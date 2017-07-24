Ученые создали защиту молока с помощью технологии блокчейн

Петербургские ученые создали систему защиты молочной продукции от подделок с помощью технологии блокчейн. Об этом в понедельник, 24 июля, рассказал ТАСС руководитель проекта Дмитрий Гаранин.

По его словам, каждая упаковка, коробка и палета с молочной продукцией получат уникальный код в системе, с помощью которой покупатели смогут отслеживать все процессы производства конечного продукта. «Наша разработка ударит по производителям фальсифицированной молочной продукции и позволит вытеснить их с рынка», — подчеркнул он.

Буквенно-числовой или QR-код потребители смогут считывать с помощью специального приложения на мобильном телефоне, пояснил Гаранин. Он отметил, что внедрение технологии блокчейн в пищевую промышленность начнется с молочных продуктов, поскольку, по оценке ученых, объем производимого в России молока на 40 процентов меньше продаваемой в магазине готовой продукции.

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Проект подготовлен в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого. Новинку продемонстрируют правительству Ленинградской области.

Об инициативе ввести электронный сертификат на молочную продукцию с целью защиты ее качества в начале марта 2016 года министр сельского хозяйства России Александр Ткачев доложил президенту страны Владимиру Путину.

За несколько дней до этого глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что доля фальсификата в некоторых видах молочной продукции в России достигала 50 процентов. Наибольшее число нарушений выявлено в продукции с высоким содержанием жира — сыре и сметане.