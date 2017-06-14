В России учредили новую премию в области туризма

В России по инициативе Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) учредили Национальную премию в области гастрономического туризма. Об этом говорится в пресс-релизе ФРиО, поступившем в «Ленту.ру» в среду, 14 июня.
Об учреждении подобной награды стало известно в конце мая, на заседании Общественной палаты, посвященном развитию гастрономического туризма. С таким заявлением выступил президент ФРиО Игорь Бухаров.
По словам эксперта, во многих регионах России проводятся всевозможные гастрономические туристские мероприятия, часто очень отличающиеся друг от друга по качеству. Этим событиям и прочим предложениям на рынке гастротуризма нужно дать объективную и профессиональную оценку, считает Бухаров.
С этой целью и учреждается новая премия, пояснил он. Данную инициативу поддержали Общественная палата, Ростуризм, Минпромторг, Национальная ассоциация кулинаров России и другие ведомства и организации федерального и регионального уровня.
Награда предусматривает восемь номинаций: лучший гастрономический фестиваль, лучший тур, лучший музей, лучший сувенир и другие категории. В настоящее время формируется экспертный совет премии, разрабатываются критерии оценки номинантов. Также известно, что конкурс будет проходить в три этапа.
В конце 2016 года в России впервые вручили британскую премию Buying Business Travel Awards в сфере делового туризма.