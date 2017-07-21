Зато мы делаем ракеты

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Почему не состоялось импортозамещение на рынке гражданского оружия

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Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Импортозамещения не будет. Санкционные ограничения, ослабление рубля и, как следствие, рост цен на гражданское оружие иностранного производства не стали стимулом к серьезному расширению ассортимента российских компаний, работающих на этом рынке. Отечественные новинки есть, но их мало, к тому же значительная часть анонсированных образцов так и не поступила в продажу. При этом отчетливо обозначился тренд на удорожание гражданского оружия российского производства.

Идея импортозамещения стала актуальна после 2014 года, после введения западных санкций и ухудшения экономической ситуации в стране. Импортный ассортимент оружейных магазинов стал сокращаться, а оставшиеся на прилавках иномарки дорожали в разы. Особенно ситуация обострилась в конце 2015 года, после того как турецкий истребитель сбил бомбардировщик Су-24М, входивший в российскую авиационную группу в Сирии. Одним из возможных последствий осложнения отношений между Москвой и Анкарой могло стать отлучение турецких оружейников от российского рынка. А турки на тот момент были ведущими поставщиками недорогих и качественных гладкоствольных ружей — по экспертным оценкам, из этой страны в Россию ввозилось до 30 тысяч единиц одних только полуавтоматических дробовиков.

Пропавший финн

Однако к концу 2016 года стало очевидно, что импортозамещения не получилось. В качестве причин эксперты называют и ситуацию в отечественном оружейном производстве, и положение дел на рынке. «Отечественное охотничье оружие даже в лучших своих образцах не может составлять конкуренцию импортному, — оценивает положение дел в сегменте нарезных охотничьих карабинов главный редактор «Русского охотничьего журнала» Михаил Кречмар. — На пути зарубежного оружия были поставлены искусственные рамки США и странами ЕС. Но люди нашли выход, и не один: в любом крупном оружейном магазине вы встретите зарубежное охотничье оружие выпуска не ранее 2016 года». Он полагает, что импортозамещение в тех масштабах, в каких оно предполагалось, оказалось просто не нужным.

Впрочем, некоторые образцы оружия в ценовой категории выше среднего, то есть примерно от 100 тысяч рублей за единицу, все-таки перестали или почти перестали ввозиться. Это марки Browning, Blaser, SAKO — такой информацией поделился с «Лентой.ру» главный редактор журнала «Калашников» Михаил Дегтярев. По его словам, дилеры еще имеют складские запасы, однако «прорехи в ассортиментных рядах оружейных магазинов уже наблюдаются, и непонятно, как они могут быть восполнены». «Карабины SAKO найти очень проблематично, нарезного оружия этой марки в стране практически нет. Ничтожно мало», — говорит Дегтярев.

В нескольких оружейных магазинах, еще торгующих этими карабинами, корреспонденту «Ленты.ру» подтвердили, что продукция бренда сейчас не завозится, компании распродают складские остатки. Схожая ситуация с оружием Browning. Карабины этих двух брендов входят в ценовую категорию от 90 тысяч до 170 тысяч рублей. Несколько лучше обстоят дела продукцией немецкой компании Blaser, но, как полагает Дегтярев, лишь потому, что это оружие находится в иной ценовой категории — от 400 тысяч рублей и выше.

Ракеты важнее

Пока главным бенефициаром от санкций и ослабления рубля в сегменте классических охотничьих карабинов называют чешскую марку CZ, средняя цена карабина — около 70 тысяч рублей (разброс — от 35 тысяч до 100 с лишним тысяч рублей). «Отношения между нашими странами и коммерческие таланты чехов и их партнеров сегодня позволяют не беспокоиться за ассортимент этого оружия», — поясняет Дегтярев.

А вот российские компании, по мнению экспертов, не воспользовались возможностью потеснить конкурентов на отечественном рынке. Такой шанс, по версии Михаила Дегтярева, был у компании «Орсис», которая представила недорогие охотничьи карабины Orsis 120 (цена — около 70 тысяч рублей) и Orsis 140 (отличается от предыдущей модели только пластиковой ложей). «В ответ на сложившуюся ситуацию они предложили неплохой карабин, который стоит разумных денег и хорошо стреляет, — оценил Михаил Дегтярев. — Я не вижу его в магазинах, я вижу потерю интереса к ней со стороны компании. С моей точки зрения, "Орсис" свой шанс не использовал». В каталогах двух из шести крупных оружейных магазинов Москвы и области удалось найти Orsis 120; модели Orsis 140 не было нигде.

Примерно год как исчезли из продажи хорошо зарекомендовавшие себя и довольно популярные у охотников карабины «Лось» и «Барс» от концерна «Калашников». «Надо воспринимать его [концерн «Калашников»] как структуру, интересы которой простираются гораздо дальше стрелкового оружия, — рассуждает Михаил Кречмар. — В системе ценностей концерна гражданская модель имеет небольшой вес, и к ней соответствующее внимание».

Эксперты не раз указывали, что наиболее маржинальной продукцией для госпроизводителей является отнюдь не «стрелковка». Крупнейшим экспортным и внутренним направлением «Калашникова» называют производство управляемых ракет «Вихрь». В апреле 2016 года гендиректор концерна Алексей Криворучко объявил о подписании двухлетнего контракта на поставку «Вихрей» для неназванного инозаказчика. Параллельно был подписан новый трехлетний контракт на производство этих ракет с Минобороны. В начале 2017-го компания сообщила о переходе на работу в три смены и намерении увеличить штат сотрудников на 30 процентов из-за экспортных заказов. А уже этой весной, судя по информации с оружейных форумов и каталогам магазинов, из продажи стали исчезать некоторые модели карабинов «Сайга» (главный бренд концерна «Калашников»).

По неподтвержденной информации, схожая ситуация сейчас и на «Молоте»: ради выполнения государственного (по другим данным — экспортного) заказа компания сократила выпуск гражданского оружия. Некоторых моделей карабинов «Вепрь» нет в продаже уже несколько месяцев.

Наконец, надо понимать, что и с точки зрения продвижения ГСО госкомпании не рассматривают внутренний рынок как наиболее перспективный, а стремятся всеми силами расширить присутствие за рубежом. Косвенным подтверждением этому можно считать недавнее решение Госдумы облегчить экспорт гражданского и служебного оружия. Согласно принятому недавно в третьем чтении закону, наши производители смогут продвигать свою продукцию за рубеж, используя торговые связи «Рособоронэкспорта».

Меньше и дороже

Еще одна неприятность для российских владельцев оружия — удорожание линейки основных производителей. Судя по каталогу на сайте компании, нарезной ассортимент «Молота» за последние месяцы подорожал примерно на три-семь тысяч рублей (средняя цена карабинов «Вепрь» — от 35 тысяч до 43 тысяч рублей). Карабины «Сайга» от концерна «Калашников» еще весной продавались в среднем по 20-25 тысяч рублей. Теперь в размещенном на сайте компании каталоге с рекомендованными ценами стоимость нарезной «Сайги» колеблется от чуть более 31 тысячи до 46 тысяч рублей.

А цены на перспективные новинки концерна — обновленные карабины «Лось» и «Барс» — могут оказаться еще выше. Михаил Кречмар рассказал, что знаком с некоторыми особенностями этих моделей: «Я понимаю, что новый "Лось" будет совершенно другим оружием, это карабин с тремя боевыми упорами (речь о системе запирания ствола — прим. «Ленты.ру»), у него будет угол отклонения затвора 60 градусов. Он будет стоить не меньше 60 тысяч в розницу. Тогда эти ружья займут одну нишу с CZ и вятско-полянским "Егерем" (анонсированная новинка от ВПМЗ «Молот» — прим. «Ленты.ру»). Выживут ли они? Не знаю».

Эксперт полагает, что при ценовой разнице в десять тысяч рублей и ниже российский покупатель отдаст предпочтение иномарке. «Средний российский охотник считает, что наше оружие должно стоить не больше 30 тысяч, отсюда любовь к оружию, переделанному из военных образцов, любовь к СКС — говорит Кречмар. — Его любят не только за то, что он очень хорош, но и за то, что он стоит десятку».

Турецкий гладкоствол

В сегменте гладкоствольного оружия продолжается триумфальное шествие турок. Москва и Анкара помирились, и теперь, по словам Михаила Дегтярева, ежегодный прирост турецкого оружейного импорта составляет 15-20 процентов. При этом, как отмечает собеседник «Ленты.ру», в прямую конкуренцию с российскими компаниями турки почти не вступают. Во-первых, значительная часть продукции «Калашникова» и «Молота» — это ружья на базе АК-платформы (марки «Сайга» и «Вепрь»), а турки в этой нише пока не представлены. Вернее, турецкие компании начали делать клоны «Сайги» и «Вепря» — образцы были представлены выставке IWA-2017 в Нюрнберге, но на наш рынок они поступят нескоро. Качество турецких копий, по мнению Дегтярева, явно недотягивает до оригинала, а стоят они примерно столько же.

В нише гладкоствольных полуавтоматов с подствольным магазином, а также двустволок, где турецкие компании представлены очень широко, ниши отечественных производителей относительно малы — то есть объемы производства порой не поспевают за спросом. Примерно такая ситуация, судя по информации охотничьих и оружейных форумов, складывается вокруг новых полуавтоматов ВПМЗ «Бекас-12М». «Наш рынок съест столько "Бекасов", сколько произведет "Молот"», — соглашается Михаил Дегтярев, замечая, что и «Калашников» выпускает относительно узкий ассортимент классических гладкостволок (марка «Байкал»), а потому не может доминировать на рынке.

Сильным ходом концерна, помогающим сохранять позиции в сегменте гладкоствольной классики и продавать «все, что произведено», эксперт назвал систему дистрибуции, сформированную «Калашниковым» в последние годы, включающую брендированные торговые зоны и фирменные торговые залы по всей стране.

Согласно экспертным прогнозам, в ближайший год ситуация на рынке не изменится. В сегменте полуавтоматических дробовиков и двустволок основная конкуренция развернется между турецкими брендами, а также между турецкой продукцией и оружием под маркой «Байкал». Молотовский «Бекас» не сбрасывается со счетов, но его доля слишком мала. Положение дел в нише гладкоствольных изделий на основе АК не изменится. Скорее всего, стабильными останутся продажи итальянских гладкоствольных ружей: они позиционируются в значительно более высокой ценовой категории по сравнению с турками. А возможные изменения с сегменте нарезного оружия напрямую зависят от отмены или ослабления санкций.

Владислав Гринкевич

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