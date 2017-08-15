Втыкай и руби!

Удары древними заточками по голове, хруст человеческих костей вперемешку со скрежетом железных доспехов; глухие стоны поверженных противников, лошадиное ржание и торжествующие вопли победителей... Вот оно, реальное Средневековье, воссозданное минувшими выходными в древнем татарском городе. А как иначе, ведь девиз международного фестиваля средневекового боя «Великий Болгар 2017» — все по-настоящему!

Жить не могут иначе

«Три конечности на земле!» — орет во все горло из-за ограды ристалища (площадка для конных и рыцарских турниров — прим. «Ленты.ру») паренек, смахивающий в своих лохмотьях на Робина Гуда. Судья, а тут его называют маршалом, также одетый в средневековое платье, останавливает дуэль рыцарей, чем, похоже, спасает от увечий обессилевшего храбреца в доспехах. Кажется, еще чуть-чуть, и ему отсекли бы руку топором по локоть. Да, дуэлью, в буквальном смысле слова, эту крепкую драку с холодным оружием можно назвать лишь с натяжкой — тут тебе не один на один разборка. Но суровые средневековые правила этого не запрещают. К тому же в отдельных состязаниях разрешено добивать рухнувшего воина секунд 10-15 — на потеху толпе.

Но никому из участников и в голову не приходит жаловаться на жестокие правила. Напротив, именно реалистичность соревнования притянула в татарский Болгар сотни участников из числа поклонников исторического фехтования и тысячи зрителей со всех концов страны и даже зарубежья.

В этом году, а фестиваль проводится в четвертый раз, турнир получил статус международного: теперь «Великий Болгар» — этап Гран-при Европы по историческому средневековому бою среди клубных команд пять на пять.

— Облей-ка меня из кувшина! — командует своему юному оруженосцу воин, едва скинувший шлем. Паренек спешит с глиняной посудиной к старшему товарищу и приводит его в чувство. Только из горшков и могут себе позволить пить, обливаться уважающие себя реконструкторы — пластиковая посуда нарушает принципы, которыми живут одержимые средневековой эпохой мечтатели. А таких все больше и больше.

Фото представлено Госкомитетом Республики Татарстан по туризму 1 /4

Кстати, узнать и даже изготовить емкость, которой пользовались праотцы, можно в ста метрах от ристалища — на мастер-классах по гончарному делу. Там же расскажут и покажут, как соткать рубаху, подшлемник и другие предметы гардероба, необходимые средневековому воину.

А вот и действующая катапульта, точнее, ее родственник — требушет, беспокоивший несколько сотен лет назад осажденные города. Другое грозное оружие — луки и арбалеты, в первозданном виде особенно интересны детям. «Только на людей не направляй», — беспокоится папаша семилетнего мальчугана.

«Кому подкову золотую?» — зазывает публику кузнец. Пацаны и девчонки стреляют у родителей по 300 рублей и выстраиваются в очередь к голубоглазому мастеру с молотом. Его коллеги по цеху предлагают экспресс-курсы по плавке меди, из которой в Средневековье делали посуду, не зная о вреде этого металла для человека.

— Бой! «Бронемишки» против «Медвежья десядь», — командует ведущий со сцены, и с противоположных сторон манежа сходятся, как в Ледовом побоище, человек двадцать. Это бугурт — самое массовое противостояние. Глаза не успевают следить за одновременными схватками. Упавший выбывает, причем отрывать задницу от земли не имеет права — он же труп. Нередко «подбитый крестоносец» становится палачом своего одноклубника — о него спотыкается соратник и тоже «гибнет».

Фото представлено Госкомитетом Республики Татарстан по туризму 1 /5

Правила хорошего дона

По зрелищности групповое рубилово уступает только одному событию фестиваля, визитной карточке любого рыцарского турнира — копейной сшибке всадников, знаменитому джойстингу. В назначенный час все присутствующие облепили деревянную ограду манежа. Деревянные трехметровые пики ждут своего часа. За слом палки о соперника судья соревнований дает два очка, за вышибание соперника из седла — пять. Максимальный бонус — 10 баллов — при одновременном совпадении предыдущих обстоятельств.

«Напоминаю, что атака проводится на галопе! Иначе участник будет оштрафован!» — оговаривает условия маршал.

Зрелище не для слабонервных, так как связано с риском. Участников не так много — около 10 человек. Все они опытные наездники, известные среди знатоков-реконструкторов.

У каждого псевдоним — имя реального исторического лица. Приставка сеньор, пан, сэр, дон — намек на территориально-историческую принадлежность персоналии.

«О себе он говорит лаконично и скромно: я простой французский храбрец», — представляет одного из участников ведущий фестиваля, и на ристалище появляется рыцарь без страха и упрека в сияющих доспехах.

Фото представлено Госкомитетом Республики Татарстан по туризму 1 /4

Вот маршал дает команду всадникам — обоюдный удар, копья сломаны. Судят по обломку. У кого длиннее — тот и победил. Редкий случай, пика застревает в щите участника, но тот удерживается в седле. Защитное средство — под замену.

«А службы поля нужно нещадно пороть!» — заявляет во всеуслышание главный судья соревнований, тем самым озвучивая претензию к сотрудникам, которым поручено быстро убирать обломки палок из коридоров в перерыве между схватками. Лошади могут подвернуть на них ногу — это приведет к травме животного или падению наездника.

Благородство здесь — не только достоинство характера, но и неотъемлемая часть игры. В ходе состязаний один всадник поражает другого, и тот, падая с лошади, получает травму. По сути, за своего противника риску себя подвергает участник, давший обет биться за любого «павшего на поле». Благородный рыцарь не получит за это ни одного очка... И это подкупает зрителя — ведь у отважного всадника есть шансы сломать себе хребет, покалечить животное, попросту выбиться из сил перед своим собственным курсом (так называется заезд в джойстинге — прим. «Ленты.ру»). Этой фишкой средневековый бой отличается от любого другого спорта.

Огонь и медные трубы

Этническая музыка, традиционный спутник средневековых фестивалей, непрерывно звучит над татарской степью. Днем это любительские национальные ансамбли, а вечером на сцену поднимаются признанные мастера фолк-рока и хоррор-панка.

«Сейчас мы немного отступим от наших правил — следующая песня не о мертвом человеке, а о живом!» — интригует слушателей солист TEUFELSTANZ. И не обманул ведь: лирический герой англоязычной песни жив, вот только калека. Жена встречает его и сокрушается: «Johnny, I Hardly Knew Ye» (рус. «Джонни, я едва тебя узнала»).

Фото представлено Госкомитетом Республики Татарстан по туризму 1 /3

Под конец звучит известная композиция легендарной группы «Король и шут» «Куклы колдуна» — народ прыгает, водит хороводы. Кульминация праздника — файер-шоу «Огненная сказка».

Битва в иллюстрациях к сказке Востока

Эксклюзивность средневековому фестивалю придают декорации Востока. И это не какая-нибудь бутафория, место действия — Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, объект культурного наследия ЮНЕСКО. Здесь возник ислам, распространившийся в Поволжье. Памятный знак, посвященный принятию конфессии Волжской Болгарией в 922 году, с полумесяцем в завершении — встречает гостей у главного входа на фестиваль.

Украшения древних жительниц города и орудия труда их спутников, а также тысячи других экспонатов хранятся в Музее болгарской цивилизации по соседству с памятным знаком. Нижний уровень этого вписанного в холм строения выходит к речному вокзалу. Отсюда по Волге на фестиваль прибывают гости. Кстати, этот маршрут — одно из самых перспективных турнаправлений региона. Археологи нашли здесь остатки самой крупной общественной бани (XIII-XIV век), мавзолей, намогильные плиты городища и следы других средневековых построек.

Предмет особой гордости республики — изящная «Белая мечеть», которая известна у туристов и паломников как татарский Тадж-Махал.