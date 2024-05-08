В российском регионе ввели режим ЧС из-за заморозков

В Тамбовской области из-за заморозков ввели режим ЧС в сельском хозяйстве

Режим ЧС в сельском хозяйстве ввели в Тамбовской области из-за заморозков. Об сообщил губернатор Максим Егоров в своем Telegram-канале.

Введение режима ЧС позволит аграриям получить страховое возмещение из-за потери урожая. Глава региона уточнил, что в ночь на 3, 4, 5 и 8 мая на территории области наблюдалось аномальное понижение температуры от минус одного до минус пяти.

Ранее стало известно, что на момент начала праздничного парада Победы 9 мая в Москве будет очень холодно, ледяная стужа при этом будет накрывать город на протяжении всей недели. 11 мая ночью потеплеет до плюс 2-7 градусов в Подмосковье и плюс 3-5 градусов в столице

