Наука и техника
 
Последние новости
Глава Минэнерго Украины допустил техническую неготовность к транзиту газа
МИД Польши назвал «Северный поток-2» средством шантажа Центральной Европы
Болельщики «Спартака» проводили Кержакова шуткой про воробьев
«Лысый из Brazzers» вместе с коллегами изучил претензии зрителей
Власти Венесуэлы обвинили гражданских лиц и дезертира в нападении на базу
Движение на трассе М7 во Владимирской области восстановлено
В коалиции США обосновали применение фосфорных бомб при ударе по Ракке
Популярные новости
Каррера объяснил разгромное поражение «Спартака» от «Зенита»
«Лысый из Brazzers» вместе с коллегами изучил претензии зрителей
МИД Польши назвал «Северный поток-2» средством шантажа Центральной Европы
В коалиции США обосновали применение фосфорных бомб при ударе по Ракке
Болельщики «Спартака» проводили Кержакова шуткой про воробьев
Глава Минэнерго Украины допустил техническую неготовность к транзиту газа
Бурятский прокурор и его жена утонули при попытке спасти мальчика

Нашпиговали

Зачем США и Китай проводят эксперименты над людьми

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр из фильма «Человеческая многоножка»

Все больше стран отказываются от неприкосновенности человеческих эмбрионов и проводят исследования в области генетических манипуляций. Появились первые научные работы из США и Китая, в ходе которых созданы модифицированные зародыши людей. «Лента.ру» разбирается, принесут ли эти эксперименты пользу, чем они угрожают человечеству и почему были под запретом.

2 августа 2017 года журнал Nature опубликовал статью, в которой раскрывались подробности первого в истории США эксперимента, бросившего серьезный вызов поборникам этики и морали. Ученые из Орегонского университета здоровья и науки применили технологию CRISPR, чтобы изменить ДНК эмбрионов человека. Ранее подобные манипуляции в Америке считались недопустимыми, а кое-где в мире, в том числе в России, запрещены и сейчас. При этом исследователи руководствовались благородной целью: исправить генетический эффект, являющийся причиной смерти молодых людей, чаще всего спортсменов.

Мутация MYBPC3 вызывает гипертрофическую кардиомиопатию — наследственный порок сердца, который присутствует у одного из пятисот человек. Она характеризуется нарушением расположения мышечных волокон в миокарде, что приводит к его гипертрофии. Чаще всего заболевание проявляется в молодом либо среднем возрасте. Его коварство заключается в том, что примерно треть больных ни на что не жалуется, и единственным симптомом является внезапная смерть.

Хотя гипертрофическая кардиомиопатия может вызываться разными мутациями, наиболее частая ее причина — MYBPC3. Ученые решили протестировать метод, который позволит предотвратить передачу дефектного гена от родителей детям. Если только один из родителей имеет гетерозиготную мутацию — новыми носителями дефектного гена окажутся 50 процентов детей. Исследователи попробовали изменить это, исправив MYBPC3 у эмбрионов, чтобы они стали потенциально пригодными для переноса в матку и дальнейшего развития.

CRISPR–Cas9 — это молекулярная система, которая позволяет вырезать из ДНК определенные участки, которые затем заменяются другими. Она состоит из двух основных компонентов: белковые «ножницы» Cas9 и затравка в виде особой молекулы, называемой направляющей РНК. Последняя присоединяется к нужному участку ДНК и указывает Cas9 место, где нужно произвести разрез. После этого клетка активирует механизмы, которые «ремонтируют» разрез, вставляя в то место новую цепочку ДНК. Используя эту технологию, ученые получили эмбрионы, в которых была не только удалена MYBPC3, но и вставлена на ее место нормальная нуклеотидная последовательность. При этом исследователи не нашли в модифицированных зародышах мутации, которые могли бы стать побочным эффектом от применения CRISPR-системы.

Одно из строгих условий эксперимента — уничтожение полученных эмбрионов. Им было позволено развиваться лишь несколько дней. Правительство США не разрешает проводить исследования, в которых может быть получен генетически модифицированный ребенок. С одной стороны, это оправдано тем, что технология развита недостаточно, чтобы обеспечить безопасность и здоровье людей, над геномом которых проводились манипуляции. Биотехнологические методы, в том числе CRISPR-система, не работают с идеальной точностью и могут привести к возникновению нежелательных изменений.

Это одна из причин, по которым критиковали работу китайских исследователей — именно они стали пионерами в области генетической модификации человеческих эмбрионов в 2015 году. Хотя ведущий специалист Цзюньцзю Хуан (Junjiu Huang) взял для опытов, по его словам, нежизнеспособные эмбрионы, ему не удалось убедить научное сообщество в правильности своих действий. Из 86 зародышей только в четырех сохранились необходимые изменения, а CRISPR часто «била мимо цели», редактируя геном в незапланированных участках. Кроме того, журналы Nature и Scienсe отказались принимать его работу к публикации из-за этических проблем, связанных с модификациями зародышей человека.

Тогда Эдвард Ланфьер (Edward Lanphier), президент компании Sangamo Biosciences, которая специализируется на редактировании ДНК в клетках взрослых людей, заявил, что подобные исследования нужно приостановить и провести широкую дискуссию о возможности экспериментов с человеческими зародышами. Китайский эксперимент он назвал провальным. Цзюньцзю Хуан не согласился с точкой зрения западного научного сообщества и продолжил работать над совершенствованием своего метода.

Директор Национальных институтов здравоохранения США (NIH) Фрэнсис Коллинз (Francis Collins) заявил, что он и его коллеги считают неприемлемым редактирование ДНК эмбрионов даже в научных целях, и NIH не намерены выделять никаких средств на подобные исследования.

Спустя два года ученые из Орегона добились того же, что китайский исследователь, однако они не могли проверить, превратятся ли эмбрионы в здоровых детей. При нынешней ситуации клиническое применение данного метода — дело отдаленного будущего. Проблема в том, что существующее законодательство США позволяет проводить эксперименты с зародышами человека только при финансировании их неправительственными и частными организациями. Конгресс отказывается выделять бюджетные деньги на подобные исследования, что сильно тормозит развитие этой области.

Ситуация вокруг биотехнологий и модификаций генов осложняется отношением к этому направлению некоторых влиятельных лиц и правительственных организаций. К примеру, Национальное разведывательное управление США в 2016 году выпустило ежегодный бюллетень, в котором инструменты редактирования геномов были включены в раздел оружия массового поражения. Это признак растущего беспокойства по поводу быстрого развития технологий, которому дало толчок применение CRISPR-систем.

В то же время зимой этого года Национальная академия наук США выпустила доклад, в котором утверждается, что ученые должны иметь возможность редактировать гены в человеческих эмбрионах в исследовательских целях. Речь не идет о выращивании идеальных людей, как это показано в фильме «Гаттака». Прежде всего необходимо выяснить в деталях, как происходит развитие зародыша, какую роль и на каком этапе эмбриогенеза в этом процессе играют отдельные гены. Также допускается лечение тяжелых наследственных заболеваний при отсутствии других разумных альтернатив. Естественно, все это должно проводиться под строгим контролем и при одобрении общественности.

Предложенные рекомендации актуальны лишь в том случае, если запрет на создание генетически модифицированных людей все же будет снят. Это станет возможным только при достижении консенсуса о безопасности этой технологии. Сейчас же обеспокоенность общественности лишь растет. В этом велика роль непонимания того, чем на самом деле занимаются ученые. Однако сам факт проведения исследования учеными из Орегона дает надежду на то, что эта проблема будет решена.

Что касается других стран, то в феврале 2016 года правительство Великобритании разрешило исследователям проводить эксперименты по редактированию геномов эмбрионов человека. Конечная цель ученых — решить проблему выкидышей. Специалисты хотят определить гены, активнее всего действующие в первые дни жизни плода, когда эмбрион формирует клетки — основу будущей плаценты.

В России ситуация гораздо сложнее. Ее красноречиво иллюстрирует тот факт, что с 1 января 2017 года в нашей стране запрещено создавать эмбрионы человека в целях производства биомедицинского клеточного продукта, а также использования биоматериала, полученного путем прерывания (или нарушения) процесса развития человеческого эмбриона, для разработки, производства и применения биомедицинских клеточных продуктов. О серьезном обсуждении возможности генетической модификации эмбрионов человека речь пока не идет.

Александр Еникеев

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
CRISPR fixes disease gene in viable human embryos
Зараженных суперинфекциями людей вылечат вирусами
Созданы неуязвимые для респираторных вирусов свиньи
Найден эффективный способ редактирования ДНК
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:00 5 августа

«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»

Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
13:27 4 августа

Стартовало производство iPhone 8

00:10 1 августа

Румыны украли iPhone на полмиллиона евро из мчащегося фургона

15:38 4 августа

В Солнечной системе заметили гигантский катаклизм

Наука и техника00:1012 июля

«Товарищ Коба хороший работник»

Почему Сталин осторожничал в 1917 году
14:4724 июля

Microsoft похоронит Paint

11:48 4 августа

Американские бомбардировщики погонятся за Луной

14:38 4 августа

В Мексиканском заливе образовалась гигантская мертвая зона

Наука и техника00:04 4 августа

Ядрена вошь

Ученые обманули время и поймали неуловимого призрака
20:5619 июля

«Древнейший смайлик» нашли в Турции

07:02 4 августа

Раскрыто влияние порнографии на поведение мужчин

19:01 3 августа

В МГУ отфильтровали воздух

Россия
Александр Демахин«Сергиев Посад — не придаток монастыря»
Учитель Александр Демахин о своем увольнении и содомистской постановке
Николай Киреев«Благословите, батюшка, ибо я сутенер»
Мог ли сельский священник наладить транзит проституток в Россию
«Мужчина создал перевернутый мир абсурда»
Какие партии борются за укрощение женской любовью и царя
Движение на трассе М7 во Владимирской области восстановлено
В РПЦ прокомментировали скандал со священником-сутенером
Кругом измена, трусость и обман
Православные царебожники по всей стране направили молитвы против «Матильды»
Трассу М7 перекрыли из-за рухнувшего моста
Все материалы
Мир
Нападение на кафе Lindt в СиднееКенгуру-шахид
Укуренные горе-джихадисты режут неверных прямо на улицах Австралии
Федор Лукьянов: Холодная война против всех
Новая политика США угрожает интересам не одной только России
Человек с наркотической зависимостьюАмериканская наркотическая чума
Как врачи, сами того не ведая, обрекли США на настоящую эпидемию
Власти Венесуэлы обвинили гражданских лиц и дезертира в нападении на базу
МИД Польши назвал «Северный поток-2» средством шантажа Центральной Европы
Более 170 тысяч человек выступили против выделения жене Макрона денег из бюджета
Памятник погибшему в Сирии офицеру Прохоренко открыли в Италии
Все материалы
Бывший СССР
Дмитрий РогозинКишинев, которого нет
Как разгорался скандал вокруг сорванного визита Рогозина в Молдавию
Глава Минэнерго Украины допустил техническую неготовность к транзиту газа
В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками позиций «Правого сектора»
Задержанный в витебском притоне священник оказался сутенером
Украинская прокуратура захотела вызвать Scooter на допрос
Журналист из США принял православие и женился на жительнице ДНР
Президент Молдавии попросил Россию воздержаться от санкций из-за Рогозина
Все материалы
Финансы
Дональд ТрампРасширение хамства
Как закон о противниках Америки бьет по экономике России и ЕС
Банк России предсказал нулевую инфляцию в августе
Убытки Италии от российского продэмбарго оценили в 12 миллиардов евро
Киев выплатил МВФ первый взнос за кредит 2014 года
В России создали кошерную криптовалюту
Ставки по ипотеке в России упали до исторического минимума
«Югра» отвергла обвинения ЦБ в кредитовании проектов акционеров
Все материалы
Бизнес
Страсти по OPAL
Можно ли снять с российского газа украинскую наценку
Сырная феерия
Репортаж с подмосковного фермерского фестиваля
Бертран Бонвин«Сокращение производства сигарет будет происходить постепенно»
О будущем табачных компаний президент «Филип Моррис Интернэшнл» в России и Беларуси Бертран Бонвин
Минэнерго прокомментировало расширение санкций ЕС из-за турбин Siemens
«Алроса» пересмотрит план производства из-за аварии на руднике «Мир»
В «Ростехе» отреагировали на новые санкции ЕС
Чубайс поторговался и купил спрей за нанокотики
Все материалы
Силовые структуры
Перестрелять закон
Как на Западе борются с оружейными запретами
Транспортировка раненого к автомобилю скорой помощиПотрачено
Как «банда GTA» вышла из игры
Расстреляли на пробежке
В Москве застрелили гендиректора нового океанариума, не оставив зацепок полиции
Подвыпивший безработный обстрелял военнослужащих в Петербурге
Рецидивист напал на американского журналиста в Подмосковье
Следствие выдвинуло версию убийства гендиректора «Крокус Сити Океанариума»
Прокуратура Краснодарского края изучит доходы чиновницы с 600 гектарами земли
Все материалы
Наука и техника
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Нашпиговали
Зачем США и Китай проводят эксперименты над людьми
Ядрена вошь
Ученые обманули время и поймали неуловимого призрака
Стартовало производство iPhone 8
В Солнечной системе заметили гигантский катаклизм
Вверх-вниз
SpaceX приготовился хоронить «Роскосмос»
Американские бомбардировщики погонятся за Луной
Все материалы
Спорт
«Потекло-о-о-о-о!!!»
В сети посмеялись над разгромом «Спартака» на затопленном стадионе
Обошел на скорости
Последнюю стометровку в карьере Болт проиграл любителю амфетаминов и допинга
Спокойной ночи, мистер
Как «Зенит» на Крестовском нанес самое крупное поражение Массимо Каррере
Болельщики «Спартака» проводили Кержакова шуткой про воробьев
Каррера объяснил разгромное поражение «Спартака» от «Зенита»
«Зенит» забил пять мячей «Спартаку» в матче чемпионата России
На стадионе «Санкт-Петербург» снова протекла крыша
Все материалы
Культура
«Его мозг умер, а органы изъяли для трансплантации»
Британский нейрохирург Генри Марш о трудных врачебных решениях
«Без идеологического гламура»
5 важных старых книг: выбор Алексея Варламова
Тино СегалЭто не пропаганда
Художник Тино Сегал заставит московских зрителей попасть в «ситуацию»
Лидера Scooter призвали исключить из жюри телешоу после выступления в Крыму
Черное снова в моде
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Темной башни» до «Леди Макбет»
«Часто спрашивают, Нальчик — это Россия вообще?»
Кто снял лучший российский фильм этого года
Гитарист The Rolling Stones сообщил о раке легких и отказе от химиотерапии
Все материалы
Интернет и СМИ
«Человек должен дать повод затроллить и выстегнуть»
Провинциальный актер прославился, выстебывая Дружко и других звезд YouTube
«Лысый из Brazzers» вместе с коллегами изучил претензии зрителей
Порошенко высмеяли за полет на МиГ-29
Журналиста Fox News отстранили от работы за рассылку аморальных фотографий
Остановивший глобальную хакерскую атаку программист признался в создании вирусов
Гигантская чайка ворвалась в прямой эфир прогноза погоды
«Фонтаны отключили везде, но наши мальчики не сдаются»
Избиение корреспондента НТВ стало лишь началом празднования Дня десантника
Все материалы
Ценности
В Йюхен путь лежит
Европейские автораритеты на аукционе в замке Шлосс-Дик
Совсем стыд потеряли
Жители мегаполисов выходят на улицы как на пляж
«Американцы — неубиваемы»
Московский страховщик и его любимый Cadillac
Daimler занялся летающими электромобилями
Первый электрический Jaguar признали самым значимым концепт-каром года
Uniqlo начал продавать вещи через торговые автоматы
Coach пустил татуировки Селены Гомес на визитницы
Все материалы
Путешествия
КубачиНе «Приорой» единой
Чем по праву может гордиться Дагестан
Лариса Аханова: «За это можно душу продать»
О самых вкусных блюдах, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни
Котлеты, церкви, телескоп
Почему нужно бросить все и провести выходные в Тверской области
В Абхазии рассказали о массовых отказах туристов от поездок в республику
Россиянин утонул в Мексике во время плавания по сенотам
Латвия изменит процедуру оформления виз российским туристам
The Rhinefall near Schaffhausen, SwitzerlandПутешествие с азартом
Как изучить другую страну и добиться победы
Все материалы
Из жизни
Есть проблема
Кто и зачем рассказывает в Instagram о своих бедах и болезнях
«Первое впечатление: местные — злые и наглые»
История москвички, переехавшей в Израиль
Жим или режим?
Женщины в декрете все чаще становятся фитнес-звездами
Пытавшийся пристрелить броненосца техасец получил рикошетом пулю в лицо
Женщина искусала собаку в метро Торонто
Сукам повезло
Эти собаки проводят летние каникулы лучше, чем вы
Две афроамериканки устроили погром в ресторане из-за холодных наггетсов
Все материалы
10 сверхнадежных автомобилей
Машины, способные проехать 320 000 километров и больше
Тест-драйв самого быстрого Bentley в истории
Ездим на Bentley Continental Supersports
15 вооруженных летающих автомобилей
Как выглядели бы современные машины, если бы оказались в будущем и смогли летать
Как японцы состаривают автомобили
Новые машины из Японии, которые тюнеры превращают в старые
Электрокар Chevrolet оказался лучше Tesla
VW показал дизайн самого дешевого кроссовера
Toyota и Mazda договорились о совместной разработке электрокаров
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы