Пришли к успеху

Московский областной суд в пятницу, 21 июля, огласил приговор по нашумевшему делу об убийстве сотрудников ДПС в Солнечногорском районе Подмосковья, которое было совершено в ночь на 3 ноября 2014 года тремя членами разведывательно-диверсионной группы батальона «Призраки», вернувшимися из Донбасса. Командир группы Михаил Константинов признан руководителем банды и осужден к пожизненному лишению свободы, а двое его подчиненных — Роман Дука и Денис Константинов — получили 24 и 23 года колонии строгого режима соответственно. Кроме того, осужденные должны выплатить семьям убитых компенсацию в размере 20 миллионов рублей. Подробности громкого дела выясняла «Лента.ру»
Страшная находка
В ночь на 3 ноября 2014 года водитель грузовика Владимир заблудился на Ленинградском шоссе из-за ошибки навигатора и в поисках разворота свернул с трассы. Он заметил на обочине патрульный автомобиль ГИБДД с мигающими габаритными огнями, остановился, подошел к машине и увидел, что сотрудник ДПС лежит, навалившись на руль. Решив, что офицер заснул и поэтому не реагирует на стук в стекло, водитель поехал дальше.
Однако, проехав несколько километров, решил, что это неправильно, когда офицеры спят на дежурстве, и решил вернуться к полицейской машине. На этот раз Владимир вооружился фонариком и тут же заметил, что стекла в машине выбиты, а в салоне увидел темные пятна, похожие на кровь.
«Я выбежал на проезжую часть, стал останавливать проезжавшие мимо автомобили, но никто не останавливался. Примерно через 10 минут мне удалось остановить сразу несколько машин, и я, объяснив, что произошло, попросил вызвать сотрудников полиции. Один водитель посоветовал мне самому доехать до поста ДПС на Ленинградском шоссе. Я так и поступил, а по дороге заехал на автозаправочную станцию и попросил вызвать наряд полиции. Спустя примерно 20 минут приехали сотрудники полиции, и мы вновь поехали на место происшествия», — позже напишет он в своих показаниях.
Патрульные, прибывшие на АЗС, сразу же передали информацию от водителя дежурному, который стал обзванивать коллег из ГИБДД. Вскоре выяснилось, что на связь не выходит патруль №10 Солнечногорского отдела ГИБДД в составе старших лейтенантов Андрея Ефанова и Дениса Дубовского. Примерно за час до этого, около 23:30, они запрашивали данные на УАЗ с подмосковными номерами.
Смерть за неподкупность
Приехавшие на место происшествия полицейские сразу увидели, что машина расстреляна. Врачи констатировали смерть офицеров и выяснили, что они убиты из огнестрельного оружия, причем, судя по всему, убийцы стреляли очередями. В столичном регионе немедленно ввели план «Вулкан» (спецмероприятие по розыску вооруженных преступников, совершивших тяжкое преступление).
При осмотре машины следователи нашли несколько важных улик. Во-первых, на полу обнаружили недописанный протокол отстранения водителя от управления автомобилем за отказ от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В документ были внесены данные: марка, модель и государственный номерной знак машины, а также фамилия водителя — Константинов М.Ю.
Следователи обратили внимание и на то, что в расстрелянной машине ГИБДД отсутствует штатный видеорегистратор, при этом оружие убитых офицеров было на месте. Лежавший на заднем сиденье старший лейтенант Ефанов явно отстреливался — табельный Макаров, снятый с предохранителя, был зажат в его руке и в нем не хватало пяти патронов. А в боковом кармане водительской двери полицейской машины следователи нашли нештатный видеорегистратор, который работал на запись. Видео в нем не оказалось, но звук был.
Чуть позже перед машиной были обнаружены отпечатки протекторов автомобиля УАЗ и следы крови, не принадлежащие убитым. Судя по всему, нападавшие были ранены, и оперативники сразу же стали проверять больницы. Уже через два часа стало известно, что в больницу подмосковного Красногорска в тяжелом состоянии доставили гражданина Украины с огнестрельным ранением в живот. Он отказался сообщить врачам, как и где получил ранение, заявил, что ничего не помнит, так как был пьян.
В медучреждении оперативники выяснили, что раненого привезли на автомобиле УАЗ. В журнале охраны был записан номерной знак машины — тот же, что и в протоколе, обнаруженном в расстрелянном автомобиле ДПС. Как оказалось, врачи оперировали гражданина Украины Романа Дуку, который недавно вернулся в Россию из Луганской области, где воевал в ополчении против регулярной украинской армии.
Экспертиза записи с видеорегистратора из расстрелянного полицейского автомобиля показала, что Дука предложил взятку сотрудникам ДПС Андрею Ефанову и Денису Дубовскому, но те отказались от денег, за что и были убиты.
Джентльмены удачи
Во время операции из тела Романа Дуки пулю извлечь не удалось, но жизнь его врачи спасли. 6 ноября медики разрешили полицейским забрать раненого, в больнице следственного изолятора состоялся первый допрос. В этот же день на автостоянке на Каширском шоссе подмосковные оперативники задержали второго подозреваемого: Денис Константинов пытался сесть на попутку в Краснодарский край, где хотел пересечь границу с Украиной и вернуться в народное ополчение ЛНР. Впрочем, успехом эта попытка не увенчалась.
А Михаил Константинов, как выяснилось, времени даром не терял. Он, воспользовавшись своими связями, в первые же сутки после преступления добрался до Абхазии и спрятался там у знакомых.
Почему трое бойцов, сражавшихся в ополчении Луганской народной республики (ЛНР), решились на уголовное преступление? Действительность оказалась удручающе банальной. Разведчики вооруженных сил ЛНР приехали в Россию не для того, чтобы отдохнуть от войны: они планировали обложить данью проституток с Ленинградского шоссе и тем зарабатывать себе на жизнь.
«В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что Михаил Константинов в мае 2014 года выехал на Украину, где быстро занял должность руководителя диверсионно-террористической группы батальона и получил кличку Медведь. В его подчинении оказались местные жители Денис Константинов и Роман Дука, все трое подружились. Михаил, родившийся и всю жизнь проживший в Красногорске, даже дал друзьям ключи от своей квартиры — приезжайте, мол, в любое время и живите. В июне он был ранен в бедро, несколько месяцев провел в госпитале, а потом уехал в отпуск. При этом он сумел провезти через все границы дорогие ему вещи, в том числе трофейный пистолет Стечкина. Но заработка у него не было, да и его приятели не смогли устроиться на работу Они большую часть времени проводили за пьянкой, занимая на спиртное деньги. И однажды Михаил Константинов решил, что можно легко заработать, обложив данью проституток», — рассказывает бывший следователь по особо важным делам подмосковного главка Следственного комитета России Александр Кошелев, занимавшийся делом об убийстве полицейских.
Несостоявшиеся сутенеры
Поскольку Михаил Константинов был командиром в Донбассе и имел пистолет, он и стал старшим по сбору дани с «ночных бабочек». Говоря языком Уголовного кодекса, трое фигурантов дела объединились в банду с целью совершать разбойные нападения на граждан.
«В конце октября 2014 года троица, взяв с собой несовершеннолетнего сына Дуки, вызвала такси и поехала на разведку. Они выбрали точку, заехали на нее и выяснили, что девочки там стоят дорого, а значит, денег у "мамки" много. Константиновы и Дука рассудили, что не знающие войны женщины не окажут сопротивления. Но они не заметили охрану с травматическим оружием, которая обычно присутствует на таких точках», — говорит Александр Кошелев.
Злоумышленники поняли, что для их плана нужны маски и автомобиль. Транспорт Михаил Константинов взял у собственного отца. Затем потенциальные сутенеры приобрели две балаклавы для маскировки и поехали к Константинову, где жарили шашлыки и пили водку — не ехать же на дело голодными. Воплощать свой план в жизнь компания отправилась вечером.
Проституток спасла серия случайностей: сначала подельники ошиблись поворотом и свернули не туда — на дорогу, ведущую к Перепечинскому кладбищу. Когда Константиновы и Дука увидели патруль ГИБДД на обочине, то попытались спрятаться за рядом идущим грузовиком, но своими действиями лишь привлекли внимание полицейских.
«Константинов понимал, что пьяный за рулем — это машина на штрафстоянке и осмотр транспортного средства, во время которого найдут и балаклавы, и пистолет. В итоге весь придуманный ими план легкого заработка закончится, так и не начавшись. Константинов сначала попытался договориться, но офицеры от взятки отказались, тем самым предрешив свою судьбу и ценой своих жизней защитив других людей», — объясняет Кошелев.
Поворот не туда
В ходе следствия удалось полностью восстановить картину событий. За рулем автомобиля находился Михаил Константинов, рядом с ним — Роман Дука, сзади — Денис Константинов. Свернув с Ленинградского шоссе в неправильном месте, через несколько сотен метров они заметили стоящий на обочине служебный Ford сотрудников ГИБДД. Вначале пьяная компания попыталась спрятаться от полицейских, затем — скрыться, но после непродолжительной погони УАЗ все же остановился.
Константиновы и Дука пытались договориться со стражами порядка по-хорошему, прикрываясь славным боевым прошлым, но это не сработало, и Михаила Константинова пригласили в патрульный автомобиль для составления протокола. Тот попытался вновь уговорить офицеров отпустить их, а потом просто вышел из автомобиля и велел Денису Константинову пересесть за руль. Дука, на карточке у которого было пять тысяч рублей, понял, что сейчас может начаться стрельба, и предложил офицерам взятку. Те снова отказались…
«Вновь вернувшись в полицейский автомобиль, Михаил Константинов обратил внимание на видеорегистратор и спросил, передает ли он куда-нибудь информацию. Узнав, что запись ведется без трансляции, он принял решение убить офицеров. Под предлогом сходить за сигаретами он вновь покинул полицейский Ford, достал пистолет и открыл огонь очередями по патрулю. Смертельно ранив сидевшего на переднем сиденье Дубовского, Михаил Константинов попытался рассмотреть второго офицера, но затемненные задние стекла не позволяли этого сделать», — рассказывает Александр Кошелев.
По словам Кошелева, разделавшись с Дубовским, Константинов приказал Дуке вытащить тело полицейского через пассажирскую дверь, чтобы не привлекать внимания проезжающих по дороге машин. Когда тот попытался выполнить приказ, Ефанов с заднего сиденья открыл огонь и ранил Дуку в живот. Но вспышки выстрелов показали Константинову, где находится второй офицер, и он, сместившись, расстрелял его. После этого убийца вырвал штатный видеорегистратор, забрал свое водительское удостоверение и документы на машину и скрылся вместе с сообщниками.
Кровавые следы
Денис Константинов и Роман Дука были взяты под стражу сразу же после того, как оказались в руках следователей. Первый пытался свою роль в преступлении свести к управлению автомобилем, второй настаивал на статусе случайного свидетеля. Но оба с одинаковым упорством валили все на Михаила Константинова, находящегося в бегах.
Лидер банды скрывался в Абхазии, у названного отца — героя грузино-абхазской войны Гупама Чагавы. Но 2 августа 2015 года Константинов в ссоре зверски убил Чагаву: связал ему руки цепью, нанес несколько ударов камнем по голове, а потом, надев на голову целлофановый пакет, дождался, пока мужчина не перестанет подавать признаки жизни.
После этого Константинов еще два дня жил в доме жертвы, утверждая, что хозяин просто отлучился. И только когда открылась страшная правда, убийца бросился бежать, на этот раз — в Россию, перейдя вброд речку Псоу. Константинов надеялся, что за восемь месяцев о нем забыли и он сможет добраться до Луганска и затеряться там.
Однако пограничники задержали Константинова, который на первом же допросе рассказал все и о себе, и о своих друзьях. После того как вынесенный 21 июля пожизненный приговор вступит в законную силу, Михаилу Константинову предстоит еще один суд — за убийство, совершенное в Абхазии. Следователи республики уже готовы представить суду доказательства совершенного преступления. Правда, судить Константинова будут по законам Российской Федерации.
Жертвы бандитов — старшие лейтенанты полиции Андрей Ефанов и Денис Дубовский — указом президента посмертно награждены орденами Мужества. У Ефанова сиротами остались сын и дочь. Сын Дениса Дубовского родился через полгода после гибели отца.