Блокчейн гарантирует

Технология, благодаря которой возникли и успешно развиваются так называемые криптовалюты, например биткоин, способны безопасно передавать любую информацию, не только финансовую. Грузоперевозчик «Деловые линии», компания «Ренессанс страхование» и системный интегратор BIA-Technologies запускают систему страхования автомобильных грузов на основе блокчейна.

Эта технология по-прежнему ассоциируется прежде всего с биткоином, самой популярной криптовалютой. Между тем блокчейн давно живет собственной жизнью, находя себе все новое применение. Недаром председатель правления Сбербанка Герман Греф говорил об этой технологии как о новом интернете.

Что же такое блокчейн? Это распределенная (то есть хранится в интернете на множестве компьютеров одновременно) база данных, состоящая из цепочки сформированных определенным образом блоков транзакций. Причем транзакции могут быть какими угодно (финансовые операции, факт заключения сделок, изменение местонахождения груза и т.п.). И записи в этой базе данных невозможно подделать, поскольку каждый блок информации хранит в себе все данные о предшествующих изменениях и подписан специальным математическим алгоритмом, скреплен своего рода «электронной печатью». Данные, напомним, не хранятся в каком-то одном определенном месте — они распределены между множеством компьютеров, которые могут быть отдалены друг от друга на тысячи километров. Это и гарантирует их защиту — чтобы взломать систему, нужно получить доступ к базам данных всех компьютеров системы одновременно, но даже в этом случае подменить «электронную печать» крайне сложно, скорее всего, вообще возможно. Если данные не уничтожены хотя бы на одном компьютере, все легко полностью восстановить.

Евросоюз планирует использовать блокчейн при голосовании на выборах. Швеция — для ведения реестра земельных участков. В России, в Новгородской области тестируется аналогичное решение. Премьер Дмитрий Медведев поручил Минкомсвязи и Минэкономразвития рассмотреть перспективы применения блокчейна при подготовке программы «Цифровая экономика». Недавно «Лента.ру» рассказывала о том, как блокчейн защищает от подделок молока и мяса. И вот теперь технология внедряется на рынке страхования автомобильных грузов.

Планируется связать все данные о перевозке: вводные об отправителях и получателях, сопровождающие документы, корректировки, образовавшиеся по ходу транспортировки. Технология предоставит всем участникам сделки объективную информацию о любых ее параметрах и гарантирует невозможность несанкционированных изменений документов. Благодаря блокчейну отправители грузов избавятся от бумажного документооборота, кардинально уменьшатся затраты времени и ресурсов на обработку документов, все взаимоотношения с партнерами перейдут в электронную форму. Страховой бизнес сможет разрабатывать индивидуальные страховые продукты для каждого контрагента исходя из истории взаимоотношения с ним, снизится риск возникновения ошибок, сократятся расходы на обработку данных.

«Решение открывает целый спектр возможностей: от построения мультипараметрической системы индивидуальной тарификации грузоперевозок с использованием скоринговой модели на основе детального анализа страховых случаев до разработки комплексного предложения по страхованию исходя из специфики и потребностей бизнеса каждого клиента», — комментирует вице-президент «Группы Ренессанс страхование» Денис Быстров.

Запускают систему перевозчик «Деловые Линии», «Группа Ренессанс Страхование» и системный интегратор BIA-Technologies. До сентября 2017 года все будет работать в закрытом тестовом режиме, затем состоится запуск пилотного варианта. «Инновация укрепит доверие между всеми участниками процесса страхования», — считает директор управления маркетинга и коммерции ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.

«В решении, предложенном BIA-Technologies, собраны лучшие мировые инновации в области защиты бизнес-коммуникаций и построения распределенных высоконагруженных систем. Разработанная система представляет собой сеть типа "консорциум" на платформе Hyperledger, защищенную как современными криптографическими средствами, так и классическими способами защиты информации. Платформы Hyperledger поддерживаются крупнейшими мировыми производителями программного обеспечения, такими как IBM, American Express, Intel, CISCO, SAP и другими. Недавно одна платформа вошла в список проектов, поддерживаемых Linux Foundation. В компании BIA-Technologies также ориентировались на то, что платформа — решение с открытым кодом и может использоваться условиях импортозамещения и ограничения трафика. Этот проект позволит нам с партнерами сформировать облик будущей экосистемы страхования в логистической отрасли», — прокомментировал исполнительный директор компании BIA-Technologies Сергей Барыкин.

«Основное преимущество блокчейн-технологий — их прозрачность. Это может пригодиться для облегчения транзакций практически в любой сфере, в том числе и грузоперевозках, — отмечает исполнительный директор HEADS Consulting Никита Куликов. — Для страхования блокчейн несомненно будет значимой и необходимой технологией. Чем больше страховщик знает о застрахованном лице, обо всех обстоятельствах и судьбе объекта страхования, тем более выгодные тарифы он сможет предложить клиенту».

В грузоперевозках блокчейн способен заменить всю работу с документами, облегчив жизнь как перевозчику, так и клиенту и в случае необходимости — любому проверяющему органу, от Роспотребнадзора до таможни, говорит Куликов. Также блокчейн может объединить в единый смарт-контракт всю историю и судьбу каждой конкретной сделки, тем самым автоматизировав и работу налоговых органов. Таким образом, перспективы данной технологии в рассматриваемом сегменте крайне оптимистичны, заключает эксперт.