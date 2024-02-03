Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:13, 3 февраля 2024Силовые структуры

ФСБ раскрыла количество поездок иностранцев в Россию за прошлый год

Погранслужба ФСБ сообщила о росте туристического потока в Россию в 3,5 раза

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

За 2023 год количество поездок иностранных граждан в Россию увеличилось на 18,6 процентов по сравнению с предыдущим. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опубликованную статистику погранслужбы Федеральной службы безопасности (ФСБ).

По данным ведомства, число въездов иностранцев на территорию России в 2022 году составило 13 миллионов, а в 2023 — уже 15,4 миллиона. Большинство из них приезжало из стран ближнего зарубежья, в том числе Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Кроме того, количество визитов граждан Европы в Россию увеличилось на 30,8 процентов и достигло отметки в почти 560 тысяч.

С туристическими целями нашу страну за прошлом год посетили более 670 тысяч раз — это в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Страной-лидером по количеству турпоездок граждан в Россию в 2023 году стал Китай.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Леонид Флит предложил отменить визы для туристов из Китая. По его словам, это позволит ускорить рост турпотока из этой страны.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Это будет точно территория РФ, а не Украины». В Киеве пообещали отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы

      ХАМАС назвало количество подлежащих освобождению палестинских заключенных

      Сельхозпредприятие попало под обстрел ВСУ в российском регионе

      Стилист Рогов назвал россиянам необходимое пальто в гардеробе

      Под обстрел ВСУ в российском регионе попало частное домовладение

      Захарова заявила об исчерпанном потенциале Швейцарии в урегулировании конфликтов

      Посол Украины назвал необходимый размер помощи от ЕС

      Военный эксперт высказался о реакции украинской армии на отставку Залужного

      Южная Корея вызвала посла России из-за заявления МИД о президенте страны

      Песков выразил обеспокоенность визитом Нуланд в Киев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше