Граждан Узбекистана начнут проверять в Казахстане из-за России

МИД Узбекистана предупредил о проверках граждан в Казахстане из-за России

Гражданам Узбекистана, которые планируют поездки в Казахстан, необходимо удостовериться, что препятствий для въезда нет не только в республику, но и в Россию. Об этом сообщил узбекский МИД.

Новая мера введена из-за двусторонних соглашений Москвы и Астаны. МИД Узбекистана предупредил, что, если казахстанские власти выявят у гражданина нарушения во время пребывания в России или неоплаченный там штраф — его могут не пустить на территорию страны или не выпустить.