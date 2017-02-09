Depeche Mode выпустили клип на Where's the Revolution в гамме «Города грехов»

Британская группа Depeche Mode опубликовала на своем YouTube-канале клип на трек Where's the Revolution, который вышел в начале февраля. Ролик снят в черно-белой гамме, однако у одного из музыкантов, Дэйва Гаана, в какой-то момент пиджак становится красным, что создает аллюзию на фильм «Город грехов».

Сингл станет частью альбома Spirit, релиз которого намечен на 17 марта.

Spirit — 14-я студийная пластинка коллектива. Предыдущий альбом Depeche Mode под названием Delta Machine был выпущен в 2013 году.