В Крыму устроят фестиваль в честь международного дня шампанского

Немецкая группа Scooter впервые выступит в Крыму на музыкальном фестивале #ZBFest. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия, поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 5 июня.

Фестиваль пройдет 4-5 августа в Балаклаве и будет приурочен к международному дню шампанского. На #ZBFest также приедут Гарик Сукачев и «Бригада С», Сергей Шнуров и группа «Ленинград», Дима Билан и другие исполнители.

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Гостей фестиваля ждут диджеи, интерактивная развлекательная программа, конкурсы, танцы, мастер-классы и фудкорты, организованные крымскими ресторанами.

В первый раз мероприятие было проведено в августе 2016 года. Тогда его посетили порядка 15 тысяч человек — гостей полуострова и местных жителей.

Цели #ZBFest — популяризация Крыма как модного туристического направления, центра культурной, гастрономической и светской жизни.

В апреле министр курортов республики Сергей Стрельбицкий заявил, что на полуострове необходимо возродить фестиваль «КаZантип».