Суперреанимация

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Как боксерские боссы пытаются спасти свой вид спорта с помощью суперсерии

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Александр Усик
Александр Усик
Фото: Damir Sagolj / Reuters

Критикуемый в последние годы за скучность профессиональный бокс получил мощную инъекцию адреналина. Известный промоутер Калле Зауэрланд и его сообщники затеяли самый амбициозный проект десятилетия — всемирную суперсерию. В ней посоревнуются восемь лучших боксеров первого тяжелого веса, среди которых два россиянина. Подробнее о масштабной инициативе — в материале «Ленты.ру».

В ночь на воскресенье, 9 июля, в Монако состоялась жеребьевка, превращенная организаторами в настоящее шоу. На Лазурный Берег съехались лучшие боксеры-тяжеловесы. Исходя из заслуг на ринге, их поделили на сеяных и несеяных. Первые сами выбирали себе соперников для четвертьфинала. Состав был настолько мощный, что при любом жребии поединки были бы великолепные. Итоговые пары получились любопытнее не придумаешь.

Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) россиянин Мурат Гассиев встретится с поляком Кшиштофом Володарчиком, на протяжении четырех лет (2010-2014) владевшим мировым титулом Всемирного боксерского совета (WBC). В России Кшиштофа хорошо помнят: в 2013-м он в Москве успешно защитил свой титул, нокаутировав Рахима Чахкиева, а год спустя там же проиграл единогласным решением судей Григорию Дрозду.

В последние годы 35-летний поляк не показывал привычного для себя уровня бокса, потому явным фаворитом считается Гассиев. 23-летний россиян стал чемпионом мира в декабре 2016 года, раздельным решением судей победив Дениса Лебедева. Володарчик уступает Мурату в силе удара, но превосходит в защитных навыках и опыте. Этот крайне занимательный бой планируется провести в сентябре в США.

В другом поединке суперсерии украинец Александр Усик выбрал себе в соперники Марко Хука. По словам Александра, он давно хотел боксировать именно с Хуком, так как тот дерется грязно и нагло. К тому же 67 процентов подписчиков Усика в социальных сетях проголосовали именно за Хука, предпочтя его Кудряшову и Пересу.

Если бы этот бой прошел в 2014 году, фаворитом бы считался Хук, но сейчас ситуация изменилась. Несмотря на вполне молодой возраст (32 года), Хук значительно сдал и поистратился. В недавнем бою с Майрисом Бриедисом за вакантный титул WBC немец был бледной тенью самого себя и почти не проводил своих фирменных взрывных комбинаций. Такого Хука украинец должен проходить уверенно — судейским решением или даже техническим нокаутом в поздних раундах. Кстати, Усик считается фаворитом не только боя с Хуком, но и всего турнира.

Третий бой суперсерии — Майрис Бриедис против Майка Переса. Латвийский панчер, наряду с Усиком, — в числе основных претендентов на итоговую победу. Он ни разу не проигрывал в профессиональной карьере, а с апреля еще и владеет титулом чемпиона мира после уверенной победы над Хуком.

Его соперник — беглый кубинец, недавно вернувшийся на ринг после двухлетнего перерыва. До 2015 года Перес выступал в супертяжах, но после жестокого нокаута от Александра Поветкина решил спуститься на категорию ниже. По габаритам она ему идеально подходит: 185 сантиметров — маловато для того, чтобы быть успешным в максимальном весе. Там сейчас время громил: Энтони Джошуа, Владимир Кличко, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер — все под или за два метра.

Перес не обладает нокаутирующим ударом, в отличие от Бриедиса, но за счет кубинской техники и при условии хорошей физической готовности вполне может навязать ему борьбу. Да и руки Переса слабыми никак не назовешь: в 2013 году от них пострадал российский боксер Магомед Абдусаламов, оказавшийся после боя с кубинцем в коме и по-прежнему не восстановившийся от повреждений мозга.

Заключительный четвертьфинальный бой суперсерии — возможно, самый интересный. Россиянин Дмитрий Кудряшов встретится с другим представителем Кубы — Юниером Дортикосом. В отличие от Переса, этот кубинец — нокаутер. Он провел 21 бой, в каждом одержал победу и в 20 случаях досрочную. У Кудряшова статистика очень похожая — тоже 21 победа (21 нокаутом), но есть один проигрыш — осенью 2015 года от нигерийца Дуродолы. Это поражение Дмитрий закрыл в прошлом месяце, взяв уверенный реванш.

Кудряшов не считается букмекерами фаворитом боя, но шанс на победу у него есть всегда. Если удар Дмитрия достигает челюсти оппонента, шансы на нокаут возрастают многократно. С почти стопроцентной уверенностью можно сказать, что бой Кудряшов — Дортикос не продлится все 12 раундов.

Российские поклонники бокса задаются вопросом, почему в суперсерии не примет участие один из лучших боксеров дивизиона Денис Лебедев, владеющий титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA)? Ответ на этот вопрос дал сам Денис. В одном из интервью он признался, что получил предложение от организаторов, но был не вполне доволен финансовыми условиями. По словам Лебедева, странно, что претендент и чемпион получают одинаковую сумму за бой. «Я с интересом буду следить за суперсерией бокса, мне было бы интересно провести бой с победителем», — приводит слова Лебедева ТАСС.

Кстати о деньгах. Призовой фонд турнира — 50 миллионов долларов. Это означает, что проигравший в четвертьфинале боксер получит около трех миллионов. До гонораров Мэйуэзера далеко, но на дороге такие деньги не валяются, да и не всякий промоутер сейчас столько предложит даже за титульный бой. Помимо денег, победителю вручат престижный трофей имени Мухаммеда Али.

Еще одно безусловное достоинство суперсерии — формат. Многим не нравится, когда чемпионов мира в каждом весе по четыре-пять. Лучший в каждом дивизионе должен быть один, и благодаря этому турниру с олимпийской системой он определится в первом тяжелом весе. Победитель суперсерии станет абсолютным чемпионом мира.

Бокс критикуют за то, что лучшие почти перестали встречаться с лучшими. К примеру, боя Флойда Мэйуэзера и Мэнни Пакьяо пришлось ждать шесть лет. Два лучших боксера рубежа 2000-х и 2010-х встретились лишь тогда, когда оба приблизились к закату карьер и давно миновали свой пик. Если бы суперсерия была придумана в 2009-м, «бой века» мог бы состояться вовремя и получиться одним из лучших в истории.

Помимо первого тяжелого веса, суперсерия пройдет и в суперсредней категории, но там состав участников значительно скромнее: Джордж Гроувз, Юрген Бремер, Эрик Скоглунд, Джэми Кокс, Каллум Смит, Авни Йилдырим и Роб Брант. На последнее, восьмое место претендуют россияне Матвей Коробов и Федор Чудинов.

Всемирная боксерская суперсерия стартует в сентябре-октябре этого года. Полуфиналы пройдут в январе-феврале, а финал запланирован на май 2018 года. Семь из 14 боев турнира состоятся в Европе, другие семь — в США. Если кто-то из участников получит травму или решит сняться с турнира, ему немедленно найдут замену. Наверняка желающих сразится за титул абсолютного чемпиона мира и приличный куш найдется немало. Если все задуманное будет реализовано, предстоящий турнир может стать одним из самых захватывающих в истории бокса.

Михаил Потапов

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