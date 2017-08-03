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Легли под мерседес

Почему суд и следствие встали на сторону давившего «стопхамовцев» водителя

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Кадр: страница Дмитрия Чугунова во «ВКонтакте»

В Петербурге полным ходом идет беспрецедентное расследование в отношении активистов движения «СтопХам», сбитых нарушителем ПДД, когда они пытались помешать ему ехать по тротуару. Им вменяют умышленную порчу имущества из хулиганских побуждений. «Лента.ру» вместе с профессором, доктором юридических наук Сергеем Максимовым детально разобрала ситуацию с точки зрения уголовного права, опираясь на видеозапись инцидента и документы, оказавшиеся в распоряжении редакции.

По тротуару — с ветерком

Эта скандальная история случилась еще весной. Утром 10 апреля активисты «СтопХам» в привычной для них манере «мешали» водителям ездить по пешеходной дорожке на Малоохтинском проспекте. Большинство нарушителей ПДД соглашались вернуться на проезжую часть, пока на горизонте не появился серебристый Mercedes E-250. Машина на солидной скорости подъехала к активистам, перекрывшим дорогу, и сначала остановилась.

Но затем водитель нажал на газ — и молодые люди оказались на капоте, а потом и на земле. Последовала короткая перепалка; водитель сообщил, что торопится в школу, и скрылся с места событий; позже он заявит, что на пассажирском сиденье машины в это время находился малолетний ребенок.

Пострадавшие активисты вызвали на место происшествия сотрудников ГИБДД и врачей скорой помощи; стражи порядка составили по факту инцидента протокол, а медики забрали одного из «стопхамовцев» в больницу. Вскоре после этого стороны конфликта обменялись любезностями: представители «СтопХама» написали заявление в полицию о возбуждении против водителя уголовного дела по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»), а водитель мерседеса Илья Коломиец потребовал завести на активистов дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений»), так как в результате инцидента у машины, принадлежащей его супруге, оказалось повреждено лобовое стекло.

Ушел из-под удара

По данным «Фонтанки», Илья Коломиец бизнесмен, совладелец компаний «МВБ», специализирующейся на торговле лесом и строительными материалами, и «Петрострой», производящей бетонные смеси. Фирмы выигрывали конкурсы главного управления спецстроительства по Северо-Западу (ГУССТ № 3 при Спецстрое России). Проще говоря, в Санкт-Петербурге Коломиец — фигура весьма серьезная.

10 июля глава движения «СтопХам» Дмитрий Чугунов на своей странице в Facebook выложил скриншоты постановления судебного участка №87 города Санкт-Петербурга, которое свидетельствовало о том, что по итогам событий 10 апреля в отношении Ильи Коломийца завели дело по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся». Вот выдержка из документа:

«Согласно материалам дела (...) Коломиец (...) двигался по тротуару вдоль Малоохтинского проспекта, был остановлен мужчинами, которые вели себя агрессивно, наносили повреждения автотранспортному средству, запрыгивали на передний капот автомобиля. Восприняв действия нападавших как реальную угрозу своей жизни и здоровья, а также как реальную угрозу жизни и здоровья своего малолетнего ребенка, ехавшего в машине, опасаясь продолжения дальнейших агрессивных действий, направленных на порчу автотранспортного средства остановившими его мужчинами, Коломиец (...) покинул место происшествия и направился в органы полиции».

Итог такой версии событий закономерен: суд постановил прекратить производство по делу об административном правонарушении в отношении Коломийца «в связи с действием лица в состоянии крайней необходимости».

Двойной наезд

Если бизнесмен Коломиец в итоге полностью оправдан, то ситуация с активистами «СтопХама» развивалась в прямо противоположном направлении. Несмотря на то что в результате ДТП именно они, а не Илья Коломиец, получили травмы (пусть и несерьезные), следствие посчитало, что общественники, а не водитель виновны в произошедшем. Подтверждение тому — постановление о возбуждении уголовного дела, имеющееся в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно документу, следователь отдела полиции Красногвардейского района Санкт-Петербурга по фамилии Филиппова, рассмотрев обстоятельства инцидента на Малоохтинском проспекте, постановила следующее:

«Неустановленное лицо (...) умышленно, из хулиганских побуждений повредило автомобиль, (...) принадлежащий гражданину Коломийцу, причинив своими действиями материальный ущерб последнему на сумму 78 390 рублей, что является значительным».

В итоге следователь Филиппова постановила возбудить в отношении неустановленных лиц уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия»). Максимальная санкция по этому обвинению — пять лет лишения свободы.

Толстый намек

Как следует из поста Дмитрия Чугунова, одной из причин того, что суд оправдал Илью Коломийца, стал неправильно оформленный протокол: сотрудники полиции «потеряли» оригинал и сделали повторный другим числом. Странности на этом не заканчиваются. Чугунов отмечает: каким-то образом водителю мерседеса удавалось быть в курсе всех действий активистов по подаче заявлений в МВД, Следственный комитет России (СКР) и прокуратуру; более того, он спешил уведомить об этом самих заявителей при помощи соцсетей.

При этом создатель «СтопХама» пишет, что Илья Коломиец свободно попадал в кабинеты силовиков, после чего их действия «носили слаженный, но очень односторонний характер». Кроме того, Чугунов отмечает, что когда активиста вызвали на допрос в СКР, там же присутствовал и Коломиец: «он уговаривал по-дружески признать, что [активист] сам умышленно прыгнул на стекло его авто, чтобы повредить его».

Лидер «СтопХама» заявил, что активисты напишут заявление в управление собственной безопасности (УСБ) по Санкт-Петербургу с просьбой проверить компетенции и правомерность действий сотрудников правоохранительных органов, а также заявления в Генпрокуратуру и ее региональное управление на предмет законности и обоснованности действий сотрудников МВД, СКР и прокуратуры Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Лишь после поста Дмитрия Чугунова дело о конфликте активистов с Ильей Коломийцем получило широкую огласку.

Абстрагировались от конфликта

За официальным комментарием «Лента.ру» обратилась в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Там сообщили, что 10 апреля разбираться в ситуации на Малоохтинском проспекте выехали сотрудники полиции Красногвардейского района. При этом машина на месте ДТП отсутствовала, а у потерпевшего «были зафиксированы телесные повреждения, подтвержденные медицинским учреждением».

В региональном управлении МВД отмечают, что в отношении водителя мерседеса были составлены протоколы по двум статьям КоАП РФ: 12.15 («Движение по тротуару в нарушение ПДД») и 12.27 («Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он является»). Кроме того, в отношении водителя завели административное производство по статье 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»). В итоге за езду по тротуару Коломийца оштрафовали, протокол по статье 12.27 КоАП РФ направили в суд.

Какова судьба производства по статье 12.24 КоАП РФ — в региональном управлении МВД не уточняют. Как следует из ответа ведомства, водитель подал встречное заявление о повреждении транспортного средства, итогом которого стало возбуждение уголовного дела по части 2 статьи 167 УК РФ. Это решение было утверждено прокуратурой, подчеркивается в ответе на запрос из «Ленты.ру».

«Ни в отношении сотрудников ГИБДД, ни в отношении следователей УМВД России по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга, которые принимали и принимают участие в расследовании данного инцидента, жалоб и претензий не поступало. В случае их поступления они будут рассмотрены в установленном законом порядке», — заключают в региональном управлении МВД.

По гамбургскому счету

«Сложно допустить, что водитель не понимал, что нарушает ПДД. Бывают ситуации, когда нужно срочно отвезти человека в больницу и прочее (по закону это называется "крайняя необходимость"). Но в таком случае, единственный способ использовать для проезда тротуар — это попросить пешеходов его освободить. Судя по кадрам, машина ехала неспешно, что ставит под сомнение версию о крайней необходимости», — говорит доктор юридических наук, профессор, заведующий сектором уголовного права, криминологии и проблем правосудия Института государства и права РАН Сергей Максимов.

Эксперт отмечает: водитель не мог находиться и в состоянии необходимой самообороны, поскольку у активистов не видно ни оружия, ни предметов, похожих на него. Неочевидно в действиях членов «СтопХама» и нападения — впрочем, как и признаков действий, направленных на причинение имущественного вреда. А размещение наклейки на автомобиле порчей имущества можно назвать лишь с натяжкой.

«Я впервые в жизни столкнулся с такой квалификацией. Не хочу давать оценку действиям следствия — ее даст суд. Понятно, что в ситуации, когда активист "СтопХама" прыгнул на лобовое стекло мерседеса, он действовал рефлекторно. Но даже если бы он прыгнул умышленно — это нельзя было бы рассматривать как преступление: молодой человек по сути оборонялся. Что касается водителя, то ему, я считаю, очень повезло. Ситуация могла окончиться трагедией — и в этом случае его действия надлежит квалифицировать по статье об убийстве с косвенным умыслом».

По мнению ученого, исходя из действующего законодательства и многолетней практики, действия водителя могут содержать в себе признаки преступления. «Во-первых, он ехал по тротуару, нарушая ПДД. Во-вторых, водитель оказал сопротивление лицам, выполняющим свой общественный долг. В УК РФ есть статья 213 "Хулиганство"; ее часть 2 предусматривает наказание за сопротивление иному лицу, "пресекающему нарушение общественного порядка". Максимальная санкция по ней — семь лет лишения свободы. Как мне кажется, хулиганство при отягчающих — это правильная и довольно точная оценка поступка водителя», — резюмирует Сергей Максимов.

***

Накануне публикации лидер петербургского подразделения «СтопХам» Александр Богловский сообщил «Ленте.ру», что недавно между потерпевшими активистами и водителем мерседеса была проведена очная ставка. В ближайшее время защита участников «СтопХама» намерена обратиться в суд с аппеляцией и обжаловать решение, которое фактически признает Коломийца потерпевшей стороной. В данный момент ответственность — причем уголовная — грозит лишь активистам, остановившим мерседес.

Иван Петров
Алексей Стейнерт

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