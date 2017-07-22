Дас ист бар

Берлин, пожалуй, лучшее место в Европе для похода по клубам и барам. Их количество здесь исчисляется сотнями. Недаром ведь город называют клубной столицей Старого света. «Лента.ру» составила идеальный бархопинг-маршрут для всех, кто планирует провести в Берлине выходные или больше.

Amano Bar

Фото: Amano Bar 1 /2

Amano Bar (Auguststrasse, 43) открывает свои двери в пять вечера. В выходные он работает до четырех утра, однако зачастую закрывается только с последним посетителем. Заведение, расположенное в одноименном отеле. считается одним из лучших дизайнерских баров немецкой столице.

Все классические коктейли в Amano Bar наливают по 11 евро за порцию.

Кстати, в 2013 году заведение получило две награды престижной премии Mixology Bar — «лучшая команда» и «лучший отельный бар».

Если атмосфера Amano Bar придется по вкусу, то стоит заглянуть и в другие заведения сети — AMANO Rooftop Bar, расположенный на открытой веранде этого же отеля (с видом на Александрплац и телебашню), или G&T Bar (Grosse Präsidentenstr. 6-7), славящийся своими вариациями на тему «джин-тоник».

Сайт бара

Bryk Bar

Фото: Bryk Bar

Расположенный в квартале от парка Колльвицплац, Bryk Bar (Rykestr. 18) специализируется на горьких коктейлях на основе джина. Хит этого лета — Bryxit с добавлением лимонного сока, горчичного соуса и розмарина.

При этом бар владеет собственным небольшим производством джина, расположенном в округе Бранденбург на западе Берлина. Его рецепт принадлежит основателям бара Фрэнку и Карстену. Помимо можжевельника, в миксе присутствуют кервель, одуванчик, лаванда и другие ингредиенты.

Сайт бара

Becketts Kopf

Фото: Becketts Kopf 1 /2

Мимо Becketts Kopf (Pappelallee, 64) вполне можно пройти мимо, не заметив неприметную дверь, возле которой редко можно встретить толпы отдыхающих. Чтобы попасть внутрь, нужно позвонить в звонок.

Интерьер заведения выполнен в классическом стиле. При этом сам бар совсем небольшой — за стойкой вряд ли уместится больше шести человек, да и вообще все пространство, кажется, рассчитано на маленькие компании.

Подают здесь преимущественно шотландский виски и коктейли на его основе. Недаром же бар назвали в честь Сэмюэля Беккета — великого ирландского писателя и основоположника театра абсурда, а еще большого любителя алкоголя. При этом, если виски не по душе, в баре можно отведать и других напитков. Кстати, при планировании похода в Becketts Kopf стоит иметь в виду, что здесь разрешено курить сигары. Продают их здесь же.

Сайт бара

Bar Zentral

Несмотря на свое название Bar Zentral (Lotte-Lenya-Bogen, 551) располагается на приличном удалении от центра города у Берлинского зоопарка. Сюда редко заходят туристы, зато у местных почитателей барной культуры он пользуется стабильным спросом.

Место хвалят за минималистичный дизайн, который разработала берлинская студия Hidden Fortress, и большие порции коктейлей по приемлемым ценам. Завсегдатаи рекомендуют обязательно попробовать коктейль под названием «Дон Локвуд».

Рецепт коктейля в стиле олд-фэшн достаточно прост. Бурбон и виски смешивают в равных пропорциях, добавляют туда чайную ложку кленового сиропа и сдабривают парой капель ангостура и шоколадного биттера.

Сайт бара

Galander Charlottenburg

Фото: Galander Charlottenburg 1 /2

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Бар Galander (Stuttgarter Platz, 15) располагается в паре кварталов от дворца Шарлоттенбург — одного из наиболее значимых памятников эпохи барокко в Германии. Дворец был построен в 1699 году по распоряжению королевы Софии Шарлотты — жены Фридриха I, однако окончательный вид приобрел значительно позже. За последующие века он значительно разросся. Перед прогулкой по Шарлоттенбургу заходить в Galander, пожалуй, не стоит, а вот после — вполне.

Бар выполнен в классическом стиле — массивная дубовая мебель, широка барная стойка с охраняющей спокойствие гостей статуэткой овчарки, хрустальная люстра и светильники зеленого стекла.

В Galander гордятся тем, что здесь идеально готовят классические коктейли. Цены на них начинаются от 7,5 евро за порцию.

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Tier

Берлинский Time Out называет Tier (Weserstraße, 42) одним из лучших баров в центре Берлина. За неприметным фасадом здесь скрывается оформленный в винтажном стиле интерьер с потрясающей коллекцией виниловых пластинок, которой могут позавидовать многие ценители лампового звука.

Подают здесь классические коктейли и различные их вариации. К экспериментам относятся с недоверием, хотя иногда и готовят любопытные напитки с названиями типа «Принц Уэльский», «Сакура» или «Ма-тча-ча».

Сайт бара

Prinzipal

Фото: Prinzipal Kreuzberg 1 /2

Prinzipal называют самым маленьким баром в мире. Это преувеличение, но места здесь действительно немного. Всего несколько столиков, небольшая стойка и сцена, где раз в час показывают бурлеск-шоу. Кроме того, периодически в заведении проводятся концерты немецких и зарубежных групп.

Стоимость коктейлей в Prinzipal — от 12 до 16 евро за порцию. При этом меню здесь совсем небольшое — порядка 20 позиций. Однако бармен может смешать и что-то особенное, если его об этом попросить.

Сайт бара

Пока билеты в Германию еще не куплены, а отель не забронирован, можно подготовиться к бархопингу по Берлину и в Москве, а места подскажет Mix Different.