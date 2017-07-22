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Дас ист бар

Идеальный бархопинг-маршрут для поездки в Берлин

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Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Берлин, пожалуй, лучшее место в Европе для похода по клубам и барам. Их количество здесь исчисляется сотнями. Недаром ведь город называют клубной столицей Старого света. «Лента.ру» составила идеальный бархопинг-маршрут для всех, кто планирует провести в Берлине выходные или больше.

Amano Bar

Amano Bar (Auguststrasse, 43) открывает свои двери в пять вечера. В выходные он работает до четырех утра, однако зачастую закрывается только с последним посетителем. Заведение, расположенное в одноименном отеле. считается одним из лучших дизайнерских баров немецкой столице.

Все классические коктейли в Amano Bar наливают по 11 евро за порцию.

Кстати, в 2013 году заведение получило две награды престижной премии Mixology Bar — «лучшая команда» и «лучший отельный бар».

Если атмосфера Amano Bar придется по вкусу, то стоит заглянуть и в другие заведения сети — AMANO Rooftop Bar, расположенный на открытой веранде этого же отеля (с видом на Александрплац и телебашню), или G&T Bar (Grosse Präsidentenstr. 6-7), славящийся своими вариациями на тему «джин-тоник».

Сайт бара

Bryk Bar

Расположенный в квартале от парка Колльвицплац, Bryk Bar (Rykestr. 18) специализируется на горьких коктейлях на основе джина. Хит этого лета — Bryxit с добавлением лимонного сока, горчичного соуса и розмарина.

При этом бар владеет собственным небольшим производством джина, расположенном в округе Бранденбург на западе Берлина. Его рецепт принадлежит основателям бара Фрэнку и Карстену. Помимо можжевельника, в миксе присутствуют кервель, одуванчик, лаванда и другие ингредиенты.

Сайт бара

Becketts Kopf

Мимо Becketts Kopf (Pappelallee, 64) вполне можно пройти мимо, не заметив неприметную дверь, возле которой редко можно встретить толпы отдыхающих. Чтобы попасть внутрь, нужно позвонить в звонок.

Интерьер заведения выполнен в классическом стиле. При этом сам бар совсем небольшой — за стойкой вряд ли уместится больше шести человек, да и вообще все пространство, кажется, рассчитано на маленькие компании.

Подают здесь преимущественно шотландский виски и коктейли на его основе. Недаром же бар назвали в честь Сэмюэля Беккета — великого ирландского писателя и основоположника театра абсурда, а еще большого любителя алкоголя. При этом, если виски не по душе, в баре можно отведать и других напитков. Кстати, при планировании похода в Becketts Kopf стоит иметь в виду, что здесь разрешено курить сигары. Продают их здесь же.

Сайт бара

Bar Zentral

Несмотря на свое название Bar Zentral (Lotte-Lenya-Bogen, 551) располагается на приличном удалении от центра города у Берлинского зоопарка. Сюда редко заходят туристы, зато у местных почитателей барной культуры он пользуется стабильным спросом.

Место хвалят за минималистичный дизайн, который разработала берлинская студия Hidden Fortress, и большие порции коктейлей по приемлемым ценам. Завсегдатаи рекомендуют обязательно попробовать коктейль под названием «Дон Локвуд».

Рецепт коктейля в стиле олд-фэшн достаточно прост. Бурбон и виски смешивают в равных пропорциях, добавляют туда чайную ложку кленового сиропа и сдабривают парой капель ангостура и шоколадного биттера.

Сайт бара

Galander Charlottenburg

Бар Galander (Stuttgarter Platz, 15) располагается в паре кварталов от дворца Шарлоттенбург — одного из наиболее значимых памятников эпохи барокко в Германии. Дворец был построен в 1699 году по распоряжению королевы Софии Шарлотты — жены Фридриха I, однако окончательный вид приобрел значительно позже. За последующие века он значительно разросся. Перед прогулкой по Шарлоттенбургу заходить в Galander, пожалуй, не стоит, а вот после — вполне.

Бар выполнен в классическом стиле — массивная дубовая мебель, широка барная стойка с охраняющей спокойствие гостей статуэткой овчарки, хрустальная люстра и светильники зеленого стекла.

В Galander гордятся тем, что здесь идеально готовят классические коктейли. Цены на них начинаются от 7,5 евро за порцию.

Сайт бара

Tier

Берлинский Time Out называет Tier (Weserstraße, 42) одним из лучших баров в центре Берлина. За неприметным фасадом здесь скрывается оформленный в винтажном стиле интерьер с потрясающей коллекцией виниловых пластинок, которой могут позавидовать многие ценители лампового звука.

Подают здесь классические коктейли и различные их вариации. К экспериментам относятся с недоверием, хотя иногда и готовят любопытные напитки с названиями типа «Принц Уэльский», «Сакура» или «Ма-тча-ча».

Сайт бара

Prinzipal

Prinzipal называют самым маленьким баром в мире. Это преувеличение, но места здесь действительно немного. Всего несколько столиков, небольшая стойка и сцена, где раз в час показывают бурлеск-шоу. Кроме того, периодически в заведении проводятся концерты немецких и зарубежных групп.

Стоимость коктейлей в Prinzipal — от 12 до 16 евро за порцию. При этом меню здесь совсем небольшое — порядка 20 позиций. Однако бармен может смешать и что-то особенное, если его об этом попросить.

Сайт бара

Пока билеты в Германию еще не куплены, а отель не забронирован, можно подготовиться к бархопингу по Берлину и в Москве, а места подскажет Mix Different.

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