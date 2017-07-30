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«Жертвами допингового скандала в России стали 100 федераций»

Глава Азиатского союза самбо — о перспективах, российском допинге и Емельяненко

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Федор Емельяненко
Федор Емельяненко
Фото: Paul Beaty / AP

Генеральный директор Азиатского союза самбо Суреш Гопи в эксклюзивном интервью «Ленте.ру» рассказал о развитии этого вида спорта в Азии, олимпийском будущем самбо и поделился впечатлениями от последнего боя Федора Емельяненко.

Лента.ру: ?? Вы довольны чемпионатом Азии, прошедшим в Ташкенте?

Гопи: В целом да, но участников должно было быть больше. Некоторые спортсмены не приехали из-за праздника Рамадан. Немалая часть самбистов осталась дома.

Надо полагать, что подавляющее большинство азиатских самбистов — мусульмане?

Нет. Много спортсменов из Восточной Азии. Например, из Гонконга, но в дни турнира у них празднуется День независимости, проходят демонстрации. Поэтому они тоже не смогли приехать.

Насколько самбо популярно в мире? В каких странах наиболее развито?

Если говорить об азиатском регионе, то самбо наиболее популярно в Центральной Азии: Узбекистан, Казахстан, Туркменистан. Все-таки это республики бывшего СССР, где самбо занимаются с детства. Самбо там поддерживается на государственном уровне. Сейчас самбо — один из самых быстро набирающих популярность видов спорта не только в Азии, но и в мире. Людям нравится, что правила у нас очень простые. Они схожи с дзюдо и борьбой, но намного проще. К тому же самбо, особенно боевое, более захватывающий вид спорта, чем другие единоборства. В Азии также набирает популярность пляжное самбо. Спортсмены борются на песке в красивой форме. Особенно девушки хорошо смотрятся!

Почему самбо все еще не олимпийский вид спорта?

Самбо признается Европейским комитетом, Олимпийским советом Азии и Олимпийским комитетом Центральной Америки. В настоящее время ведутся переговоры с Африканской олимпийской конфедерацией. Но главное — добиться признания со стороны Международного олимпийского комитета.

Правда ли, что, если бы не российский допинговый скандал 2015-2016 годов, самбо включили бы в программу Олимпиады в Рио-де-Жанейро?

Я глубоко убежден: если бы не допинговый скандал, самбо могли бы включить в программу Олимпийских игр в 2020 году в Токио. Я не считаю это справедливым. Если проблемы в российской антидопинговой системе и были, то делать жертвами остальные 100 федераций, которые к России не имеют никакого отношения, неправильно.

Допинговый скандал в России — политизированная или спортивная история?

Политики в спорте быть не должно, все национальные федерации — не политические организации. Но глобальная политика влияет на все, с этим ничего не поделаешь.

В России бытует мнение, что самбо не представлено на Олимпийских играх из-за его родословной. Придумано же в нашей стране. Действительно ли в глобальном спорте есть антироссийское лобби?

Нет, такого нет, это точно. Насчет других видов спорта не могу сказать наверняка, но в самбо — нет. Наша международная федерация расширяется, у нас уже больше 100 стран-участниц. Наш головной офис находится в швейцарской Лозанне, рядом со зданием Международного олимпийского комитета, мы там зарегистрированы. Наши правила написаны на английском, французском, испанском и русском. Я бы не назвал самбо российским видом спорта, оно уже давно мировое.

Сборная России раньше участвовала как в чемпионатах Европы, так и в чемпионатах Азии. Теперь — только в европейских. Почему?

Россия всегда помогала каждому континенту, отправляла экспертов. Необходимости в этом больше нет. Азиатской союз стал самодостаточным. С 2014 года он признан Азиатским Олимпийским комитетом. Каждая континентальная федерация должна располагать четким составом участников. И с этим определились уже окончательно. Россия же во всех видах спорта относится к Европе, в самбо — тоже.

Самбо — очень захватывающий и интересный вид спорта. Почему он не так популярен, как бокс или ММА?

Мы — любительский вид спорта. Нам сложно получить такую публичность и внимание со стороны телевидения, как боксу и ММА, ведь там сражаются профессионалы. В этих видах есть все необходимые атрибуты: огромные деньги, раскрутка, из спортсменов делают суперзвезд. Это привлекает болельщиков и СМИ.

Может ли самбо стать профессиональным видом спорта?

Конечно! Мы должны обеспечить наших лучших спортсменов достойным будущим. Что им делать после завершения карьеры? Тренировать или толстеть? Когда они превратятся в профи, у них будет больше возможностей.

Назовите трех лучших самбистов в истории.

Для меня номер один — Федор Емельяненко. Он — величайший. Его знает весь мир, он — глобальный посол нашего вида спорта. Безусловно, нельзя не отметить Хабиба Нурмагомедова и популярного актера Олега Тактарова.

Что думаете о последнем бое Емельяненко, который он проиграл американцу Мэтту Митриону пару недель назад?

У любого спортсмена есть свой предел по возрасту. Приходит время, когда он уже не может быть прежним. Да, Федор проиграл, но все равно он великий спортсмен!

Что думаете о предстоящем бое Конора Макгрегора и Флойда Мэйуэзера?

Они оба — иконы спорта, оба очень привлекательны для медиа, умеют развлекать публику. Макгрегор не чистый боксер, но он и не самбист. Его борцовские навыки — это из бразильского джиу-джитсу. Многие не дают Конору ни одного шанса, но я бы не был столь категоричен. Ирландец очень быстр, силен и превосходит соперника в габаритах. В боевых искусствах очень многое решает еще мотивация и желание победить. Допускаю, что у 29-летнего Макгрегора она будет чуть выше, чем у 40-летнего Мэйуэзера.

Каков ваш личный вклад в развитие мирового и азиатского самбо?

Моя задача — развивать самбо в Азии и помогать национальным федерациям. Я слежу за тем, как организовываются и как проходят турниры. Все должно быть строго по закону. Наши правила должны соблюдаться. Если какая-та национальная федерация этого не делает, мы ее исключаем. Такое было три раза, но страны назвать, увы, я не могу.

В сентябре в Ашхабаде пройдут Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Расскажите в двух словах, что это будет?

Это одно из крупнейших спортивных мероприятий Азии олимпийского масштаба. В Ашхабад приедут мастера различных боевых искусств, и самбо будет представлено впервые в истории. Мы ради этого очень плотно работали с организационным комитетом соревнований и сумели найти общий язык. Для нас это большой успех.

Что для вас самбо?

Это будущее боевых искусств!

Михаил Потапов

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