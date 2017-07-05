Не подкосились ноги

На Кубок конфедераций-2017 приехали наиболее преданные болельщики национальных сборных. Западные СМИ докладывали: турнир, который считается тестовым перед чемпионатом мира, проводится в далекой и пугающей России, где местные фанаты готовы размяться на любом приезжем. Тем не менее на матчи Кубка конфедераций прибыло множество иностранных гостей, а некоторые из них стали героями просто невероятных историй.

Магазинчик за углом

Артуро Гарсия — главный фанат сборной Мексики. Ради поездки на Кубок конфедераций он потратил свои сбережения и обманул жену. На дальнее путешествие он решился примерно за неделю до старта турнира. Сообщил супруге, что сходит в ближайший супермаркет за сигаретами. Та и не подозревала, что в сумке ее мужа лежали 72 тысячи песо (около 4 тысяч долларов) и скромный походный набор, главным достоянием которого был флаг Мексики.

Из Мехико он направился в Германию, к своим родственникам. Свободное время в Вольфсбурге решил занять волейболом — и серьезно повредил колено. Врачи, знакомые — все его отговаривали от безумной поездки в Россию, но тот был непреклонен: больная нога — не повод отменять веселье.

Он купил билеты на поезд из Вольфсбурга в Берлин, откуда вылетал в Казань. В день отъезда город накрыл ливень, из-за чего отправление состава было задержано на два часа. И все же непутевый болельщик успел на самолет.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В столице Татарстана он устроился вполне неплохо. Пригодились сбережения, припасенные «на сигареты».

Мексиканцы не подвели самого безумного болельщика Кубка конфедераций. Они вышли в полуфинал и, хотя уступили там немецкой машине новой модели, смотрелись очень достойно — как и в матче за третье место с португальцами.

Дело тонкое

Быть со своей командой всегда и везде — главное правило истинного болельщика. Даже если ты хирург. И делаешь операцию.

Целая команда врачей из чилийской больницы со скальпелями в руках наблюдала за действиями своей сборной в полуфинальном матче Кубка конфедераций со сборной Португалии. Пациент, в этот момент лежавший на операционном столе, им ничуть не мешал. Он бы наверняка разделил бурную радость хирургов, которую они испытали после второго отбитого Клаудио Браво пенальти, но был под наркозом.

В итоге голкипер обеспечил сборной Чили победу, а врачам — большие проблемы. Их поведением заинтересовались в парламенте страны, а депутат Карла Рубилар пообещала разобраться в произошедшем и наказать безответственных медиков.

Ах, эта свадьба

Приезд Криштиану Роналду — событие для любого города мира. Казань приняла его с распростертыми объятиями. Никто из игроков сборной Португалии не получил столько внимания и просьб об автографе, как форвард «Реала».

Дальше всех в своей любви к Роналду пошел 21-летний студент из Перми Никита Смирнов. Он ждал встречи со своим кумиром два дня, но толком к ней не подготовился. Когда португальцы возвращались с тренировки в отель, Роналду подошел к выстроившимся у дверей болельщикам и поставил несколько подписей на блокнотах. Одним из последних обладателей заветного росчерка стал Никита. Но его трофей не сравнить с другими: Криштиану расписался в паспорте россиянина, причем на странице о семейном положении.

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Разумеется, Смирнов поделился своей радостью с миром, выложив видеозаписи и фотографии во «ВКонтакте» с подписью: «Сегодня женился на Криштиану Роналду».

Интересно, знал ли молодой человек, что португалец уже отец троих детей?

Кенгуру в вагоне

Сборная Австралии покинула турнир после группового этапа, а громко хлопнули дверью вместо футболистов болельщики. Причем их выбор пал на дверь вагона московского метро. После матча с чилийцами счастливые фанаты «соккеруз» устроили показательное выступление в подземке. Около двух десятков иностранных гостей в желтых майках внезапно сели на пол, скандируя: «Если вы любите австралийцев, садитесь!» Настороженные пассажиры неуверенно потянулись за телефонами.

Затем фанаты так же неожиданно встали и начали танцевать под крики: «Если вы любите австралийцев, вставайте!» Благодаря попутчикам толпа жизнерадостных австралийцев, прыгающая в вагоне метро, попала прямиком в соцсети.

Не удержались

В мае Футбольная федерация Мексики была оштрафована Международной федерацией футбола (ФИФА) на 10 тысяч долларов за то, что болельщики сборной скандировали гомофобские лозунги во время матча отборочного турнира к чемпионату мира-2018. Тогда же чиновники из ФИФА предупредили мексиканских коллег, что наблюдение за поведением фанатов будет более пристальным.

Однако болельщики отличились уже в первом матче команды на Кубке конфедераций с португальцами. Реакция ФИФА последовала незамедлительно: мексиканской федерации вынесено предупреждение. Главный тренер команды заявил, что кричалки болельщиков не носили дискриминационного характера. Дальше предупреждений дело пока не зашло.