Украина введет антидемпинговые пошлины на российский шоколад

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины приняла решение о применении антидемпинговой пошлины в отношении шоколада и других готовых пищевых продуктов с содержанием какао, произведенных в России. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на близкий к комиссии источник.

Ставка антидемпинговой пошлины составит 31,33 процента и будет действовать в течение пяти лет.

По данным источника, это решение в ближайшие дни обнародуют в «Правительственном курьере».

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19 мая Украина также ввела антидемпинговые пошлины на импорт двух видов российских азотных удобрений (карбамида и КАС), сообщал Правительственный портал страны. «Отныне пошлина в размере 31,84 процента будет применяться ко всем производителям карбамида и КАС происхождением из Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным министерства экономического развития и торговли Украины, на данный момент Россия является основным поставщиком азотных удобрений в страну.

16 мая президент Украины Петр Порошенко утвердил новый пакет антироссийских санкций. В санкционные списки попали свыше тысячи физических лиц (политики, чиновники, журналисты, академики, судьи и деятели культуры) и больше 400 компаний, предприятий и организаций.