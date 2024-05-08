Модель Джулия Фокс снялась в откровенной позе в трусах и топе из перьев

Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс снялась без штанов в откровенной позе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

34-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах, сидя на табурете с разведенными в стороны ногами. При этом она надела топ из перьев с декором в виде рогов на груди и трусы с заниженной талией, украшенные изображением бабочки. В то же время манекенщица примерила кирпичные перчатки и отделанные мехом сапоги, имитирующие копыта.

В свою очередь, в подписи звезда анонсировала премьеру шоу OMG Fashun, где стала исполнительным продюсером и членом жюри. Известно, что в рамках программы приглашенные дизайнеры должны будут создавать наряды из мусора.

Ранее в мае американская модель Эмили Ратаковски обругали в сети за вульгарную позу на фото в халате.