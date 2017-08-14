В Калининграде впервые пройдет международный форум гастротуризма

Калининград впервые примет у себя международный форум гастрономического туризма. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Форум пройдет 30-31 августа при поддержке Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) и Ростуризма. В нем примут участие бизнесмены, чиновники, шеф-повара, рестораны, представители гостиничной отрасли и индустрии путешествий из Европы, Азии и Латинской Америки.
Среди ключевых спикеров из РФ будут глава Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров и другие эксперты. Руководитель Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров Томас Гуглер выступит на форуме с докладом о значении уличной еды для привлечения отдыхающих.
Кроме того, в рамках мероприятия будут обсуждаться актуальные вопросы развития гастрономического туризма как в России, так и в мире. Участники поделятся опытом в продвижении брендов, создании специальных маршрутов для путешественников-гурманов. В ходе форума также пройдут мастер-классы и лекции ресторанных экспертов.
Событие продолжится фестивалем уличной еды Kaliningrad Street Food Weekend 1-3 сентября. Российские и зарубежные шеф-повара проведут авторские мастер-классы. В ресторанах Калининграда будут готовить специально приглашенные специалисты из других регионов страны. Ожидается, что фестиваль посетят порядка 50 тысяч зарубежных гостей.
В июне стало известно, что в России учредили Национальную премию в области гастрономического туризма.