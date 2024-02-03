ФСБ раскрыла количество поездок иностранцев в Россию за прошлый год

Погранслужба ФСБ сообщила о росте туристического потока в Россию в 3,5 раза

За 2023 год количество поездок иностранных граждан в Россию увеличилось на 18,6 процентов по сравнению с предыдущим. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опубликованную статистику погранслужбы Федеральной службы безопасности (ФСБ).

По данным ведомства, число въездов иностранцев на территорию России в 2022 году составило 13 миллионов, а в 2023 — уже 15,4 миллиона. Большинство из них приезжало из стран ближнего зарубежья, в том числе Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Кроме того, количество визитов граждан Европы в Россию увеличилось на 30,8 процентов и достигло отметки в почти 560 тысяч.

С туристическими целями нашу страну за прошлом год посетили более 670 тысяч раз — это в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Страной-лидером по количеству турпоездок граждан в Россию в 2023 году стал Китай.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Леонид Флит предложил отменить визы для туристов из Китая. По его словам, это позволит ускорить рост турпотока из этой страны.