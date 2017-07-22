Пришли к успеху

Московский областной суд в пятницу, 21 июля, огласил приговор по нашумевшему делу об убийстве сотрудников ДПС в Солнечногорском районе Подмосковья, которое было совершено в ночь на 3 ноября 2014 года тремя членами разведывательно-диверсионной группы батальона «Призраки», вернувшимися из Донбасса. Командир группы Михаил Константинов признан руководителем банды и осужден к пожизненному лишению свободы, а двое его подчиненных — Роман Дука и Денис Константинов — получили 24 и 23 года колонии строгого режима соответственно. Кроме того, осужденные должны выплатить семьям убитых компенсацию в размере 20 миллионов рублей. Подробности громкого дела выясняла «Лента.ру»

Страшная находка

В ночь на 3 ноября 2014 года водитель грузовика Владимир заблудился на Ленинградском шоссе из-за ошибки навигатора и в поисках разворота свернул с трассы. Он заметил на обочине патрульный автомобиль ГИБДД с мигающими габаритными огнями, остановился, подошел к машине и увидел, что сотрудник ДПС лежит, навалившись на руль. Решив, что офицер заснул и поэтому не реагирует на стук в стекло, водитель поехал дальше.

Оперативная съемка ГСУ СК РФ по Московской области Михаил Константинов после задержания на российско-абхазской границе

Однако, проехав несколько километров, решил, что это неправильно, когда офицеры спят на дежурстве, и решил вернуться к полицейской машине. На этот раз Владимир вооружился фонариком и тут же заметил, что стекла в машине выбиты, а в салоне увидел темные пятна, похожие на кровь.

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«Я выбежал на проезжую часть, стал останавливать проезжавшие мимо автомобили, но никто не останавливался. Примерно через 10 минут мне удалось остановить сразу несколько машин, и я, объяснив, что произошло, попросил вызвать сотрудников полиции. Один водитель посоветовал мне самому доехать до поста ДПС на Ленинградском шоссе. Я так и поступил, а по дороге заехал на автозаправочную станцию и попросил вызвать наряд полиции. Спустя примерно 20 минут приехали сотрудники полиции, и мы вновь поехали на место происшествия», — позже напишет он в своих показаниях.

Патрульные, прибывшие на АЗС, сразу же передали информацию от водителя дежурному, который стал обзванивать коллег из ГИБДД. Вскоре выяснилось, что на связь не выходит патруль №10 Солнечногорского отдела ГИБДД в составе старших лейтенантов Андрея Ефанова и Дениса Дубовского. Примерно за час до этого, около 23:30, они запрашивали данные на УАЗ с подмосковными номерами.

Смерть за неподкупность

Приехавшие на место происшествия полицейские сразу увидели, что машина расстреляна. Врачи констатировали смерть офицеров и выяснили, что они убиты из огнестрельного оружия, причем, судя по всему, убийцы стреляли очередями. В столичном регионе немедленно ввели план «Вулкан» (спецмероприятие по розыску вооруженных преступников, совершивших тяжкое преступление).

При осмотре машины следователи нашли несколько важных улик. Во-первых, на полу обнаружили недописанный протокол отстранения водителя от управления автомобилем за отказ от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В документ были внесены данные: марка, модель и государственный номерной знак машины, а также фамилия водителя — Константинов М.Ю.

Следователи обратили внимание и на то, что в расстрелянной машине ГИБДД отсутствует штатный видеорегистратор, при этом оружие убитых офицеров было на месте. Лежавший на заднем сиденье старший лейтенант Ефанов явно отстреливался — табельный Макаров, снятый с предохранителя, был зажат в его руке и в нем не хватало пяти патронов. А в боковом кармане водительской двери полицейской машины следователи нашли нештатный видеорегистратор, который работал на запись. Видео в нем не оказалось, но звук был.

Чуть позже перед машиной были обнаружены отпечатки протекторов автомобиля УАЗ и следы крови, не принадлежащие убитым. Судя по всему, нападавшие были ранены, и оперативники сразу же стали проверять больницы. Уже через два часа стало известно, что в больницу подмосковного Красногорска в тяжелом состоянии доставили гражданина Украины с огнестрельным ранением в живот. Он отказался сообщить врачам, как и где получил ранение, заявил, что ничего не помнит, так как был пьян.

В медучреждении оперативники выяснили, что раненого привезли на автомобиле УАЗ. В журнале охраны был записан номерной знак машины — тот же, что и в протоколе, обнаруженном в расстрелянном автомобиле ДПС. Как оказалось, врачи оперировали гражданина Украины Романа Дуку, который недавно вернулся в Россию из Луганской области, где воевал в ополчении против регулярной украинской армии.

Экспертиза записи с видеорегистратора из расстрелянного полицейского автомобиля показала, что Дука предложил взятку сотрудникам ДПС Андрею Ефанову и Денису Дубовскому, но те отказались от денег, за что и были убиты.

Джентльмены удачи

Во время операции из тела Романа Дуки пулю извлечь не удалось, но жизнь его врачи спасли. 6 ноября медики разрешили полицейским забрать раненого, в больнице следственного изолятора состоялся первый допрос. В этот же день на автостоянке на Каширском шоссе подмосковные оперативники задержали второго подозреваемого: Денис Константинов пытался сесть на попутку в Краснодарский край, где хотел пересечь границу с Украиной и вернуться в народное ополчение ЛНР. Впрочем, успехом эта попытка не увенчалась.

А Михаил Константинов, как выяснилось, времени даром не терял. Он, воспользовавшись своими связями, в первые же сутки после преступления добрался до Абхазии и спрятался там у знакомых.

Почему трое бойцов, сражавшихся в ополчении Луганской народной республики (ЛНР), решились на уголовное преступление? Действительность оказалась удручающе банальной. Разведчики вооруженных сил ЛНР приехали в Россию не для того, чтобы отдохнуть от войны: они планировали обложить данью проституток с Ленинградского шоссе и тем зарабатывать себе на жизнь.

Снайпер Роман Дука из ополчения Луганской народной республики Фото: mmmoneysave.blogspot.ru

«В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что Михаил Константинов в мае 2014 года выехал на Украину, где быстро занял должность руководителя диверсионно-террористической группы батальона и получил кличку Медведь. В его подчинении оказались местные жители Денис Константинов и Роман Дука, все трое подружились. Михаил, родившийся и всю жизнь проживший в Красногорске, даже дал друзьям ключи от своей квартиры — приезжайте, мол, в любое время и живите. В июне он был ранен в бедро, несколько месяцев провел в госпитале, а потом уехал в отпуск. При этом он сумел провезти через все границы дорогие ему вещи, в том числе трофейный пистолет Стечкина. Но заработка у него не было, да и его приятели не смогли устроиться на работу Они большую часть времени проводили за пьянкой, занимая на спиртное деньги. И однажды Михаил Константинов решил, что можно легко заработать, обложив данью проституток», — рассказывает бывший следователь по особо важным делам подмосковного главка Следственного комитета России Александр Кошелев, занимавшийся делом об убийстве полицейских.

Несостоявшиеся сутенеры

Поскольку Михаил Константинов был командиром в Донбассе и имел пистолет, он и стал старшим по сбору дани с «ночных бабочек». Говоря языком Уголовного кодекса, трое фигурантов дела объединились в банду с целью совершать разбойные нападения на граждан.

«В конце октября 2014 года троица, взяв с собой несовершеннолетнего сына Дуки, вызвала такси и поехала на разведку. Они выбрали точку, заехали на нее и выяснили, что девочки там стоят дорого, а значит, денег у "мамки" много. Константиновы и Дука рассудили, что не знающие войны женщины не окажут сопротивления. Но они не заметили охрану с травматическим оружием, которая обычно присутствует на таких точках», — говорит Александр Кошелев.

Разведчик Денис Константинов из ополчения Луганской народной республики Фото: страница Дениса Константинова во «ВКонтакте»

Злоумышленники поняли, что для их плана нужны маски и автомобиль. Транспорт Михаил Константинов взял у собственного отца. Затем потенциальные сутенеры приобрели две балаклавы для маскировки и поехали к Константинову, где жарили шашлыки и пили водку — не ехать же на дело голодными. Воплощать свой план в жизнь компания отправилась вечером.

Проституток спасла серия случайностей: сначала подельники ошиблись поворотом и свернули не туда — на дорогу, ведущую к Перепечинскому кладбищу. Когда Константиновы и Дука увидели патруль ГИБДД на обочине, то попытались спрятаться за рядом идущим грузовиком, но своими действиями лишь привлекли внимание полицейских.

«Константинов понимал, что пьяный за рулем — это машина на штрафстоянке и осмотр транспортного средства, во время которого найдут и балаклавы, и пистолет. В итоге весь придуманный ими план легкого заработка закончится, так и не начавшись. Константинов сначала попытался договориться, но офицеры от взятки отказались, тем самым предрешив свою судьбу и ценой своих жизней защитив других людей», — объясняет Кошелев.

Поворот не туда

В ходе следствия удалось полностью восстановить картину событий. За рулем автомобиля находился Михаил Константинов, рядом с ним — Роман Дука, сзади — Денис Константинов. Свернув с Ленинградского шоссе в неправильном месте, через несколько сотен метров они заметили стоящий на обочине служебный Ford сотрудников ГИБДД. Вначале пьяная компания попыталась спрятаться от полицейских, затем — скрыться, но после непродолжительной погони УАЗ все же остановился.

Константиновы и Дука пытались договориться со стражами порядка по-хорошему, прикрываясь славным боевым прошлым, но это не сработало, и Михаила Константинова пригласили в патрульный автомобиль для составления протокола. Тот попытался вновь уговорить офицеров отпустить их, а потом просто вышел из автомобиля и велел Денису Константинову пересесть за руль. Дука, на карточке у которого было пять тысяч рублей, понял, что сейчас может начаться стрельба, и предложил офицерам взятку. Те снова отказались…

«Вновь вернувшись в полицейский автомобиль, Михаил Константинов обратил внимание на видеорегистратор и спросил, передает ли он куда-нибудь информацию. Узнав, что запись ведется без трансляции, он принял решение убить офицеров. Под предлогом сходить за сигаретами он вновь покинул полицейский Ford, достал пистолет и открыл огонь очередями по патрулю. Смертельно ранив сидевшего на переднем сиденье Дубовского, Михаил Константинов попытался рассмотреть второго офицера, но затемненные задние стекла не позволяли этого сделать», — рассказывает Александр Кошелев.

По словам Кошелева, разделавшись с Дубовским, Константинов приказал Дуке вытащить тело полицейского через пассажирскую дверь, чтобы не привлекать внимания проезжающих по дороге машин. Когда тот попытался выполнить приказ, Ефанов с заднего сиденья открыл огонь и ранил Дуку в живот. Но вспышки выстрелов показали Константинову, где находится второй офицер, и он, сместившись, расстрелял его. После этого убийца вырвал штатный видеорегистратор, забрал свое водительское удостоверение и документы на машину и скрылся вместе с сообщниками.

Кровавые следы

Денис Константинов и Роман Дука были взяты под стражу сразу же после того, как оказались в руках следователей. Первый пытался свою роль в преступлении свести к управлению автомобилем, второй настаивал на статусе случайного свидетеля. Но оба с одинаковым упорством валили все на Михаила Константинова, находящегося в бегах.

Лидер банды скрывался в Абхазии, у названного отца — героя грузино-абхазской войны Гупама Чагавы. Но 2 августа 2015 года Константинов в ссоре зверски убил Чагаву: связал ему руки цепью, нанес несколько ударов камнем по голове, а потом, надев на голову целлофановый пакет, дождался, пока мужчина не перестанет подавать признаки жизни.

Михаил Константинов во время этапирования из Краснодарского края в Подмосковье Кадр: Новости сегодня / YouTube

После этого Константинов еще два дня жил в доме жертвы, утверждая, что хозяин просто отлучился. И только когда открылась страшная правда, убийца бросился бежать, на этот раз — в Россию, перейдя вброд речку Псоу. Константинов надеялся, что за восемь месяцев о нем забыли и он сможет добраться до Луганска и затеряться там.

Однако пограничники задержали Константинова, который на первом же допросе рассказал все и о себе, и о своих друзьях. После того как вынесенный 21 июля пожизненный приговор вступит в законную силу, Михаилу Константинову предстоит еще один суд — за убийство, совершенное в Абхазии. Следователи республики уже готовы представить суду доказательства совершенного преступления. Правда, судить Константинова будут по законам Российской Федерации.

Жертвы бандитов — старшие лейтенанты полиции Андрей Ефанов и Денис Дубовский — указом президента посмертно награждены орденами Мужества. У Ефанова сиротами остались сын и дочь. Сын Дениса Дубовского родился через полгода после гибели отца.