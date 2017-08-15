«Путин сражается за веру, за семью и за народ»

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Республиканцы в США — богобоязненные любители свободы, бескрайних степей, оружия и американского величия — должны, казалось бы, недолюбливать Россию. Раньше так и было: они неизменно высказывались за жесткую позицию в отношении Москвы. Однако сегодня, когда на повестке отношений двух стран стоят неразрешимые, казалось бы, вопросы Крыма и Украины и обвинения во вмешательстве в выборы, складывается обратная картина. Рейтинг популярности российского президента в США растет: в 2015-м его деятельность одобряли 12 процентов республиканцев, а два года спустя этот показатель дорос до 32 процентов. «Лента.ру» разбиралась, чем американцам приглянулся Владимир Путин.

«Путин не должен быть популярен среди американцев. Россия — огромная угроза для нас, она попыталась вмешаться в наши выборы. Им не удалось, но тот факт, что они попытались, меня очень беспокоит», — так республиканский конгрессмен Брэдли Бирн отреагировал на вопрос журналиста The Guardian Поля Люиса, решившего изучить причины растущей популярности Путина в глубоко консервативной Алабаме. Но это было мнение представителя истеблишмента — рядовые члены партии нередко думают иначе.

На страже веры

«Я понял, что на территории бывшего Советского Союза происходят огромные изменения. Там началась реальная попытка вновь привнести христианские ценности в публичное пространство», — рассказал в интервью The Washington Post Брайан Браун, глава НКО «Национальная организация брака», добивающейся запрета однополых союзов.

Браун — из тех сторонников Путина, которые ценят его за приверженность консервативным христианским ценностям. Многие республиканцы, недовольные резко полевевшим курсом страны при прошлом президенте Бараке Обаме, легализацией гей-браков и всепоглощающей политкорректностью даже чиновников от их партии, ищут достойных лидеров за пределами США. Нередко таким лидером оказывается именно российский президент.

Браун за последние несколько лет был в Москве четыре раза. В 2013-м он даже выступал перед Государственной Думой во время обсуждения закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Что характерно, если среди левых и либеральных американских кругов этот закон хорошо известен как вопиющее проявление российского авторитаризма, многие консервативные республиканцы о нем не слышали.

Люис, заехавший в один из алабамских баптистских приходов, решил поинтересоваться у настоятеля, что тот думает о политике российских властей. «Не хотели бы вы видеть президентом человека, который был бы лучшим примером для христиан, нежели нынешний глава государства? Ведь есть же закон, который был принят в России для противодействия, как тогда говорили, пропаганде гомосексуализма в школах. Хотелось бы поинтересоваться, что христиане думают о переменах там по сравнению с нашей ситуацией», — спросил журналист у священника. Тот, подумав, сказал, что Путин достаточно тесно взаимодействует с Русской Православной Церковью. «У меня нет никаких претензий к моим тамошним братьям», — улыбнувшись, отметил пастор.

Британский журналист поговорил и с Роем Муром — наиболее вероятным победителем гонки за право занять место сенатора от Алабамы. Тот считает, что современная Америка испытывает кризис морали, потому что слишком далеко отошла от Господних заповедей. Сегодняшний Вашингтон, по мысли Мура, можно назвать источником зла в мире. «Мы продвигаем множество плохих вещей — например, однополые браки», — говорит кандидат в сенаторы. Люис отвечает, что точно такой же аргумент использует и российский президент. «Ну, может, Путин прав, может, у нас с ним больше общего, чем мне казалось раньше», — смеется политик.

Впрочем, консервативные верующие — не единственная группа американцев, благожелательно настроенная к российскому президенту.

Защитник белой расы

«Я искренне верю, что Россия — лидер свободного мира. Путин поддерживает националистов по всему миру, он строит антиглобалистский альянс, продвигает традиционные ценности и самоопределение», — рассказал изданию Business Insider Мэтью Хаймбах, один из лидеров движения альтернативных правых. Националистическая идеология «альт-райт» отвергает «агрессивную» внешнюю политику США, выступает за защиту белых людей и их традиционных ценностей от наступающего глобализма и исламизации, а также за отказ от политкорректности.

«Чтобы возродить нацию, нужно сформировать народ, для этого нужно сильный моральный фундамент. Путин сражается за веру, за семью и за народ. Он восстановил десятки тысяч церквей, разрешил трансляции религиозных служб по национальному телевидению — все это чрезвычайно важно для возрождения России», — уверен активист.

Он считает, что США только и думают, как бы начать войну с Россией — «моделью для цивилизации» и «маяком для националистов» — и приближают НАТО к ее границам.

Хаймбах — один из организаторов крупной акции ультраправых в американском городе Шарлотсвилле, по его собственным словам, еще и крещеный православный христианин. Его обвиняют в склонности к нацизму, но он заявляет, что альтернативные правые поддерживают как национализм черных, так и национализм американских индейцев.

Тепло отзывался о Путине и знаменитый американский националист Ричард Спенсер, президент аналитического центра National Policy Institute. Он считает Россию «единственной белой державой на земле».

Когда он и его сторонники вышли митинговать против сноса памятника герою гражданской войны генералу-южанину Роберту Ли в Шарлотсвилле, они скандировали в том числе и лозунг «Россия наш друг!».

Представители альтернативных правых разбирают на цитаты даже некоторые выступления Путина. Например, этот ролик с речью на Валдайском форуме был опубликован с англоязычными субтитрами специально для западной публики.

Традиционные американские СМИ поспешили увидеть в этой идеологической симфонии таинственный заговор. «Спенсер подозрительно сильно уважает Россию», — пишет колумнист USA Today. «Непонятной» симпатию к России президента США Дональда Трампа и лидеров альтернативных правых называет и Chicago Tribune.

Высказывается мнение, что контакты россиян с американскими правыми неслучайны. «Возможно ли, что это просто доброжелательные люди, выходящие на связь с американцами со схожими интересами? Возможно. Вероятно ли это? Нет, думаю, совсем нет. Мне кажется, это все часть какой-то большой стратегии», — указывал в The Washington Post бывший сотрудник ЦРУ Стивен Холл, 30 лет работавший по российскому направлению.

Но альтернативные правые смеются над этими домыслами. «Непонятная симпатия? Может, люди просто не хотят ядерной войны со страной, которая нас даже не провоцировала? Вы когда-нибудь могли представить, чтобы "белые неонацисты" выступали за мир, а не за войну? В интересное время живем!» — язвит Винсент Лоу в статье на ресурсе altright.com

Он указывает, что Россия — одна из немногих стран, придерживающихся проевропейских ценностей, понимая пользу силы, единства и «расовой грамотности», и Америке нужно следовать за ней, а не погружаться в гибельную пучину глобализма.

Будущее за ними

Сторонников Путина в США нельзя списывать со счетов: за голоса ревностных протестантов всегда борются республиканцы, а один из основных идеологов альтернативных правых Стивен Бэннон — главный стратег администрации Трампа. Да и сам нынешний глава государства неоднократно высказывался в пользу налаживания отношений с Россией.

Пока, однако, пехотинцы Путина не могут оказать значительного влияния на политику. Профессор Городского университета Нью-Йорка Питер Байнарт, анализируя противостояние США и СССР во времена холодной войны, выделял в Республиканской партии три течения консерватизма.

Цивилизационные консерваторы видели противостояние Москвы и Вашингтона битвой атеистического государства против иудеохристианского. Идеологические консерваторы проводили другое различие: по их мнению, цитадель свободы США противостояла тоталитарной тюрьме СССР. Реалисты, в свою очередь, понимали: холодная война неизбежна из-за небывалой мощи и амбиций двух государств.

После крушения СССР и возрастания роли религии в России цивилизационные консерваторы поняли, что Москва и Вашингтон оказались по одну сторону баррикад: двум христианским цивилизациям противостоят глобализация и радикальный ислам.

Пока, однако, большинство законодателей-республиканцев смотрят на мир через призму идеологии: с их точки зрения, Россия посягает на американское могущество и мировой порядок, и о диалоге с ней не может быть и речи.

Между тем не исключено, что рано или поздно в Республиканской партии возобладает цивилизационный подход — этому-то и могут поспособствовать пехотинцы Путина.

Алексей Наумов

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