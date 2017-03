Depeche Mode ответили на обвинения в ультраправых взглядах

Лидер Depeche Mode Дэйв Гаан отверг обвинения в том, что коллектив является «официальной группой альтернативных правых». Такое звание музыкантам приписал глава американского ультраправого аналитического центра «Институт национальной политики» Ричард Спенсер, пишет Billboard.

«Этот парень (Спенсер — прим. «Ленты.ру») получает уже слишком много освещения в прессе. Что опасно в таких, как Ричард Спенсер, так это то, что он **** (эгоистичная, неприятная персона, заботящаяся только о своих интересах — прим. «Ленты.ру»), и весьма образованная», — отметил Гаан.

По словам музыканта, многие тексты Depeche Mode ошибочно восприняли как содержащие ультраправые призывы. «Наше творчество гораздо ближе к социализму, рабочему классу», — подчеркнул он.

23 февраля Спенсер на вопрос журналиста, нравится ли ему рок-музыка, заявил, что любит коллектив Depeche Mode, который назвал «официальной группой альтернативных правых».

9 февраля Depeche Mode выпустили клип на Where's the Revolution. В видео демонстрируется, как Гаан призывает с трибуны совершить революцию.

В Соединенных Штатах альтернативные правые (alt-right) — движение сторонников ультраправых взглядов, отвергающих традиционный американский консерватизм. Объединяющей идеей этого движения является белый национализм.

Группа Depeche Mode создана в 1980 году. Коллектив записал такие хиты, как Personal Jesus, Everything Counts, Just Can’t Get Enough и Enjoy The Silence.