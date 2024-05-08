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21:14, 8 мая 2024Мир

Граждан Узбекистана начнут проверять в Казахстане из-за России

МИД Узбекистана предупредил о проверках граждан в Казахстане из-за России

Гражданам Узбекистана, которые планируют поездки в Казахстан, необходимо удостовериться, что препятствий для въезда нет не только в республику, но и в Россию. Об этом сообщил узбекский МИД.

Новая мера введена из-за двусторонних соглашений Москвы и Астаны. МИД Узбекистана предупредил, что, если казахстанские власти выявят у гражданина нарушения во время пребывания в России или неоплаченный там штраф — его могут не пустить на территорию страны или не выпустить.

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      Юлия Мискевич
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