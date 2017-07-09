По стопам Эйса Вентуры

Тюменские стражи порядка в прошлом месяце вернули инвалиду похищенную у него собаку породы хаски. 24 апреля похожая история произошла в Иркутской области: украденного пса той же породы возвратили женщине-инвалиду. Кража породистых животных — сегодня не редкость. Об этом не понаслышке знает Валерий Сугробов, бывший оперуполномоченный столичного уголовного розыска, который в 90-е годы стал первым в стране частным детективом, специализирующимся на поиске пропавших животных. О тонкостях своей работы и невероятных историях спасения питомцев отечественный Эйс Вентура рассказал «Ленте.ру».

Становление звериного детектива

«Я окончил Высшую школу милиции в 1987 году, работал сотрудником уголовного розыска и старшим экспертом-криминалистом. Со временем разочаровался в нашей правоохранительной системе и в людях. В детстве у меня была мечта стать частным детективом, и я решил пойти по этой стезе, при этом искать именно животных. Дополнительным стимулом стала пропажа моего пса: на этом примере было видно, что братьев наших меньших у нас в стране не очень-то ищут. Да что говорить, у нас и людьми-то не особенно занимаются, а животные в этом плане вообще не защищены», — рассказывает Валерий Сугробов.

По рассказу собеседника «Ленты.ру», он создал службу по поиску и спасению животных, которая работала по отлаженному алгоритму. Вначале специалисты выясняли у хозяина особенности пропавшего питомца. Легче всего находились злые собаки: они пускали в ход зубы, попадали в милицейские сводки — и тем самым выдавали свое местоположение. Больных животных неравнодушные люди нередко несли к ветеринарам, и сыщики могли действовать через них.

«Поиск пропавшего животного — это целый комплекс мероприятий с массой нюансов: время пропажи питомца, его характеристика, приметы, мода на конкретную породу или вид и прочее. Чаще всего, конечно, нам приходилось искать кошек и собак. Но были и куда более экзотичные случаи: искали черепашек, змей, коз, лошадей, крокодилов, рысь… Нас как-то вызвали даже для того, чтобы найти пару хомяков, пропавших в доме. Дети плакали — для них пропажа грызунов была настоящей трагедией. Кстати, решение проблемы было любопытным: мы пригласили кошку — и она очень быстро помогла нам обнаружить исчезнувших питомцев», — вспоминает наш гость.

За 600 километров

«Конечно, главными нашими клиентами были женщины: мужчины за помощью обращаются существенно реже. Но со слабым полом работать порой непросто. Спрашиваешь у клиентки, какие приметы у пропавшей собаки, как она выглядела, а в ответ слышишь: "красивая". У мужчин, конечно, тоже бывают странности. Помню, к нам обратился клиент и сказал: "Ребята, я вас отблагодарю — только пожалуйста, не ищите пропавшую собаку!" Видно, питомец ему надоел, а супруга очень хотела найти потерявшееся животное», — вздыхает Валерий Сугробов.

Как отмечает отечественный «Эйс Вентура», сколько времени продлится розыск питомца — угадать невозможно: порой это три часа, а иногда и три года. Одну собаку нашли по номеру на ошейнике через несколько дней после пропажи. Вот только исчезла она в Москве, а нашлась в Санкт-Петербурге, каким-то образом преодолев 634 километра… В целом примерно 80 процентов случаев поиска питомцев в карьере Валерия Сугробова оканчивались успехом.

«Чем больше собака — тем проще ее найти, чем меньше — тем сложнее. В 90-е годы была мода на бойцовских собак, это был показатель крутизны. Потом люди стали обзаводиться дачами и коттеджами, пошла мода на сторожевых собак — кавказских овчарок, московских сторожевых, доберманов и так далее. Их сменили собаки для души — охотничьи. Но сейчас все эти тенденции сошли на нет, охотнее всего люди приобретают маленьких собачек вроде йоркширских терьеров, болонок, пекинесов и чихуахуа. Их, кстати, чаще всего крадут», — объясняет специалист.

Пропажи с криминальным оттенком

«Нам нередко приходится сталкиваться с криминальными историями при поиске пропавших животных. Чаще всего злоумышленники пытаются заработать, что называется, "на бутылку": увидел животное, схватил и унес. Другие действуют похитрее: могут с поводка аккуратно снять или приманить, но и питомцев абы каких не выбирают. Наконец, третьи занимаются наиболее сложными преступлениями: охотятся за породистой живностью, которая успела засветиться на выставках, обладает хорошей родословной и стоит серьезных денег. Под нее ищут потенциальных покупателей (заводчик, кстати, может заказать кражу), а перед преступлением собирают массу информации вроде времени прогулок и вообще серьезно готовятся», — объясняет наш собеседник.

В Тюмени полицейские вернули мужчине-инвалиду похищенную собаку Фото: мвд.рф

Впрочем, преступники не всегда ограничиваются кражами, порой решаются и на разбой. К примеру, в сентябре 2012 года у жительницы Санкт-Петербурга похитили котенка породы мейн-кун. Преступники пришли к его хозяйке под предлогом покупки животного. Войдя в квартиру, распылили в лицо 45-летней заводчице вещество из аэрозольного баллончика и отняли у нее котенка. Женщина оценила ущерб в 55 тысяч рублей.В июне 2014 года похожее преступление произошло в Москве. Злоумышленники приехали в квартиру на Большой Академической улице под видом покупателей и, угрожая пистолетом, забрали деньги и котенка породы каракал стоимостью 400 тысяч рублей, после чего скрылись.

«Конечно, чаще всего воры и грабители забирают животных из жилья заодно. Но есть пусть и маленькая, но вероятность того, что придут именно за питомцем: конечно, если он того стоит. Я знаю случай, когда к одному туристу даже не в России — в Италии, в Риме — влезли в гостиницу и украли только йоркширского терьера», — комментирует Валерий Сугробов.

Татуировка для друга

По мнению специалиста, лучший способ уберечь любое животное от злоумышленников — не терять бдительности. Нельзя спускать питомца с поводка, на его тело желательно нанести небольшую татуировку с контактным номером владельца, а при повышенном внимании незнакомцев к животному проявлять осторожность. Чаще всего питомцев похищают хитростью: на откровенный разбой ради собаки или кошки все-таки решится редкий преступник. А еще не стоит забывать о дрессировке: настороженную по отношению к посторонним собаку похитить значительно сложнее — особенно если у нее крупные и острые зубы.

«За время моей работы накопилось немало интересных криминальных историй — расскажу самые яркие. Женщина забыла в такси кота. Позвонила нам, сообщила номер машины, мы связались с милицией — и стражи порядка выяснили, что машина находится в угоне! В итоге нашелся и кот, и автомобиль, и угонщик», — рассказывает наш гость.

Была и история с настоящей погоней. Началась она с того, что у хозяйки украли ирландского терьера. Сыщик нашел похитителей, но тут встал вопрос, как вернуть питомца: отдавать животное не хотели ни в какую даже несмотря на то, что у прежней владелицы собаки на нее были все документы.

В Иркутской области полицейские вернули женщине-инвалиду похищенную сибирскую хаски Фото: мвд.рф

«Пару дней мы вместе с клиенткой наблюдали за подъездом похитителей и ждали, пока они выйдут гулять с терьером. Когда это случилось, мы просто подошли, предъявили все документы, забрали собаку у того, кто ее выгуливал, сели в машину и уехали. За нами началась погоня. Мы пытались прятаться за машины, за секунду до включения красного светофора пересекали площади — в общем, все как в кино. В итоге добрались до поста ГИБДД и в присутствии стражей порядка начали "разбор полетов". Преследователям оказалось нечего сказать, ведь и собака, и документы на нее были у нас. Поэтому похитители попросту ретировались», — рассказывает Сугробов.

В своей практике «звериный» детектив сталкивался и с шантажистами: у клиентки украли собаку — французского бульдога — и требовали за нее около тысячи долларов. Сугробов, представившись мужем потерпевшей, назначил встречу злоумышленникам, якобы чтобы отдать деньги, и при этом оповестил о происходящем милицию. Жулики подъехали на машине, но, заподозрив неладное, попытались скрыться, однако их тут же остановили стражи порядка. В итоге похищенный питомец был возвращен клиентке.

Экзотика с московских улиц

«У меня сейчас живет ягдтерьер — охотничья собака, девочка. Это мое единственное животное. А раньше жили самые разные — из тех, кого мы спасли, но у кого не оказалось хозяев. Раньше как было: люди, найдя какого-нибудь диковинного зверя на улицах Москвы, звонили в милицию, те обращались к нам — и мы животное забирали, чтобы со временем пристроить. Наверное, самая любопытная такая история связана с макакой и павианом. Оба достигли семи лет — возраста полового созревания, стали злыми и агрессивными, и хозяева от них отказались. В итоге обезьяны достались нам», — вспоминает собеседник «Ленты.ру».

Павиана сотрудники службы по поиску и спасению животных попытались посадить в клетку, но тот за 15 минут разломал ее и отправился гулять по помещению. Пришлось срочно сооружать обезьяне клетку понадежнее. Оказавшись там, она начала отчаянно хохотать, показывать спасителям неприличные жесты и закидывать их экскрементами. Макака была хитрее: подставляла спину, чтобы ее чесали, а потом внезапно разворачивалась и кусала или царапала…

«С экзотическими животными случались и печальные истории. Как-то раз милиция нашла в зимней Москве, на снегу, большую игуану. Казалось, она мертвая. Полицейские позвонили мне — мол, что делать. Я говорю: положите на батарею и не трогайте. Ее отогрели — и рептилия действительно ожила! Потом примерно неделю игуана находилась у меня, но в конце концов умерла. Позже выяснилось, что весь живот у нее был забит непереваренной капустой: эта еда попросту не подходила рептилии, что стало одной из причин смерти. Вообще, у меня одно время был целый зоопарк из спасенных братьев наших меньших, была даже плюющаяся кобра, но сейчас это в прошлом, возраст уже не тот. Если я и берусь за поиски пропавших животных, то делаю это выборочно, больше для удовольствия», — заключает Валерий Сугробов.