мур ответил гневным открытым письмом на страницах швейцарского уфологического журнала Ovni-Présence, обвинив беднягу-краеведа во всех смертных грехах. «История про розыгрыш — полная ерунда; инопланетянин настоящий!» — утверждал Мур. Это фото было опубликовано и в следующем издании его фундаментального труда. Невесть сколько раз отсканированная размытая картинка продолжает жить своей жизнью и по сей день, возникая то на одном, то на другом сайте, посвященном необъяснимым явлениям и загадкам. А ставший уже дедушкой Петер Шеффлер жалеет об одном — что отец не сохранил оригинал фотографии. Тот самый, где улыбающийся мальчик в рубашке с отложным воротничком доверчиво протягивает руки двум офицерам в американской форме.

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