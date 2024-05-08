Эмили Ратаковски обругали в сети за вульгарную позу на фото в одном халате

Американская супермодель Эмили Ратаковски поделилась новым фото из ванной комнаты и была обругана в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 32-летняя манекенщица позирует в одном халате и черных трусах, сидя на тумбе. При этом она раздвинула перед камерой ноги и оголила плечо, приспустив верх изделия.

Поклонники не оценили съемку знаменитости и раскритиковали ее в комментариях под постом. «Никогда не бываешь элегантной, всегда выглядишь вульгарной», «Быть элегантной — не значит выходить в свет голой. Скромных женщин больше не существует», «Бедный сын, когда увидит эти фото», «Попробуй один раз одеться», «И это именно она просила мужчин не сексуализировать ее. Как же странно», — возмущались они.

Ранее Ратаковски появилась на публике в откровенном наряде без нижнего белья и привлекла внимание фотографов. Манекенщица посетила концерт The King's Trust 2024 Global Gala, который прошел в Нью-Йорке, в шелковом облегающем платье кремово-золотистого цвета с глубоким декольте и открытой спиной.

