«Вот эти два нигера самый огонь, покупаю»

С начала года на YouTube набирает популярность формат так называемых «реакций от иностранцев» — видео, на которых люди из США, Японии или Италии оценивают внешность российских знаменитостей, отечественную музыку и блюда национальной кухни. Ролики привлекают внимание миллионов зрителей из России, которые с упоением наблюдают за чужеземцами. «Лента.ру» выяснила, в чем секрет популярности каналов с реакциями иностранцев и почему российские пользователи массово подписываются на зарубежных «экспертов».

В чем соль?

«Реакции от иностранцев» — один из самых бюджетных форматов на современном YouTube. Для него не нужно уметь мастерски монтировать и играть на камеру, вкладывать деньги в съемки, расписывать сценарии и придумывать концепции. Все, что потребуется, — камера со штативом и парочка друзей из-за рубежа, готовых пробовать русские блюда, слушать российскую музыку и просматривать фото звезд шоу-бизнеса.

Все, что им нужно делать, — рассказывать зрителям о своих эмоциях и ощущениях. Сотни тысяч просмотров, а вместе с ними и тысячи долларов дохода обеспечены. К слову, названия «Иностранцы о русских. Почему русские как медведи?» и «Что американцы думают о России?» станут беспроигрышными вариантами для набора пары-тройки миллионов просмотров. Стоит ли говорить, что российские пользователи приходят в экстаз от каждого положительного высказывания о России.

Естественно, обязательное условие — знание английского или любого другого языка, которой потребуется для коммуникации с чужеземными «экспертами» и адаптации монологов для русскоговорящей аудитории. Плюсом будет проживание за рубежом, но это совсем не обязательно.

Иностранцы слушают русскую музыку

Самым популярным направлением среди «реакций» стали отзывы иностранцев на русскую музыку, в частности — на треки популярных российских рэперов. И это неудивительно: многие школьники с упоением просматривают ролик за роликом, внимая словам доморощенных гуру хип-хопа.

Самые смекалистые блогеры приглашают на съемки только чернокожих «экспертов». Дело в том, что подрастающая аудитория YouTube подвержена стереотипам: негры якобы обязаны профессионально разбираться в рэпе. «Вот эти два нигера самый огонь, покупаю», — восхищаются школьники.

Этим промышляет автор EvRosTV Ильяс. Несмотря на сравнительно небольшую аудиторию — 375 тысяч человек, его ролики стабильно набирают по нескольку миллионов просмотров и ежемесячно приносят более четырех тысяч долларов с коммерческих просмотров.

Концепция проста: проживающие в США чернокожие знакомые блогера отсматривают клипы русских рэперов, хвалят Оксимирона, Miyagi и Эндшпиля, смеются над Хаски и Витей АК-47, тем самым окончательно покоряя сердца малолетних зрителей. Ильяс же переводит английскую речь и, передразнивая говор негров, комично озвучивает чужеземных «экспертов».

С ним пытается конкурировать чернокожий автор канала KING BLACK RUSHGAMER Эфраим — судя по всему, студент РУДН. Выезжая на своей внешности и иностранном происхождении, он на ломаном русском оценивает клипы отечественных хип-хоп-исполнителей, высказывает «экспертную» оценку и даже читает рэп собственного сочинения. На канал Эфраима подписано более 80 тысяч человек.

Иностранцы оценивают внешность российских знаменитостей

В отличие от Ильяса и Эфраима, влогер Сергей Куваев не использует стереотипы о неграх, а переехал в Японию, где предлагает местным девушкам оценивать внешность российских звезд эстрады и кино. Под его прицел уже попали Максим Галкин, Данила Козловский, Ксения Собчак, Алина Кабаева, Дмитрий Нагиев, Диана Шурыгина, Земфира и даже Ирина Яровая.

За три года существования канала Sergey KuvaevJP на него подписалось более 430 тысяч человек. Более трех миллионов просмотров принесли автору ролики с японскими девушками, называющими Сергея Лазарева «типичным русских байкером», а Наталью Поклонскую «кавайной студенткой».

Остальные видео, в которых автор рассказывает о жизни русского человека в «реальной Японии», едва преодолевают отметку в 100 тысяч просмотров. Однако это не мешает Куваеву зарабатывать свои шесть тысяч долларов в месяц. «Покажи японкам Шнура, Джигурду и Хованского», — просят его жадные до японок пользователи.

Итальянцы оценивают все

Среди каналов с реакциями выгодно выделяется проект «Эмоциональные итальянцы by MilanTV», где жителям Италии предлагают пробовать традиционные блюда, слушать российскую музыку, угадывать профессии популярных личностей и даже ругаться на русском языке.

Конечно, канал адресован не любителям Miyagi и Эндшпиля, а взрослой и платежеспособной аудитории. Об этом говорит не только качественное оформление, но и тематика видео. Так, на «Эмоциональных итальянцах» можно встретить выпуски названиями «Итальянцы пробуют русские новогодние блюда», «Итальянцы слушают песню "Кукушка"» и даже «Итальянцы пробуют пить по-русски».

Судя по всему, мнение поедающих борщи чужеземцев сильно волнует пользователей российского YouTube: практически все ролики проекта легко набирают один-два миллиона просмотров. «Пожалуй, это лучшее из серии "Какие-то иностранцы делают что-то с чем-то русским"», — отмечают подписчики канала.

Как и Сергей Куваев, авторы «Эмоциональных итальянцев» предпочли создавать видеоконтент за рубежом, при непосредственном участии самих иностранцев. За два года на канал подписались более 280 тысяч человек, а создателям удалось выйти на ежемесяный доход в восемь тысяч долларов.

Видеосалон

Говоря о реакциях каких-то иностранцев на что-то русское, нельзя не вспомнить популярный проект мужского журнала Maxim под названием «Видеосалон». Суть заключается в том, что сотрудники издания приглашают приехавших в Россию на гастроли иностранных исполнителей посмотреть русские клипы и высказать мнение об отечественных музыкантах.

К чести создателей проекта, в выпусках «Видеосалона» успели засветиться не только общеизвестные коллективы вроде Deep Purple, Wu-Tang Clan и Limp Bizkit, но и популярные только в узких кругах коллективы — Chelsea Grin, The Dillinger Escape Plan и Action Bronson.

Несмотря на то что с сентября 2016 года редакция Maxim решила переориентироваться на оценку российских фильмов звездами Голливуда, весной 2017 года проект был реанимирован. За четыре месяца авторы «Видеосалона» успели смонтировать и выложить четыре ролика со звездами западного металла.

Любопытно, что по примеру мужского журнала в «Афише» решили тоже записывать реакции западных музыкантов и запустили проект «Фейсконтроль», в рамках которого предлагают иностранным музыкантам угадать род занятий российских звезд по фотографии. Так, в конце июля канадский рэпер Jimmy Prime признал в Оксимироне «звезду рок-н-ролла» и назвал Сергея Дружко «смешным Вином Дизелем».