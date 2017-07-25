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Праздник на виноградниках

Гид по фестивалю #ZBFest-2017

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Фото: предоставлено «Золотая балка»

В начале августа в Балаклаве «Золотая балка» проведет второй музыкальный фестиваль под открытым небом #ZBFest. Это, пожалуй, единственное подобное мероприятие в России: только «Золотая балка» устраивает на виноградниках крупные фестивали с участием ведущих российских и зарубежных музыкантов. «Лента.ру» рассказывает, зачем ехать на #ZBFest-2017, и делится подробностями программы мероприятия.

Хедлайнеры

В этом году фестиваль в Балаклаве будет проходить два дня — 4 и 5 августа.

В первый день #ZBFest на сцену поднимется Сергей Галанин и группа «СерьГа», Гарик Сукачев и «Бригада С».

Однако главным событием первого дня фестиваля станет выступление легендарной немецкой группы Scooter, которая впервые приедут в Крым. Музыканты представят шоу с синглами из нового альбома и старыми хитами. Организаторы обещают, что гостей ждет космический синтез музыки и спецэффектов, шоу фейерверков и бешеная энергетика звуков.

Во второй день мероприятия выступит Сергей Шнуров — главный хулиган отечественной рок-сцены два последних десятилетия. Разумеется, в сопровождении своих разудалых коллег из группы «Ленинград».

Кроме того, гостей фестиваля порадует первый победитель «Евровидения» от России Дима Билан, группа «Градусы» и рэпер L'One.

Еда и сувениры

Фуд-зона в этом году раскинется на большой территории. Гостей фестиваля ждут в гастрономической деревне, где можно будет попробовать оригинальные крымские специалитеты. Кроме того, владельцы целой колонны фудтраков будут кормить всех желающих свежеприготовленными блюдами.

Здесь же разместят большой корабль, который можно было видеть в фильме «Викинг», и множество сувенирных палаток с креативными изделиями от местных мастеров.

На фестивале планируется не менее 20 точек с едой и 15 маркет-зон.

Спорт

Будет на фестивале и специальное пространство для любителей здорового образа жизни. Здесь, например, пройдут соревнования велотриалистов, которые будут взлетать в воздух на двухколесных машинах и выполнять разнообразные кульбиты в воздухе.

Представители силового экстрима будут тянуть трактор, вкопанный в поле, рвать цепи, гнуть подковы, заворачивать в узел сковороды и совершать другие подвиги, пусть и неприменимые в повседневной жизни, зато зрелищные.

В ЗОЖ-пространстве можно не только посмотреть выступления, но и принять в них непосредственное участие. Например, туристы смогут попробовать силы в коллективных танцевальных баттлах, караоке-сражениях или активных мастер-классах.

Совет да любовь

Для влюбленных пар на фестивале выстроят специальную зону, где они смогут провести шуточную свадебную церемонию и, конечно же, сделать фотографии для Instagram на фоне различных арт-объектов.

Законной силой такое блакосочетание обладать, конечно, не будет. Но, возможно, оно и к лучшему.

Зоны фестиваля

Вся территория фестиваля будет разделена на четыре зоны.

Самые недорогие билеты можно приобрести в общую зону — от двух тысяч рублей. Фан-зона (располагается вплотную к сцене) обойдется в три тысячи рублей. Попасть в lounge-зону, где будут угощать лучшими блюдами ресторана «Золотая балка» и игристыми винами, можно за восемь тысяч рублей.

Время и место

Фестиваль пройдет на открытом пространстве рядом с винодельней «Золотая балка» в Балаклаве (ул. Крестовского, 66).

Концертная программа 4 и 5 августа начинается в 16:00.

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