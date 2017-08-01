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Премьерный показ

«Жгущий» Григорян, усатый Смолов и первая победа «Спартака» — итоги тура РФПЛ

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Фото: Артем Коротаев / ТАСС

В третьем туре чемпионата России по футболу произошло немало важных событий. Московскому «Спартаку» наконец-то удалось одержать победу в первенстве, то же самое впервые после возвращения Курбана Бердыева сделал казанский «Рубин». Федор Смолов решил отрастить усы, а главный тренер «Анжи» Александр Григорян снова дал скандальное интервью. «Лента.ру» — подробнее об этих и других ярких событиях тура.

Стиляга тура

Видео: championat.com

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов, пропускающий первые туры чемпионата из-за травмы, даже за пределами футбольного поля умудряется оставаться в центре внимания. После матча со «Спартаком» игрок предстал перед болельщиками в новом имидже, отрастив пышные усы. Свое преображение спортсмен объяснил желанием помочь партнерам: «Зачем отрастил усы? Просто. На фарт, в Москве не обыгрывали "Спартак" — попробовал», — отметил футболист.

Старания Федора пропали даром, спартаковцы на своем поле одержали уверенную победу со счетом 2:0.

«Привоз» тура

Новичок премьер-лиги «СКА-Хабаровск» пока не может набрать первые очки в элите российского футбола. Непросто было сделать это и в выездной встрече с ЦСКА, а совсем сложной эта задача стала после эпизода, случившегося на третьей минуте матча. Полузащитник гостей Александр Черевко сделал нерасчетливую передачу назад своему голкиперу, которая стала легкой добычей ворвавшегося в штрафную опорника красно-синих Понтуса Вернблума. Швед в нехарактерной для него изящной манере пяткой выкатил мяч на пустые ворота Александру Головину, который открыл счет.

На 37-й минуте матча Бибрас Натхо реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев, после чего москвичи спокойно довели матч до победы.

Цитата тура

Практически после каждого сыгранного в чемпионате России тура пальму первенства в этой номинации можно смело отдавать главному оратору отечественного футбола современности — наставнику «Анжи» Александру Григоряну. Специалист снова не подвел поклонников своего таланта, выдав даже не один, а сразу несколько перлов после воскресного поражения махачкалинцев в выездной игре с «Локомотивом» (0:1).

Во время послематчевого интервью Григорян подверг жесткой критике форварда своей команды Константина Базелюка, а потом переключился на корреспондента, который хотел уточнить, признает ли тренер, что ошибся с заменами.

«Вам сколько лет? Конечно, я ошибся с заменами. Да, у меня был другой выбор. Мне кажется, вы хотите докопаться до какой-то сенсации в виде моего острого ответа. Вы мазохист?» — поинтересовался специалист.

Гол тура

На матч с «Краснодаром», который оказался для «Спартака» первым домашним в сезоне, красно-белые вышли сверхмотивированными. Две ничьи в стартовом туре — не то, чего ожидали болельщики от действующего чемпиона. Поначалу игра складывалась для хозяев непросто: «горожане» много атаковали и имели несколько хороших шансов открыть счет. Москвичи тоже не отсиживались в обороне, их активность в атаке привела к назначению в ворота быков пенальти, который реализовал Квинси Промес.

Окрыленные успехом спартаковцы помчались вперед и в концовке первой половины игры получили право исполнить перспективный штрафной. К мячу подошел Лукас Фернандо, который шикарным обводящим ударом поставил в тупик голкипера «Краснодара» Андрея Синицына и стал автором «гола в раздевалку», предопределившим исход встречи.

Характер тура

В третьем туре РФПЛ была зафиксирована всего одна волевая победа, которая по совместительству стала первой для казанского «Рубина» после возвращения в команду Курбана Бердыева. В домашней игре с тульским «Арсеналом» клуб из столицы Татарстана предсказуемо имел территориальное преимущество, но первыми отличились гости: навес Кирилла Комбарова эффектным ударом в падении замкнул Игорь Шевченко.

«Рубин» не опустил рук и в середине второго тайма казанцам удалось сравнять счет: после розыгрыша углового отличился Алекс Сонг. А через 14 минут судья в спорной ситуации после единоборства форварда хозяев Сердара Азмуна с защитниками указал на точку. Пенальти уверенно реализовал Мийо Цакташ, принеся команде Бердыева долгожданную победу.

Прорыв тура

Полузащитник Александр Зуев в премьер-лиге успел поиграть за «Спартак», которому принадлежит до сих пор, «Крылья Советов» и «Ростов» (выступает за клуб на правах аренды в этом сезоне). До выездной встречи ростовчан с «Амкаром» на счету хавбека было 35 матчей в элите российского футбола и пугающая для атакующего игрока цифра ноль в графе «забитые мячи».

36-я встреча в премьер-лиге стала для Зуева счастливой. Хавбеку удалось огорчить пермяков ударом в дальний угол из пределов штрафной. Мяч оказался единственным в игре и принес ростовчанам первую победу в сезоне.

«Я, наверное, сейчас самый счастливый человек в мире. Все-таки это мой первый гол в премьер-лиге, который я ждал очень долго. Много раз был рядом, но забить никак не получалось, а сегодня наконец прорвало. Решился на удар, получилось, что попал точно в угол», — рассказал игрок официальному сайту «Ростова» после матча.

Алексей Гусев

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