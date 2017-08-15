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Радужные перспективы

Брутальные мужчины примеряют женскую одежду — кому это выгодно?

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Фото: Alberto Pezzali / NurPhoto / Getty Images

Даже скромные женские платья, которые носят сегодня, сто лет назад сочли бы непристойными. А вот мужской костюм за это время почти не изменился, и табу остались прежними. Юбка на мужчине сегодня вызывает не меньше косых взглядов, чем брюки на женщине в начале прошлого века. «Лента.ру» выяснила, кто и зачем пытается это изменить.

«Что я делаю с теми, кто докапывается до меня? В одного стрелял на хрен, драться приходилось», — говорит американский рэпер Young Thug. Поводом для оскорблений послужила склонность музыканта к женской одежде. На обложку своего альбома он снялся в синем платье до пят и шляпке. И это не игра на публику — Young Thug одевается только так.

Рэпер считает, что мужчиной его делают не штаны. Если кто-то сомневается, он объясняет иначе. «Когда не уважают, нечего думать — надо разбираться на месте. Так что когда был помоложе, приходилось кое-что предпринимать. Теперь уважают», — объясняет он. Его мнение разделяют немногие, но таких людей становится все больше.

Великое мужское отречение

Строгость и практичность мужской одежды — сравнительно недавний феномен. До XIX века европейские мужчины одевались не менее разнообразно и вызывающе, чем женщины. Даже туфли с высокими каблуками были прерогативой сильного пола. И женщин они поначалу интересовали именно этим. По словам Элизабет Семмелхэк из музея обуви в Торонто, в первой половине XVII века дамы любили одеваться по-мужски. «В 1630-х годах женщины стриглись, пришивали на платья эполеты, курили трубки, — объясняет она. — Поэтому они и позаимствовали каблуки. Хотели одеваться, как мужчины».

К XIX веку отношение к мужской одежде изменилось. Английский психолог Джон Флюгель назвал это Великим мужским отречением. «Мужчины уже не претендовали на то, чтобы считаться красивыми», — писал он в 1930 году.

Сильный пол отказался от украшений и яркой одежды, которая привлекает внимание. Костюмы стали простыми и неброскими. Даже следить за модой было неприлично. Считалось, что это должно беспокоить только женщин.

Флюгель состоял в Партии реформы мужского костюма, которая действовала в Великобритании в 1930-е годы. Ее организаторы считали, что мужчинам следует не отставать от женщин и носить более «полезную для здоровья и внешности» одежду. Сторонники партии призывали британцев заменить брюки и ботинки более гигиеничными килтами, шортами и сандалиями.

Идеи реформаторов одежды не увлекли британцев. Мужчины до сих пор предпочитают одеваться незаметно. «Они пытаются затеряться в массе и не выделяться, — говорит куратор Института одежды нью-йоркского Метрополитен-музея Эндрю Болтон. — Недавно в магазине Marks&Spencer видел парня, выбиравшего со своей девушкой одежду в мужском отделе. Он нашел что-то и говорит: “Вот это выглядит безобидно. Куплю, пожалуй”».

Юбка для мужчины

Индустрия мода давно пытается расшатать гендерные стереотипы. «Если женщинам можно носить брючные костюмы, почему мужчинам нельзя выйти в юбке?» — спрашивает американский дизайнер Торн Браун. На модных показах — можно. У Givenchy манекенщики андрогинного вида носят юбки, у Вивьен Вествуд — платья, у Burberry — кружевные рубашки.

В 2015 году такой подход к одежде поддержала британская торговая сеть Selfridges. В главном магазине компании в Лондоне провели эксперимент: на время объединили мужской и женский отделы. Все три этажа заполнили одеждой, которая одинаково подходит и мужчинам, и женщинам (по крайней мере, в теории). «У обоих полов должна быть возможность заимствовать одежду друг у друга», — говорит дизайнер бренда Gypsy Sport Рио Урибе.

В последнее время нормой стали совмещенные показы мужских и женских коллекций, на которых модели обоих полов демонстрируют похожую одежду. «Мне это кажется совершенно естественным, — говорит дизайнер Gucci Алессандро Микеле, поддерживающий стирание различий между женской и мужской модой.

В Париже подобный показ провел Пол Смит, в Милане — Gucci, в Нью-Йорке — Calvin Klein. Осенью к ним обещает присоединиться Givenchy.

«Мужские платья на нью-йоркской Неделе моды были уже не высказыванием о равенстве полов, как прежде, — комментирует журнал i-D. — Они по полной программе эксплуатировали особенности мужской фигуры. Мужское тело объективировалось и выставлялось предметом вожделения и страсти. Причем довольно убедительно».

Хотя этой тенденции не один год, заметного эффекта на повседневную одежду она не оказала. Обычные граждане смотрят на усилия модельеров скептически, если вообще о них знают.

Звездам можно все

Охотнее всего реагируют на унисексизацию моды знаменитости. Им нечего бояться — экстравагантные выходки полагаются звездам по статусу.

Дэвид Бэкхем появлялся на публике в саронге, красил ногти розовым лаком и признавался, что носит трусики жены, но никто не считал его менее мужественным. «А что? Мне нравился этот саронг!» — заявил футболист не так давно.

Сеть магазинов Woolworth утверждала, что после публикации в прессе фотографий Бэкхема с крашеными ногтями продажи лака подскочили. Многие британцы из любопытства решили последовать примеру кумира. Интерес сохранялся недолго, и вскоре спрос вернулся к прежнему уровню.

Кажется, что хотя бы раз надевала юбку каждая звезда. Мик Джаггер из Rolling Stones и Энтони Кидис из Red Hot Chili Peppers снимались в платьях для журналов. Рэперы Канье Уэст и Дидди выходили в килтах на сцену. То же самое относится к Робби Уильямсу, Мартину Гору из Depeche Mode и Джонатану Дэвису из Korn. Актера Джареда Лето регулярно видят в юбках и платьях. Это уже никого не удивляет.

В отличие от других музыкантов, Young Thug носит женские вещи постоянно. Рэпер считает, что они лучше смотрятся. «Вот эти джинсы на мне — они женские. Но сидят как надо. Как на рок-звезде, — объяснил он в интервью GQ. — Мужские у меня только трусы и футболки. 90 процентов остального — женское». Рэпер одевается так с двенадцати лет. «Папа не хотел покупать мне обтягивающие штаны, — говорит он. — Пришлось зарабатывать на них самому».

Genderless Kei

В 2015 году японский бренд Tokyo Girls решил пойти по стопам западных модных домов и продемонстрировал совмещенную коллекцию мужской и женской одежды. На подиум выпустили манекенщиков в блузках с бантами и комбинезонах с кружевами, одному выдали свадебное платье.

Показ произвел на японцев неизгладимое впечатление. Вокруг такой манеры одеваться сложилась целая субкультура — Genderless Kei, бесполый стиль. Придерживающиеся его известные модели и музыканты носят яркую женственную одежду, красят ногти, используют макияж и цветные контактные линзы.

Все это не имеет никакого отношения к сексуальной ориентации. Большинство любителей Genderless Kei — гетеросексуалы. Подобно Young Thug, они не считают, что отказ от гендерных норм делает их менее мужественными.

«В старые времена мужчины были мужчинами, а женщины были женщинами. Теперь мы вольны одеваться так, как хочется», — говорит Томан из японской группы XOX, считающийся одним из самых известных приверженцев бесполого стиля.

Бунтовщики в комбинезонах

Этим летом женскую одежду одевают не только знаменитости и любители высокой моды. В июне французские водители автобусов вышли на работу в юбках. Так они протестовали против дресс-кода, запрещающего носить шорты даже в жару.

«Начальство прохлаждается в офисах с кондиционерами, а нам приходится по семь часов сидеть в кабине при 50-и градусах», — рассказал газете Guardian один из шоферов в черной юбке до колен и сандалиях.

Так же поступили британские школьники, и причина та же — жара. Школьная форма не предусматривает шорты, только юбки, поэтому их и надели. Иногда протесты помогают. Несколько лет назад аналогичную акцию устроили шведские железнодорожники. Смущать пассажиров голыми коленками пришлось недолго. Руководство железной дороги предпочло поменять дресс-код и разрешило шорты.

Впрочем, жара — не единственная причина интереса к этой теме. В мае компания RompHim объявила на Kickstarter сбор средств на пошив мужских ромперов — комбинезонов из рубашки и шорт, до сих пор считавшихся предметом женского гардероба. Требовалось 10 тысяч долларов, но заинтересованные покупатели пожертвовали в 35 раз больше.

Мужские ромперы — не самая практичная одежда. И насмешки над ними, скорее всего, неизбежны. В интернете над затеей RompHim издевались с самого начала. Но покупателей это почему-то не смутило. «Мода отражает времена, в которые мы живем», — говорила Коко Шанель. Возможно, времена меняются.

Олег Парамонов

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