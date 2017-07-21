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Крепче стали

Еврочиновники вышли на тропу антидемпинговой войны с российскими металлургами

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Фото: Forbes / PhotoXPress.ru

Еврокомиссия рассматривает вопрос о существенном повышении экспортных пошлин на горячекатаную сталь. Решение должно быть принято до 6 октября 2017 года. Оно коснется металлургических компаний Бразилии, Ирана, России и Украины, поставляющих свою продукцию на рынок ЕС. Насколько чувствительными для российских сталеваров могут быть действия еврочиновников и есть ли смысл апеллировать к ВТО — разбиралась «Лента.ру».

Знай свою меру

Вопрос о повышении экспортных пошлин на сталь рассматривается ЕК в контексте борьбы с демпингом иностранных металлургических компаний. Эта мера призвана компенсировать предположительно несправедливо низкие цены, сообщило Reuters. Агентство напомнило, что в настоящее время в ЕС действует более 40 антидемпинговых мер, в основном направленных против Китая, которые призваны поддержать европейских сталеваров.

Европейская комиссия, которая курирует торговую политику ЕС, начала расследование импорта горячекатаной стали из Бразилии, Ирана, России, Сербии и с Украины в июле 2016 года по заявлению отраслевой ассоциации Eurofer.

Расследование показало, что поставки горячекатаной стали из всех названных стран, кроме Сербии, с 7,5 процента европейского рынка в 2013 году выросли к середине 2016 года до 12,6 процента. При этом цены снизились примерно на четверть. На основании этих данных Еврокомиссия предлагает ввести пошлины на импорт проката в размере от 5 до 33 процентов. Что касается российских сталеваров, то в случае принятия этого решения пошлина на продукцию Новолипецкого металлургического комбината («НЛМК») составит 15 процентов, Магнитогорского металлургического комбината («ММК») — 33 процента, «Северстали» — 5,3 процента. Предлагается установить минимальную ценовую планку для импортируемой стали на уровне 472 евро за тонну.

В настоящее время в Европе уже действуют антидемпинговые пошлины на продукцию российских металлургов — холоднокатаную сталь. С августа 2016 года продукция ММК облагается 18,7-процентной пошлиной, «Северсталь» платит 34-процентную пошлину, НЛМК — 36,1 процента. Антидемпинговая мера будет действовать до декабря 2020 года.

Борьба без правил

Для российских металлургических компаний Евросоюз, конечно, важный рынок, но не определяющий, говорит старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук: «У ММК на страны ЕС приходится порядка 5 процентов объема выпускаемой продукции, несколько больше — у НЛМК и "Северстали". Основной рынок для этих металлургических гигантов — внутренний».

Похожее мнение высказал аналитик БКС Олег Петропавловский: «"Северсталь" и НЛМК смогут без проблем поставлять в Европу свою продукцию, поскольку уровень пошлин для них не будет заградительным. Для ММК ситуация хуже. Но важно понимать, что если цена снижается до минимального уровня, то поток экспорта стали начинает падать, и цены станут расти уже благодаря фундаментальным факторам. Кроме того, за 5 месяцев 2017 года магнитогорский комбинат поставил в ЕС лишь 107 тысяч тонн против 700 тысяч в прошлом году — то есть компания уже переориентировала основные экспортные потоки». Вместе с тем складывающуюся ситуацию Ткачук назвал «умеренно негативной» для российских экспортеров стали. Он обратил внимание, что с подачи ЕК пошлинами облагается только продукция черной металлургии, а цветные металлы (никель, титан) — нет.

Действия Еврокомиссии не совсем справедливы, считает Ткачук. По его словам, ЕС в последние годы активно поддерживает своих металлургов, вводя дополнительные пошлины для иностранных производителей. «Российские компании пытаются с этим бороться: собирают все необходимые документы по соответствию продукции, обращаются в регулирующие организации, но пока безуспешно», — признал аналитик.

Реалии таковы, что рассмотрение подобных споров — длительный процесс, а продавать продукцию нужно здесь и сейчас, констатировал Ткачук. По его мнению, Россия может обратиться с иском в ВТО, но к быстрому разрешению ситуации это не приведет, «зато может ухудшить взаимоотношения с торговыми партнерами из ЕС».

«"Северсталь" планирует продолжать поставки горячекатаной стали на рынок ЕС. Очевидно, самый низкий уровень пошлины среди всех экспортеров будет являться преимуществом», — заявили «Ленте.ру» в «Северстали». Компания намерена впервые начать работать по схеме адвалорных (определяемых в процентах от таможенной стоимости) пошлин. В ММК и НЛМК решения ЕК не прокомментировали.

Цена отсечения

Повышение ввозных пошлин, готовящееся чиновниками ЕК, безусловно, затронет интересы российских экспортеров, заявил «Ленте.ру» директор по металлургии и горной добыче фонда Prosperity Capital Management Николай Сосновский. «Наши компании поставляют довольно много горячекатаного проката в Евросоюз — до двух миллионов тонн в год. Пошлины, конечно, ударят по ним», — считает он.

Однако здесь есть несколько важных моментов, которые надо принять во внимание, уточнил Сосновский. Первый — пошлины действуют только в том случае, когда цены на сталь ниже 472 евро за тонну, а сейчас они выше. Кроме того, по его словам, все три компании запускают новые крупные агрегаты оцинкования — эти выпадающие экспортные объемы листа можно будет перевести в данное производство.

Обвинения в демпинге, выдвинутые ЕК российским металлургам, Сосновский считает «очень спорными». «В России есть структурные преимущества, что позволяет производить сталь прибыльнее, чем в Европе», — подчеркнул он. В связи с этим, подтверждает он, есть смысл обратиться в ВТО, но иск может рассматриваться долгие годы.

Цены на сталь определяются на Лондонской бирже металлов. Это инструмент, призванный обеспечить честную конкуренцию поставщиков и покупателей данной продукции, напомнил доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков. «Также стоит вспомнить, что структура издержек европейских, американских и российских производителей серьезным образом различаются. Выигрывать в конкурентной борьбе помогает автоматизация производства и грамотное управление», — убежден эксперт. По его мнению, российские производители металла уже давно не уступают в этом европейским и американским компаниям.

«Однако если в технологиях паритет, то цены на труд, как и налоги, в России заметно ниже, чем в США и ЕС. Это позволяет нашим компаниям при существующих экспортных котировках на сталь получать значительно большую прибыль», — указал Ицаков. Он убежден, что европейским покупателям придется платить большую цену за худший товар металлургических компаний стран ЕС. «Это типичный пример проталкивания законов промышленным лобби», — резюмировал Ицаков.

Долгий ящик ВТО

Партнер Deloitte Андрей Силантьев не исключает, что пошлины ЕК для горячекатаной стали могут оказать негативное воздействие на российские компании. «Рынок ЕС важен для российских металлургических компаний как в стратегическом, так и финансовом отношении», — считает он.

Ранее для российских металлургических компаний уже были введены антидемпинговые пошлины в отношении холоднокатаной стали, и новые пошлины в отношении еще одного продукта могут существенно сократить выручку металлургических компаний, полагает Силантьев.

У первого вице-президента Российского союза инженеров Ивана Андриевского свое видение ситуации: «Вряд ли можно назвать новые пошлины критичными. Однако если к ним прибавить введенные год назад сроком на пять лет пошлины для холоднокатаного проката, общая картина выглядит достаточно неприятно».

Вместе с тем он уверен, что российские сталелитейные компании обладают достаточной гибкостью, чтобы в случае заметного падения маржи реструктурировать рынки сбыта. «С российской точки зрения обвинения ЕК, конечно, несправедливы и объясняются как политико-экономическим заказом, так и просто неверными расчетами еврокомиссаров», — подчеркнул Андриевский.

В складывающейся ситуации остается возможность добиваться пересмотра пошлин через ВТО, считает он. Год назад аналогичный иск был направлен по поводу неправомерных пошлин по холоднокатаному прокату, сейчас к ним можно добавить обжалование новых пошлин, уточнил Андриевский.

«Проблема в том, что в ВТО иски рассматриваются годами, а после судебных решений возможны апелляции. Так что пять лет действия пошлин могут "компенсироваться" пятилетним рассмотрением иска в суде», — заметил Андриевский.

Око за око

Россия может предпринять ответные меры — например, ввести пошлины в отношении отдельных товаров, поставляемых из ЕС, заявил Силантьев. Однако необходимо учитывать, что эти шаги должны сопровождаться использованием механизмов ВТО, иначе впоследствии такие меры могут быть оспорены другой стороной.

«В январе 2017 года Россия запросила формальные консультации с ЕС в рамках процедуры разрешения споров ВТО в связи с антидемпинговой мерой ЕС в отношении российского холоднокатаного проката. Формальные консультации являются первым этапом процедуры споров в ВТО», — сообщила «Ленте.ру» помощник главы Минэкономразвития Елена Лашкина. Консультации с ЕС, по ее словам, прошли в июне, по правилам ВТО их содержание является конфиденциальным. При этом Россия может запросить учреждения третейской группы для рассмотрения данного спора.

Лашкина добавила, что министерство «активно участвует и в антидемпинговом расследовании в отношении горячекатаного проката, взаимодействуя по данному вопросу с Еврокомиссией и с государствами ЕС». Дальнейшие шаги по защите интересов металлургической отрасли на рынке ЕС, по ее словам, будут выработаны совместно с российскими экспортерами.

Александр Волобуев
Игорь Наумов

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