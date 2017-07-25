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«Почувствовал жуткую боль и начал кричать»

«Спартак» буксует, Ари плачет, Миллер танцует — итоги тура РФПЛ

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Ари
Ари
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Вышедший из недолгой спячки российский футбольный чемпионат набирает обороты. Второй тур премьер-лиги не обошелся без неожиданностей, курьезов и, к сожалению, травм. Его итоги — в материале «Ленты.ру».

Сенсация тура

Видео: FANS SPARTAK / YouTube

Действующий чемпион России «Спартак» продолжает расстраивать своих болельщиков. В первом туре красно-белые в игре с «Динамо» (2:2) не смогли удержать комфортное преимущество в два мяча, а во втором — на выезде в Уфе — так и не сумели взломать оборону одноименной команды. Отдельно стоит отметить вратаря уфимцев Александра Беленова, совершившего несколько впечатляющих сейвов.

Формируя состав красно-белых на игру, Массимо Каррера волевым решение оставил на скамейке запасных капитана Дениса Глушакова, а также бросил в бой новичка — сербского защитника Марко Петковича, однако результат в прямом смысле слова оказался нулевым. Вторая подряд ничья отправила «Спартак» на неприличное для чемпиона девятое место, а отрыв от лидеров уже составляет четыре очка.

Комбинация тура

Видео: НогоМяч TV / YouTube

Дебютанту премьер-лиги «Тосно» в первых турах пришлось тяжело. После домашнего поражения от «Уфы» (0:1) команду ждал сложный выезд в Краснодар, откуда клубу из Ленинградской области предсказуемо не удалось увезти очки. «Горожане», несмотря на отсутствие лидера атак команды Федора Смолова, на классе раскатали «Тосно», отправив в ворота гостей два безответных мяча. Особенно красивым получился второй гол. «Быки» провели быструю комбинацию с участием нескольких футболистов, пасовавших в касание. По итогам на рандеву с голкипером был отправлен Жоазиньо, который не промахнулся.

Травма тура

Видео: Tikhonov / YouTube

Одним из главных творцов победы «Локомотива» над ЦСКА стал бразильский нападающий железнодорожников Ари, давно мечтающий получить российский паспорт. На 66-й минуте встречи форвард забил победный мяч в ворота армейцев, воспользовавшись детской ошибкой центрального защитника армейцев Виктора Васина, а на 83-й бенефис бразильца прервал Александр Головин. Даже после 10-го видеоповтора сложно понять, что же произошло в злополучном эпизоде, но после столкновения с хавбеком ЦСКА бразилец повалился на газон и… заревел. Как признался после встречи Ари, ему трудно было стерпеть боль.

«Я хотел сохранить мяч, но он очень сильно ударил мне по ногам. В этот момент я почувствовал жуткую боль. Именно поэтому я начал кричать и плакать... Сразу подумал о том, что потребуется хирургическое вмешательство. Потому что эти ощущения были похожи на ту боль, которую я ощутил после прошлой травмы, когда мне пришлось-таки делать операцию. Тогда это случилось тоже в матче против ЦСКА», — приводят «Известия» слова Ари.

По предварительным данным, бразилец получил повреждение боковой связки и мениска. В ближайшее время ему проведут МРТ и определят дальнейшее лечение.

Ари — футболист, подверженный травмам. Частенько он оказывался в лазарете во времена выступлений за голландский АЗ. Дебютный год в «Спартаке» завершился досрочно после стыка на поле с Бруну Алвешем 27 октября 2010 года. 2011-й тоже получился для Ари не без визитам к докторам. Переход в стан «Краснодара» положения дел не изменил. Возможно, именно из-за «хрустальности» футболиста, а также из-за частой для бразильцев лени быки и отдали Ари в аренду «Локомотиву».

Курьез тура

Видео: НогоМяч TV / YouTube

В матче двух не самых статусных команд лиги случился курьез тура. Его авторами стали полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачев и вратарь хабаровского СКА Александр Довбня. Первый нанес удар с 30 метров, второй — в волейбольном стиле направил мяч в свои ворота. Справедливости ради стоит отметить, что удар получился не самым простым, мяч летел долго, но по замысловатой траектории, изменяя направление.

Герой тура

Видео: ЛУЧШИЕ ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ 1 / YouTube

Победитель этой рубрики очевиден — новичок санкт-петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси. 21-летний аргентинец впервые вышел в стартовом составе сине-бело-голубых и сходу оформил дубль, принеся своей команде победу на последних минутах. Игра с казанским «Рубином» началась для «Зенита» неудачно: первый тайм подопечные Роберто Манчини проиграли, а во втором на авансцену вышел Дриусси. На 51-й минуте он сравнял счет, подставив ногу после удачной скидки от Кокорина, а на 91-й эффектно сыграл на опережение и ударом с лета принес петербургскому клубу вторую победу подряд.

Это событие эмоционально отпраздновал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер со своими товарищами. Его радость понятна: после двух туров РФПЛ отрыв «Зенита» от действующего чемпиона «Спартака» составляет четыре очка.

Андрей Стрельцов

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