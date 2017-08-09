«Мы всегда ладили с Липницкой»

Дон-Жуан и сердцеед, артистичный и харизматичный, дружелюбный весельчак — всеми этими эпитетами характеризуют 22-летнего фигуриста и хореографа-постановщика Мориса Квителашвили. Этому российскому грузину приписывают роман с Юлей Липницкой и близкие отношения с Аделиной Сотниковой. Но за презентабельной внешностью скрывается работяга, мечтающий покорить олимпийский пьедестал, помочь Грузии заявить о себе на международной арене и открыть свою школу фигурного катания.

Корреспондент «Ленты.ру» встретился с учеником Этери Тутберидзе и разузнал всю правду о его планах на будущее, об отношениях с Юлией Липницкой, о близких друзьях и недавней смене спортивного гражданства.

«Лента.ру»: Морис, прежде всего расскажите, на каких соревнованиях в этом сезоне мы сможем вас увидеть.

Квителашвили: Среди основных стартов — Гран-при во Франции, чемпионат Европы в Москве, Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане и чемпионат мира в Милане. В перерывах между этими соревнованиями планирую выступить на двух рейтинговых соревнованиях уровня В.

Олимпиада — главный старт из названных?

Слукавлю, если скажу нет, но в целом это лишь еще один старт, хотя Олимпийские игры — особые соревнования: планетарного масштаба, с особым духом. Удивительно, но я пока единственный грузин, отобравшийся в Пхенчхан. Знаю, что в Грузии есть сильные саночники и лыжники, но их отборочные старты еще впереди.

Расскажите о новых программах: сколько четверных заявите в грядущем сезоне? Наверное, не меньше шести?

Пока рано об этом говорить. В короткой программе сейчас пытаемся накатать старый набор: аксель, каскад 4-3 и флип. Если все пойдет хорошо, будем пробовать вместо флипа второй четверной.

Что касается музыки, то в этом сезоне для короткой программы мы выбрали 41-ю симфонию Моцарта. В произвольной программе три четверных, но вполне возможны какие-то новые идеи.

Пожалуй, у каждого фигуриста есть композиция, под которую он хотел бы поставить ту или иную программу. У вас она какая?

Мне очень нравилась песня Funny love Дана Балана — настолько, что я себе поставил показательную программу, с которой выступил на чемпионате Европы в Остраве на гала-концерте.

Почему у вас не складывались прокаты, когда вы выступали за Россию? На чемпионате Европы и чемпионате мира 2017 года, когда вы выступали за Грузию, публика увидела другого Мориса. Поговаривают, что ваше феноменальное выступление на континентальном первенстве заслуживало медали.

Этот вопрос мне задают очень часто. Аналогичный вопрос был адресован моему тренеру Этери Георгиевне на пресс-конференции и вице-президенту ISU Александру Рафаиловичу Лакернику на радиостанции «Маяк» после чемпионата мира в Хельсинки. Пожалуйста, не думайте, что я, выступая за Россию, не чувствовал ответственности и не был мотивирован. Это абсолютно не так. Основной причиной считаю резкий рост (Морис — один из самых высоких мужчин-одиночников — прим. «Ленты.ру») и усложнение контента. Не последнюю роль сыграли травмы, которые повалились как раз в тот период, когда мне предоставили возможность выступить на серьезных стартах. Все это в совокупности давило на психику.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Но в спорте при оценке возможностей основным критерием считается результат. Поэтому ко мне приклеился, к сожалению, ярлык «не очень стабильный». На этот счет я много наслушался некорректного и обидного в свой адрес.

Как появился вариант с Грузией?

К этому решению я шел очень долго. Думал, что если в этом году не получится — то все. Как раз олимпийский год. Очень хотел поехать на Олимпиаду, Европу, мир. Если бы я выступал за Россию, мои шансы отобраться на эти старты были бы невелики, поэтому мы выбрали другой путь — более реальный и взвешенный.

И как — не пожалели?

У меня нет никаких оснований жалеть о чем-то. Выступая за Грузию, я могу попадать на соревнования самого высокого уровня. Я раскрепостился, расправил плечи, стал катать программы чище и лучше. Отдельно хочу поблагодарить президента Федерации фигурного катания Грузии Маку Гиоргобиани: она делает все и даже больше, чтобы я успешно выступал на серьезных стартах. Конечно, не могу не поблагодарить Министерство спорта и национальный Олимпийский комитет Грузии за поддержку.

О российском этапе карьеры вспоминаю с ностальгией, ведь здесь мой дом, здесь я родился и вырос, научился всему, что умею и безгранично ценю. Меня часто спрашивают, гражданином какой страны я себя считаю, напоминая о двойном гражданстве. Этот вопрос из серии «Кто тебе ближе — мама или папа?» Это же абсурд. Если говорить образно, поскольку я родился и вырос в Москве, то Москва — мама. А выступаю я за свою историческую родину Грузию, за страну, которая меня финансирует и поддерживает, — это папа. Маму и папу уважаю и люблю одинаково (смеется).

Давно получили второе гражданство?

Уже полгода как. Получил второе гражданство и возможность выступать за Грузию в декабре.

Когда в Грузию собираетесь?

В сентябре, наверное. Пока у меня плотный тренировочный график.

На грузинском говорите?

Подтягиваю.

О конкуренции, судя по всему, речи не идет?

Почему? На самом деле среди молодежи есть хорошие ребята.

Фото: @moriskvit

Например кто?

Ираклий Майсурадзе. Очень талантливый фигурист, давно выступающий за Грузию на международных стартах. Ника Эгадзе — у него высокий потенциал: хорошо прыгает, но ему еще надо поработать над хореографией, растяжками, скольжением и катанием. К числу конкурентов отношу всех, с кем предстоит соревноваться на любых стартах.

Арбитры вам благоволят?

Больной вопрос. Не подобает спортсменам жаловаться по этому поводу, но для ясности приведу пример, а дальше судите сами. На чемпионате Европы в произвольной программе за технику мне дают второе место, а за компоненты — 11-е. На чемпионате мира в произвольной программе за технику — восьмое место, за компоненты — 18-е. В короткой — та же картина, а потом пишут, что заслуживал более высоких оценок по компонентам. В общем, видимо, пока не заслужил (улыбается).

Мужское фигурное катание — быстро прогрессирующий вид спорта. Еще десять лет назад один четверной наводил ужас на соперников, а сейчас некоторые фигуристы уже четверной аксель учат. Чем можно объяснить такой стремительный прогресс?

Чувством соперничества. Один начал, другие подхватили, и началась гонка. Почему он может, а мы — нет? Сначала пробовали на тренировках, потом добавляли четверные в программах, сейчас уже лутцем четверным не удивишь.

В чем причины регресса нашего мужского фигурного катания после ухода Плющенко и Ягудина? И чем можно объяснить успехи азиатских и американских фигуристов?

Причина регресса, на мой взгляд, — отсутствие стремления осваивать новые, сложные многооборотные прыжки, в отличие от азиатских спортсменов. Во времена Плющенко и Ягудина ставились задачи быть на голову выше соперников. К этому и стремятся сегодня лидеры первой пятерки. Многооборотные прыжки, которые казались сложновыполнимыми, начали осваивать первыми именно лидеры — не боялись рисковать. То же самое и по количеству четверных прыжков в одной программе не в ущерб зрелищной составляющей. Поэтому азиатские и американские фигуристы резко ушли вперед.

Вы тренируетесь у одного из лучших тренеров современности — Этери Тутберидзе. Какая атмосфера в группе во время тренировочного процесса?

Как вам сказать... Руководит тренировочным процессом Этери Георгиевна, и последнее слово за ней. Она очень сильный человек, все к ее мнению прислушиваются. Помимо спортивного воспитания она дает своим ученикам уроки жизни.

Фото: @moriskvit

Какова роль мужчин в группе?

Если вы имеете в виду нашего тренера по техподготовке Сергея Викторовича Дудакова и хореографа Даниила Марковича Глейхенгауза, то лучше, чем Этери Георгиевна, не скажешь: «Мы втроем — как стол на трех ножках». Каждый из нас — опора, и каждый несет огромную ответственность при подготовке каждого спортсмена в нашей команде.

В чем уникальность Евгении Медведевой? Вы же лично видели ее первые успехи, а затем и большие победы.

У нее очень сильный характер плюс неудержимая целеустремленность. Она упорно трудится изо дня в день. Я постоянно вижу, как она работает, не жалея себя. Она не делает себе поблажек и всегда находит внутренние резервы для достижения поставленных задач. Одним словом, как она неоднократно говорила, фигурное катание — ее жизнь.

Этот вопрос, уверен, вас утомил, но наши читатели очень интересуются: был ли у вас роман с олимпийской чемпионкой Юлией Липницкой?

Нет, это плод чужого воображения.

А вот вездесущая пресса неоднократно докладывала, что с пути ее сбил грузинский истребитель Морис Квителашвили. Есть чем ответить на это громкое заявление?

Ой... (смеется) Нельзя верить всему, что пишут в желтой прессе. Кому как не вам знать, что желтая потому и называется желтой, что специализируется на слухах и сплетнях. Я сам с удивлением прочитал, что якобы вскружил голову всем девочкам в группе. Потом мне приписали отношения с одной известной гимнасткой. Я с юмором отношусь к подобным слухам. Они были, есть и будут. С Юлей нас связывают только дружеские отношения, мы всегда ладили друг с другом. Всему остальному не верьте.

Поклонники фигурного катания давно любуются вашими совместными фотографиями с другой олимпийской чемпионкой — Аделиной Сотниковой. Расскажите о вашей дружбе.

С Аделиной дружим с детства — мы оба начинали кататься в ЦСКА. Всегда есть желание пообщаться и по возможности провести время вместе. Недавно Аделина приглашала меня на свой день рождения. Она очень позитивный человек, общение с ней доставляет огромное удовольствие.

Вы еще скажите, что у вас девушки нет.

А что? Так и напишите: «Сердце Мориса свободно». (смеется) Да, у меня есть подруги, но для серьезных отношений времени просто нет. Я на сборах сижу по 40 дней: утром встал, позавтракал, пошел на тренировку. Потом обед, отдых и вторая тренировка. Первые свободные минуты появляются после 22 часов. В таком режиме живу шесть дней в неделю. В единственный выходной встречаюсь с друзьями, общаюсь с родителями. Одного выходного не хватает, чтобы все успеть, а вы говорите «грузинский бабник». (улыбается)

В эру развития соцсетей, как мне кажется, время — не проблема.

У меня в Instagram всего пять тысяч подписчиков. Я им пользуюсь только для общения с друзьями, с которыми в реальной жизни встретиться времени нет.

Фото: @moriskvit

Есть идеи, куда направить свой талант после окончания спортивной карьеры?

Хочу стать тренером. У меня уже сейчас много учеников, которым нужен лед для полноценных тренировок. В редкие свободные минуты работаю с детьми, ставлю программы, хореографию, помогаю с техникой. Но моя самая большая мечта — открыть школу фигурного катания. Хочу подчеркнуть: в основном для тех, у кого нет возможности заниматься этим дорогим видом спорта. Для этого нужно серьезное финансирование и спонсорская поддержка от поклонников фигурного катания хотя бы на начальной стадии.

На что-нибудь время остается, кроме фигурного катания?

Не так давно попробовал себя в вокале. Вроде неплохо получилось. Мне говорят, что надо развивать талант, но я пока не могу — в силу отсутствия свободного времени.

Но на учебу же времени хватает. Расскажите, где учитесь, на какой специальности.

Учусь на тренера по фигурному катанию в Российском государственном университете физической культуры и спорта.

В институте появляетесь или только зачетку приносите?

Я же на заочном отделении учусь. Прихожу с индивидуальной ведомостью, беру задания у преподавателей и стараюсь все делать в максимальном объеме.

Напоследок давайте снова поговорим о спорте. В фигурное катание как попали? Был ли выбор заняться другим видом спорта?

Благодаря маме, в прошлом фигуристке — в свое время она выступала за сборную Грузии. Она привела меня в ЦСКА, но я мог попасть и в велоспорт. У меня папа в прошлом велогонщик, специализировался в гонках на треке. Но он был категорически против, так как в свое время получил серьезную травму. Поэтому он сразу сказал, что не позволит ни мне, ни моему брату заниматься этим видом спорта.

Не возникало конфликтов между родителями и тренерами?

Конечно, случались спорные ситуации, но до конфликтов никогда не доходило. Всегда общий язык находили. Мои родители — бывшие спортсмены, с дипломами института физической культуры, так что сами по сути тренеры, а папа еще и кандидат педагогических наук. То есть со спортивной «кухней» они хорошо знакомы, и кому, как не им, вникать в дипломатию общения с коллегами-тренерами.

Фото: @moriskvit

Случалось ли, что вы хотели бросить фигурное катание?

Помню, в 13 лет наступил переломный момент, когда я хотел все бросить и полностью переключиться на учебу. Недельку походил в школу, подсознательно понимая, что чего-то не хватает. Родители увидели и почувствовали, что надо как-то помочь мне определиться. Посадили за стол и спросили, хочу ли я продолжать кататься. Я прослезился и согласился. В итоге вернулся на каток.